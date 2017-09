Inför: Burnley - Huddersfield Town

2017-09-23 16:00

Burnley - Huddersfield



The Terriers tar bussen endast några mil uppåt i landet för att besöka Burnley på Turf Moor





Burnley har etablerat sig som ett hårt jobbande kollektiv i engelska toppfotbollen med en enkel och rak idé om hur fotboll ska spelas.

Under fjolårssäsongen imponerade The Clarets fotbollspubliken med ett starkt hemmafacit på Turf Moor där spelare som Tom Heaton, Michael Keane och Sam Vokes slog igenom under lagets framgångar som nykomlingsgäng.



Sist Town och Burnley möttes var säsongen 2015/2016 på John Smith's Stadium.

Det mötet vann Burnley med 3-1, där Joe Lolley, Stephen Ward, Sam Vokes och Ben Mee stod för målskyttet.





Scott Arfield i Terriers-tröjan



I Burnley's trupp hittar vi den gamla Town-bekante Scott Arfield.

Arfield spenderade tre säsonger i Huddersfield mellan 2010 och 2013, där den rivige mittfältaren framförallt deltog under säsongen 2011-2012 med bidragande insatser när Town avancerade till



Mittfältaren har spelat i Burnley sen han släpptes från Town och har etablerat sig som en viktig truppspelare för Dyche samtidigt som han börjat spela landslagsfotboll med Kanada.



LÄGET I BURNLEY:



Laget styrs sen fem år tillbaka av engelsmannen Sean Dyche, eller "Ginger Mourinho" som vissa kallar honom, ett namn han fått för hans taktiska färdigheter.

Dyche har som sagt en tydlig idé om hur han vill spela fotboll där laget främst utövar en fysisk, inläggsvänlig fotboll med långbollar.



Burnley-tränaren väljer olikt flera tränare-konkurrenter i ligan att bilda en spelartrupp med en majoritet av brittiska spelare.

Dyche har 15 engelsmän och 6 Irländare att förfoga över i spelartruppen, ett stort inhemskt spelarantal som är en raritet i Premier League.

Utan närmare efterforskning är jag övertygad om att inget annat lag i serien har en likvärdig stomme av brittiska spelare.



Burnley har inlett säsongen starkt, där de likt Town tagit åtta poäng med endast en förlust.

Den mest anmärkningsvärda insatsen hittills är besöket på Stamford Bridge i premiärmatchen där Burnley skrällvann mot regerande mästarna Chelsea med 3-2.





"Ginger Mourinho" och hans Burnley har inlett starkt i Premier League.



Under sommarens transferfönster har mycket hänt i Burnley.

Jonathan Walters och Phil Bardsley har värvats från Stoke, Jack Cork från Swansea, Chris Wood & Charlie Taylor från Leeds samt som bekant anslöt Nahki Wells under deadline-day.

Samtidigt har Michael Keane, George Boyd och Andre Gray lämnat klubben.



Har Burnley blivit ett "bortagäng"?



En intressant sak med Burnley's inledning är att de olikt den förra säsongen spelat bra på bortaplan, med poäng tagna på Wembley, Stamford Bridge och Anfield.

Samtidigt har laget inlett sämre på hemmaplan, Turf Moor där de under förra säsongen var oerhört starka och hittills den här säsongen inte lyckats vunnit.

En fakta om motståndarna som kan vara nyttig för Town att ta med sig till besöket på Turf Moor.



Burnley kommer till spel utan långtidsskadade Dean Marney, Nahki Wells och viktige målvakten Tom Heaton.



I Heaton's absens har andremålvakten Nick Pope fått chansen, och tagit den med bravur.

Den 25-årige målvakten har varit lysande med flera viktiga räddningar i de senasta ligamatcherna mot Crystal Palace och Liverpool.



TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I BURNLEY:



Pope

Lowton - Tarkowski - Mee - Ward

Gudmundsson - Cork - Defour - Brady

Wood - Vokes



HA KOLL PÅ I BURNLEY:



Sam Vokes är en välbekant spelare som i regel brukar äga spelet i luften. Viktigt för Zanka och Schindler att hålla Walesaren i kragen.

Anfallaren har varit givande för The Clarets i flera år sen han kom från Wolves.



Johan Berg Gudmundsson, Lasse Lagerbäck's gamla spelare i det Isländska landslaget, är en annan farlig spelare i Burnley.

