Inför: Huddersfield Town - Manchester United

The Red Devils kommer under lördagen till John Smith's Stadium på besök.





Manchester United, under ledningen av José Mourinho, har inlett säsongen väl där laget tillsammans med stadsrivalen

The Red Devils har hittills inte förlorat en enda match i vare sig liga eller cupspel och visat kvalité i samtliga delar av spelplanen under de inledande omgångarna.



Nu väntar ett möte för lagen som inte skett på 45 år.



Senaste gången Town mötte Manchester United var säsongen 1971/1972, när Town spelade i högsta divisionen senast.

Det mötet vann United med 3-0. Sen dess har 45 år gått och lagen har spelat i olika divisioner utan att stött på varandra i cup-sammanghang.



Manchester United har som bekant en välrenommerad akademi. En skola där flera spelare från det engelska ligasystemet spelare tagit sina första steg, därbland en del Terriers-bekantingar.







Forne Terriern Oliver Norwood är skolad i Manchester United's akademi.



LÄGET I MANCHESTER UNITED:



The Red Devils ligger på en andraplats i tabellen med sex vinster och två oavgjorda.



Laget gör många mål framåt, men håller även tätt bakåt med flera hållna nollor under inledningen.

På topp har de nyförvärvet



Inför säsongen värvade Mourinho Romelu Lukaku,

Samtidigt sålde han den levande legenden Wayne Rooney till moderklubben





Lukaku och Matic har värvats in under sommaren



Inför lördagens möte kommer Manchester United till spel utan





TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I MANCHESTER UNITED:



De Gea

Valencia - Smalling - Jones - Young

Herrera - Matic

Mata - Mkhitaryan - Martial

Lukaku





LÄGET I TOWN:



Town kommer senast från en frustrerande förlust mot





Town har inte vunnit sen i September-månad innan det första landslagsuppehållet, och har inte gjort mål på någon av de senaste fyra matcherna.



Saknaden av Steve Mounié, som inte spelat sen matchen mot West Ham den 11:e September, är uppenbar.





Steve Mounié är saknad i anfallet.



Förlusten i Wales blir extra jobbig då mötet sågs som en bra chans till tre poäng. Nu blev det noll, och det lär knappast bli lättare när Mourinho's Manchester United kommer på besök.



I mötet med The Swans gjorde Wagner för första gången den här säsongen flera ändringar i den startelva som sen tidigare i princip varit intakt.

Mooy, som nyligen spelat PlayOff-kval med Australien, förpassades till bänken för att få vila.

Chris Löwe fick även han börja på bänken. I vänsterbackens fall handlade det dock snarare om den svaga formen han visat upp de senaste matcherna än ett behov av vila.





Town har fortsatta skadeproblem, och kommer återigen till spel utan

Osäkra till spel är



TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I TOWN:



Lössl

Smith - Jörgensen - Schindler - Löwe

Hogg - Mooy

Kachunga - Ince - Van La Parra

Depoitre



NYCKLAR I MATCHEN FÖR TOWN:



Town ska dra nytta av motståndarnas tighta spelschema, och skadeläge.

United kommer till spel utan nyckelspelaren Paul Pogba. Utan mittfältaren saknas samma dynamik på mittfältet som tidigare, vilket gör att Town lättare kan pressa motståndarnas tillfälliga tröga centrala mittfält som inte alls varit lika imponerande den senaste tiden.



Motståndarna kommer senast från en bortamatch i



Anfallen ska nyttjas på Manchester United's vänsterkant, vilket lägger ett stort ansvar på fjolårets interna skyttligavinnare,

Vänsterbackspositionen är motståndarnas svaga länk, där





Det vilar ett stort ansvar på Elias Kachunga i matchen.



Young har imponerat på siståne och kommer förmodligen bli tilldelad rollen som vänsterback på lördag. Den forne offensive Young är bra när spelet går framåt, men saknar tillräcklig rutin för att hålla sig från misstag i defensiven.



Matchen spelas imorgon klockan 16:00 på John Smith's Stadium.

Mitt tips är att United blir för starka och att matchen slutar 2-0 till gästerna. Målskyttar blir Martial och Lukaku

1. J Lössl

2. T Smith

25. M Jörgensen

26. C Schindler

15. C Löwe

6. J Hogg

10. A Mooy

9. E Kachunga

22. T Ince

17. R Van La Parra

20. L Depoitre

Avbytare: 28. R Green, 14. M Cranie, 3. S Malone, 11. A Sabiri, 19. D Williams, 8. P Billing, 23. C Quaner

