Fyra tankar från den gångna veckan #2

Om försvarsspelet, Hogg, spelschemat och om ineffektiva mittfältare.

1. Town höll 4:e nollan i mötet med Burnley.



Som jag skrev i matchrapporten från senaste ligamötet på Turf Moor så övertygade Town i det defensiva arbetet.

I vanlig ordning, för sjätte ligamatchen i följd, valde Wagner att mönstra försvararna Smith, Zanka, Schindler och Löwe tillsammans med målvakten Lössl.



Denna kvintett, där främst Lössl & Schindler har levererat, har fungerat riktigt bra tillsammans och framförallt sett till att Town kunnat tagit poäng inledningsvis även fast den offensiva delen av laget inte fungerat riktigt som den ska.



Kontiuniteten i backlinjen har resulterat i att Town hittills hållt nollan mot Crystal Palace, Newcastle, Southampton och Burnley.





Christopher Schindler & co har levererat i defensiven.



Fjolårets succéer i backlinjen, Schindler, Smith och Löwe, har fått gott sällskap i danskarna Lössl & Zanka.

Den danska landslagsduon har ersatt Danny Ward och bänkade Michael Hefele på ett utmärkt sätt, och gjort Town's defensiv stabilare än i fjol.



Tycker personligen att det är tråkigt med vinnarskallen Hefele's absens från startelvan, men inser samtidigt att Zanka mer än väl gjort sig förtjänt en plats bredvid Schindler som mittlås.



Jag ser inga problem med att Wagner fortsatt, och kanske för hela säsongen, väljer att spela med Smith, Zanka, Schindler och Löwe i startelvan



2. Spelarna bakom Depoitre/Mounié måste börja ta vara på målchanserna.



Van La Parra, Tom Ince, Elias Kachunga, Kasey Palmer och Abdelhamid Sabiri gör ett gediget jobb på offensivt mittfält för att enligt David Wagner's modell bidra till lagets höga presspel.

Kachunga, VLP och Palmer har sen den gångna säsongen fungerat bra i press-rollerna, samtidigt har nyförvärven Sabiri & Ince snabbt lärt sig innebörden av "Terriers identity" och hjälpt laget i det kollektiva arbetet.



Trots bra funktion i den defensivare uppgiften i laget anser jag dock att det finns mer att önska om spelarnas effektivitet framåt.





Tom Ince är en av spelarna som måste börja ta vara på målchanserna



Framförallt gäller detta Van La Parra & Ince, som tyvärr ofta hellre tar chansen till ett hastigt skott istället för att på ett intelligent sätt hitta medspelare i djupled.

I framtiden hoppas jag att färre egensinna beslut tas vid offensiva kontringar, och att de offensiva mittfältarna istället försöker samspela med djupledslöpande anfallare och ytterbackar.

3. Hogg för startelvan.



Jonathan Hogg gjorde en efterlängtad comeback från sin ankelskada i matchen med Leicester förra helgen.

Mittfältaren startade matchen efter mot Crystal Palace i Ligacupen, och gjorde sedan sin första ligastart för säsongen mot Burnley denna helg, där han var fantastisk.



Hogg var överallt på den defensivare delen av planen, och visade upp likt säsongerna i Championship att han kan bryta genomstickare och vinna boll.

Mittfältarens insats mot Burnley var så pass bra att Wagner förmodligen inte kommer kunna peta honom från startelvan.





Är Jonathan Hogg given i startelvan?



Min personliga uppfattning är att unge Philip Billing, mittfältskonkurrenten som varit riktigt bra inledningsvis bortsett från matchen mot West Ham, behöver få speltid för att kunna fortsätta förädla sin talang.



Detta kan skapa ett dilemma för tränaren som kommer behöva ta ställning kring sina mittfältsalternativ centralt.

Wagner kommer variera på just positionen bredvid Mooy under säsongen, frågan är bara vem som främst blir prioriterad för rollen.



Med kommande spelschema i åtanke är det inte omöjligt att Wagner kommer välja att sätta upp Mooy i nummer 10-rollen, som han gjorde några gånger i fjol, för att bilda en mer defensiv kedja på centralt mittfält där Billing och Hogg mycket väl kan komma att kampera ihop.



Hur tycker ni det ska se ut på mittfältet?



4. Tuffa matcher väntar framöver.



Town har haft en grym inledning på Premier League-säsongen.

Dels för att man varit orädda i sitt spel och inte anpassat sig som nykomlingar inför den nya divisionen, men även för att man haft ett trygg spelschema inledningsvis utan ett möte med något av "Topp 6"-lagen.



Bortsett från Town är det endast Manchester United som inlett de första sex omgångarna i Premier League utan att möta något av lagen i "Topp 6".



Nu väntar andra tider för Town, som i den närmaste tiden kommer stå inför flera tuffa matcher mot några av ligans bästa gäng.





Nu väntar den stora utmaningen för David Wagner runt hörnet



I fem av de närmsta åtta omgångarna i seriespelet står Tottenham, Manchester United, Liverpool, Manchester City och Arsenal för motståndet.

Det är nu den stora utmaningen i Premier League kommer, där god moral från spelargruppen och taktisk finess från Wagner kommer erfordras under det tuffa spelschemat.



Fortsättning följer på lördag klockan 13:30 på John Smith's Stadium när Tottenham kommer på besök.

2017-09-26 19:05:00