Mittfältaren huserar till höger och sätter hot mot motståndarförsvaren med precisa genomskärare, inlägg och skott.





LÄGET I TOWN:



Town kommer senast från en förlust i Ligacupen mot Crystal Palace med 1-0 där tränare Wagner valde att vila nio ordinarie spelare från startelvan till förmån för det kommande ligaspelet.



Matchen inledde man bedrövligt och straffades tidigt i första halvlek på hörna. Palace med nya tränare Roy Hodgson i spetsen, spelade en sprudlande kontringsfotboll och vann rättvist trots att Town närmade sig några farliga lägen i slutet av matchen.



Bättre gick det i den senaste ligaomgången, där Town övertygade i kryssmatchen mot Leicester.

Town ägde den första halvleken och var överlag med flertalet farliga målchanser värda ett bättre resultat i mötet.



Laurent Depoitre blev målskytt mot Leicester och visade direkt med sin balans och skicklighet i luften att han kommer vara ett nyttigt alternativ när Steve Mounié inte spelar



En gemensam positiv nämnare för de två senaste matcherna är att nyförvärvet Abdelhamid Sabiri har övertygat väl.

Marockanen var riktigt intressant i sin nummer 10-roll på mittfältet med kreativa lösningar samt ett hårt jobb centralt i planen.





Hoggy är tillbaka efter sin ankelskada



Viktiga återkomster, men skadelistan fortsätter växa



Jonathan Hogg och Martin Cranie gjorda efterlängtade återkomster i mötet med Crystal Palace.

Duon startade i cupen och är nu i tillräcklig form för att kunna bli uttagna i ligaspelet.



Jon Gorenc Stankovic, Kasey Palmer, Collin Quaner, Danny Williams och Steve Mounié kommer missa mötet med skador.

Rajiv Van La Parra är osäker till spel efter en skadekänning från cupen i tisdags.



TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I TOWN:



Lössl

Smith - Zanka - Schindler - Löwe

Mooy - Billing

Kachunga - Sabiri - Ince

Depoitre



Bänken: Coleman - Hefele - Cranie - Malone - Hogg - Lolley - Van La Parra



Dags att göra flera mål



Nu måste Town börja ta vara på målchanserna när de kommer.



Depoitre visade senast att han är att lita på längst upp i planen, samma sak gäller inte riktigt trion bakom honom.

Kachunga, Van La Parra och framförallt Ince måste bli mer fokuserade och kliniska när de kommer till målfarliga lägen.



Åtta poäng på fem matcher är ett fantastiskt facit inledningsvis på säsongen, helt klart över förväntan.

Dock ska man ha i åtanke att Town har levererat en så pass bra fotboll, med tillhörande målchanser, vilket borde resulterat i några fler mål.





Dags för Ince att hamna i målprotokollet mot Burnley?



Burnley är ett tufft gäng med spelare som likt Town jobbar hårt på planen kollektivt.

Därför är det ännu en gång elementärt att Town inleder matchen med högt tempo, och tar vara på att sätta hög press de få gånger Burnley väljer att hålla bollen inom laget.



Town kommer få tillåtelse att stå för bollinnehavet, precis som mot West Ham.

Burnley kommer vilja ställa om för kontringsspel eller slå upp bollar på någon av de stora anfallarna på topp (Vokes/Wood)



Känslan är att detta möte kan vara det tuffaste hittills för The Terriers. För första gången den här säsongen möter Town ett formstarkt lag i ligaspelet med fötterna på jorden.

West Ham, Newcaste och Crystal Palace är bra lag, men lagen saknade både självförtroende och formstyrka under respektive sammandrabbning.



Matchen spelas på lördag klockan 16:00 på Turf Moor. Matchen sänds inte på svensk tv.

Jag tippar att mötet slutar 1-1. Målskyttar blir Ince och Vokes.



1. J Lössl

2. T Smith

25. M Jörgensen

26. C Schindler

15. C Löwe

8. P Billing

10. A Mooy

9. E Kachunga

11. A Sabiri

22. T Ince

20. L Depoitre

Avbytare: 28. R Green, 44. M Hefele, 3. S Malone, 6. J Hogg, 18. J Lolley, 14. M Cranie, 17. R Van La Parra

