Inför: Huddersfield Town - Tottenham

2017-09-30 13:30

Huddersfield - Tottenham



The Terriers största utmaning hittills i Premier League väntar på lördag mot Tottenham.





Londonklubben





Pochettino är precis som Wagner, en klubb-revulotionär.



Laget leds av den forne argentinske försvararen Mauricio Pochettino, som på endast några år som huvudtränare i norra London förvandlat Tottenham från ett mediokert gäng utanför den absoluta ligatoppen till en kandidat för ligatiteln.



Läs mer om vad Pochettino gjort för laget, i inlägget här från min blogg i vintras:



Det var hela fyrtiofem år sedan Town och Tottenham senast möttes på en gräsplan.

Detta gjorde man på White Hart Lane i Ligacupen, en kamp som slutade 2-1 till Tottenham. Sen 1972 har klubbarna spenderat säsonger i olika divisioner.



LÄGET I TOTTENHAM:



Spurs från norra London kommer senaste från en derbytriumf mot

Matchen slutade 3-2 och trots att Tottenham var överlägsna spelmässigt matchen igenom lyckades West Ham peta in två bollar i den sista delen av matchen.



Laget ligger för närvarande på en fjärde plats med elva inspelade poäng.

Denna position i tabellen befäster man genom ett starkt bortafacit men samtidigt ett riktigt svagt hemmafacit.



På tillfälliga hemvistelsen Wembley har Tottenham upplevt problem och endast tagit ynka två poäng på sina tre inledande matcher.

Som gäster är laget däremot starkare, där dom hittills inte förlorat en match.





Tottenham har inte förlorat en bortamatch ännu.



Inför transferfönstrets sista dagar lyckades till slut tränare Pochettino värva in några spelare, trots att laget under sommaren länge såg ut att kunna bli utan nyförvärv.





Lämnat klubben har Kyle Walker,



Tottenham kommer till spel utan skadade kvartetten Victor Wanyama, Moussa Dembélé, Danny Rose och

Även Serge Aurier kommer vara utanför truppen med en avstängning som konsekvens för sitt röda kort i matchen mot West Ham.





TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I TOTTENHAM:



Lloris

Alderweireld - Sanchez - Verthongen

Trippier - Dier - Sissoko - Davies

Alli - Eriksen

Kane



LÄGET I TOWN:



Town kommer till spel med en bra defensiv insats i bagaget efter kryssmatchen (0-0) mot



Den insatsen gjorde man som gästande lag, och nu väntar istället en hemmamatch på John Smith's Stadium där man ännu är obesegrade.

Hemma i





Williams och Quaner finns med på skadelistan.



Inför mötet med Tottenham på lördag har tränare David Wagner fyra avbräck i spelartruppen.





Steve Mounié, som missat de senaste matcherna med en skadad häl, ska vara återställd men är fortfarande osäker till spel.



Jag tror Wagner kommer välja en defensivare approach i detta tuffa möte, där det är möjligt att tysken väljer att mönstra



TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I TOWN:



Lössl

Smith - Zanka - Schindler - Löwe

Hogg - Billing

Kachunga - Mooy - Ince

Depoitre



Bänken: Green - Hefele - Malone - Whitehead - Sabiri - Van La Parra - Mounié





NYCKLAR I MATCHEN:



Matchen mot Tottenham kommer onekligen bli Town's tuffaste hittills.



Utmaningen ligger främst i att neutralisera Londonklubbens offensiv centralt, där Alli, Eriksen och Kane huserar.

Att täppa igen den centrala delen av planen, med två defensivt inriktade spelare + Mooy som stöttning på mittfältet, tror jag blir nyckeln för Wagner.





Town behöver sätta stopp för Tottenham på centralt mittfält.



Ytterbackarna Davies & Trippier är skickliga spelare i offensiven, men i det stora hela ser jag duon som lagets minst farliga vapen i anfallen, och känner därför att Tottenham's spel gärna får styras ut till deras respektive kanter.



Framförallt får inte Kane låtas behandla bollen en millisekund utan uppsikt. Anfallaren har visat genom åren att han kan göra mål från varje liten vinkel på den sista tredjedelen av planen om han så får chansen.



Jag hoppas på ännu en fin defensiv prestation från Town's del, där Lössl fortsatt storspelar i målet och Schindler stoppar varje möjlighet till instick i straffområdet.



Mitt tips är att matchen slutar 2-1 till Tottenham. Målskyttar Kane, Eriksen och Mooy.



Matchen spelas på lördag klockan 13:30. Sänds på Viaplay och Viasat Premium.



