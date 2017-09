Fyra tankar från den gångna veckan

Vädrar några tankar om Town från den gångna veckan

Transfersommaren artade sig väl



När transferfönstret stängdes i torsdags stod det klart att Wagner till slut lyckades locka över tio nya spelare till The Terriers.



Tysken var tidig i sitt agerande på transfermarknaden, och hade gjort klart med flera värvningar tänkta för startelvan redan innan träningslägret i Österrike.



Lössl, Zanka, Ince och Mounié är samtliga skräddarsydda värvningar från Wagner som kom in tidigt under sommaren.

Kvartetten har levererat högsta klass sen ankomsten där Mounié och Ince levererat framåt medans Zanka och Lössl hållt ordning i den defensiva organisationen.





Mounié och Ince har levererat offensivt



Därtill har man även fyllt på med andra nya spelare som sätter en viktig konkurrens i spelartruppen och gör att man är slagkraftiga i samtliga positioner på planen.



Utöver nyförvärven har Wagner även lyckats sålt Nahki Wells till Burnley för rapporterade £10m.

En bra affär för Town och Wells då anfallaren skulle fått snålt med speltid om han hade stannar kvar efter Depoitre och Mounié's ankomster.



Affärerna har artat sig väl, och jag kan inte se en bättre utgång på transferfönstret efter den goda inledningen på säsongen.



Abdelhamid Sabiri kan bli en joker för Town



Den unge Sabiri debuterade i träningsmatchen mot Altona 93 under söndagen.

Nyförvärvet från Nürnberg startade som offensiv mittfältare bakom Depoitre, och stal showen direkt.



Marockanen låg bakom allt när Town vann med 3-0, och stod för ett mål och två assist.

Matchen mot fjärdedivisions-laget var ingen kraftmätare för varken Town eller Sabiri, men det fanns mycket intressant att se från Sabiri.





Nye Sabiri var bäst på plan mot Altona 93



Tekniska attributer såsom dribblingar, touch och passningar samt viljan att gå framåt med god balans och fart gör att man blir väldigt nyfiken på vad han kan åtstadkomma i sin nya klubbadress.



Sabiri kommer sätta hård konkurrens på Ince och Palmer om platsen bakom Mounié på mittfältet.



Hefele kan få svårt med speltid



Hefele var en av förgrundsfigurerna i fjol under uppflyttningsåret.



Tysken blev efter flera inspirerande insatser en publikfavorit på John Smith's Stadium och var riktigt bra med Schindler där tyskarna bildade ett av ligans bästa mittbackspar tillsammans.



Den här säsongen har dock inte haft samma glans inledningsvis, där mittbacken missat stora delar av försäsongen tack vare skadeproblem.





Hefele har haft en tuff inledning på säsongen



Hefele fick hoppa in i sista minuten av matchen mot Newcastle samt i cupen mot Rotherham och nu senast i träningsmatchen med Altona 93.

Han har sett allmänt trög ut i de två sistnämda matcherna, där han ännu tycks vara ur form.



Känslan är att publikfavoriten kommer få svårt att hitta speltid med Zanka och Schindler's formtopp i åtanke, framförallt så bra som de gjort det tillsammans under säsongens inledning.



Mötet med West Ham kommer i ett perfekt läge.



Inför säsongen trodde de flesta att West Ham på allvar skulle vara att räkna med i seriespelet efter sommarens spelarövergångar.



Trots ambitiösa inköp av spelare som Chicharito, Arnautovic och Zabaleta har Londonklubben inlett bedrövligt och förlorat alla sina tre inledande matcher.





West Ham har det tufft just nu



Tränaren Slaven Bilic är hårt pressad till att börja visa resultat, och matchen mot Town kan beroende på resultatet mycket väl bli hans sista match.



Matchen på måndagkväll kommer i ett perfekt läge där ett skadedrabbat och fantasilöst West Ham tar emot ett Town i toppform.