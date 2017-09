Inför: Huddersfield Town - Leicester City

Schmeichel

Simpson - Morgan - Maguire - Chilwell

Mahrez - Iborra - James - Albrighton

Vardy - Okazaki

* Klarat sig från nedflyttning med nöd och näppeDessa år har varit en berg & dal-bana för Leicester, som skrivit historia på flera plan.Som sagt så styrs klubben numera av Craig Shakespeare, andretränaren som funnits med i klubben under en lång tid bortom rampljuset.Shakespeare blev en frisk fläkt för The Foxes under den krisande vårperioden, där engelsmannen kunde skaka liv i Leicester-spelarna när guldtränaren Ranieri sparkades, vilket resulterade i att laget återigen började leverera bra fotboll och lyckades hålla sig kvar i högstaligan.I motståndarnas trupp hittar vi bekante vänsterbacken Ben Chilwell Unge Chilwell spelade för Town säsongen 2015/2016 på lån från Leicester.Leicester kommer till mötet med endast tre poäng på sina fyra inledande möten.Dessa poäng kom hemma på King Power Stadium mot Brighton i den andra omgången.I övrigt har laget mött tufft motstånd under serieinledningen, där man sett sig besegrade mot toppklubbarna Chelsea Manchester U nited och Arsenal Man har släppt in åtta mål på dessa fyra matcher men samtidigt, trots dålig poängskörd, gjort sex mål framåt. Vicente Iborra och Kelechi Iheanacho är alla bra tillskott för klubben, som efter fjolårets missberäkning var i behov av förstärkningar.Samtidigt har klubben lånat ut flopparna Bartosz Kaputska och Nampalys Mendy , samt sålt gamla Manchester United-lånet Danny Drinkwater och valt att inte förlänga kontraktet med trotjänaren Marcin Wasilewski. Jamie Vardy och Riyad Mahrez , guldhjältarna från 2016, är lagets viktigaste spelare.Craig Shakespeare med av av lagets bästa spelare, Riyad Mahrez.Bortsett från guldåret så fungerade duon mindre bra under förra säsongen, vilket gjorde att laget underpresterade som konsekvens.En annan spelare som dock sällan hamnar bland huvudrubrikerna men som oftast är nyttig för laget är Marc Albrighton Jag anser att han alltid är farlig när han tillåts få tiden att slå inlägg eller genomskärare från sin vänsterkants-position.The Foxes kommer till spel utan Christian Fuchs som är borta med en ögonskada. I övrigt är det bara Matty James som är osäker.