När Town tar sig an omgång 7 gör man det för första gången sen uppflyttningen till Premier League mot ett lag från "Topp-6"Londonklubben Tottenham kommer till John Smith's Stadium på besök för att fortsätta sin jakt i toppen av tabellen.Pochettino är precis som Wagner, en klubb-revulotionär.Laget leds av den forne argentinske försvararen Mauricio Pochettino, som på endast några år som huvudtränare i norra London förvandlat Tottenham från ett mediokert gäng utanför den absoluta ligatoppen till en kandidat för ligatiteln.Läs mer om vad Pochettino gjort för laget, i inlägget här från min blogg i vintras: http://wembleyway.blogg.se/2017/january/the-pochettino-revulotion.html Detta gjorde man på White Hart Lane i Ligacupen, en kamp som slutade 2-1 till Tottenham. Sen 1972 har klubbarna spenderat säsonger i olika divisioner.Spurs från norra London kommer senaste från en derbytriumf mot West Ham Matchen slutade 3-2 och trots att Tottenham var överlägsna spelmässigt matchen igenom lyckades West Ham peta in två bollar i den sista delen av matchen.Laget ligger för närvarande på en fjärde plats med elva inspelade poäng.Denna position i tabellen befäster man genom ett starkt bortafacit men samtidigt ett riktigt svagt hemmafacit.Som gäster är laget däremot starkare, där dom hittills inte förlorat en match.Tottenham har inte förlorat en bortamatch ännu.Inför transferfönstrets sista dagar lyckades till slut tränare Pochettino värva in några spelare, trots att laget under sommaren länge såg ut att kunna bli utan nyförvärv. Serge Aurier från PSG, Paolo Gazzaniga från Southampton , Davinson Sanchez från Ajax, Fernando Llorente från Swansea och Juan Foyth från Estudiantes har förstärlt laget.Lämnat klubben har Kyle Walker, Kevin Wimmer , Fabrizio Fazio och Clinton N'Jie gjort.Tottenham kommer till spel utan skadade kvartetten Victor Wanyama, Moussa Dembélé, Danny Rose och Erik Lamela Även Serge Aurier kommer vara utanför truppen med en avstängning som konsekvens för sitt röda kort i matchen mot West Ham.LlorisAlderweireld - Sanchez - VerthongenTrippier - Dier - Sissoko - DaviesAlli - EriksenKaneTown kommer till spel med en bra defensiv insats i bagaget efter kryssmatchen (0-0) mot Burnley förra helgen.Den insatsen gjorde man som gästande lag, och nu väntar istället en hemmamatch på John Smith's Stadium där man ännu är obesegrade.Hemma i Huddersfield har man stött på Newcastle (1-0), Southampton (0-0) och Leicester (1-1) under vägen, och nu väntar Tottenham.Williams och Quaner finns med på skadelistan. Jon Gorenc-Stankovic , Kasey Palmer, Collin Quaner och Danny Williams är frånvarande med skador.Steve Mounié, som missat de senaste matcherna med en skadad häl, ska vara återställd men är fortfarande osäker till spel.Jag tror Wagner kommer välja en defensivare approach i detta tuffa möte, där det är möjligt att tysken väljer att mönstra Jonathan Hogg och Philip Billing tillsammans på centralt mittfält.Matchen mot Tottenham kommer onekligen bli Town's tuffaste hittills.Utmaningen ligger främst i att neutralisera Londonklubbens offensiv centralt, där Alli, Eriksen och Kane huserar.Att täppa igen den centrala delen av planen, med två defensivt inriktade spelare + Mooy som stöttning på mittfältet, tror jag blir nyckeln för Wagner.Town behöver sätta stopp för Tottenham på centralt mittfält.Ytterbackarna Davies & Trippier är skickliga spelare i offensiven, men i det stora hela ser jag duon som lagets minst farliga vapen i anfallen, och känner därför att Tottenham's spel gärna får styras ut till deras respektive kanter.Framförallt får inte Kane låtas behandla bollen en millisekund utan uppsikt. Anfallaren har visat genom åren att han kan göra mål från varje liten vinkel på den sista tredjedelen av planen om han så får chansen.Jag hoppas på ännu en fin defensiv prestation från Town's del, där Lössl fortsatt storspelar i målet och Schindler stoppar varje möjlighet till instick i straffområdet.Mitt tips är att matchen slutar 2-1 till Tottenham. Målskyttar Kane, Eriksen och Mooy.



1. J Lössl

2. T Smith

25. M Jörgensen

26. C Schindler

15. C Löwe

6. J Hogg

8. P Billing

9. E Kachunga

10. A Mooy

22. T Ince

20. L Depoitre

Avbytare: 28. R Green, 44. M Hefele, 3. S Malone, 4. D Whitehead, 11. A Sabiri, 17. R Van La Parra, 24. S Mounié

0 KOMMENTARER 62 VISNINGAR 0 KOMMENTARER62 VISNINGAR ADAM STENBERG

På Twitter: adste10

2017-09-29 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Huddersfield

Huddersfield

2017-09-29 12:00:00

Huddersfield

2017-09-26 19:05:00

Huddersfield

2017-09-24 13:30:00

Huddersfield

2017-09-22 12:00:00

Huddersfield

2017-09-20 20:35:00

Huddersfield

2017-09-19 09:15:00

Huddersfield

2017-09-18 15:35:00

Huddersfield

2017-09-17 09:20:00

Huddersfield

2017-09-15 16:00:00

Huddersfield

2017-09-13 19:30:00

ANNONS:

The Terriers största utmaning hittills i Premier League väntar på lördag mot Tottenham.Om försvarsspelet, Hogg, spelschemat och om ineffektiva mittfältare.Town stod för en stark defensiv prestation i mötet med Burnley som slutade 0-0The Terriers tar bussen endast några mil uppåt i landet för att besöka Burnley på Turf MoorMatchen mot Crystal Palace slutade 1-0Ikväll reser The Terriers till södra London för Ligacupmöte med Crystal Palace.Australiensaren prisas för sin prestation under åretLördagens möte mellan The Terriers och The Foxes på John Smith's Stadium blev en oavgjord batalj.Terriers tar under lördagen emot The Foxes hemma på John Smith's StadiumSäsongens första förlust kom under måndagen i mötet med West Ham