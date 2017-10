2017-10-14 16:00

Swansea - Huddersfield



Inför: Swansea - Huddersfield Town

Det är återigen dags för spel i Premier League för The Terriers efter landslagsuppehållet





The Swans, som klubben kallas, är en gammal familjär motståndare till Town som under åren i de lägre engelska divisionerna ofta stod som motståndare i seriespelet.



Klubben har varit ett Premier League-gäng sen uppflyttningen från

Sen den lyckosamma säsongen har Wales-klubben etablerat sig i högsta divisionen som ett bolltrillande lag med fart och finess som charmat fotbollspubliken med sin tydliga profil.



De två senaste säsongerna har dock varit problematiska för Swansea, som genomlidit en del spelarförluster och tränarbyten vilket stört klubbens utveckling och resulterat i att klubben gått från att vara en stabil mittenklubb till ett bottengäng.



Förra säsongen var bedrövlig, och Swansea såg länge ut att bli nedflyttade.

Klubben lyckades dock med nöd och näppe hålla sig kvar i högstaserien, efter en fantastisk upphämtning under säsongens sista två månaderna tack vare den då nyanställde tränaren Paul Clement.





Trotjänarna Britton & Rangel var med när lagen möttes senast.



Town och Swansea möttes senast säsongen 2007/2008 i League One.

Matchen triumferades av seriesegrande Swansea, och noterbart för den matchen är att Swansea's trotjänare Leon Britton och Angel Rangel, som deltog för tio år sedan, finns fortfarande med i spelartruppen och kan mycket väl komma att delta i helgens drabbning.



LÄGET I SWANSEA:



Swansea ligger för närvarande på en nedflyttningsplats med fem inspelade poäng efter de sju inledande omgångarna.



Wales-klubben kommer från en förlust i senaste ligaomgången med West Ham. Matchen förlorades i den sista minuten efter ett mål av The Hammers anfallare Diafra Sakho.



Laget, som fortfarande styrs av Paul Clement, har under sommaren blivit av med storstjärnorna Gylfi Sigurdsson & Fernando Llorente till Everton respektive Tottenham, samt den nyttige mittfältaren Jack Cork till Burnley.

Samtidigt har tränare Clement valt att förstärkt spelartruppen med mittfältstrion Roque Mesa, Renato Sanches, Sam Clucas samt återvändande Ivorianen Wilfried Bony.





Bony från sin första senjour i Swansea, 2013.



The Swans kommer till helgens match med skador på mittbacken Kyle Bartley och mittfältaren Ki Sung-yeung. Laget kommer förmodligen mönstra en 4-3-1-2 uppställning som de tidigare gjort under Clement's era.



TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I SWANSEA:



Fabianski

Naughton - Fernandez - Mawson - Olsson

Britton - Sanches - Carroll

Ayew

Bony - Abraham





LÄGET I TOWN:



Town kommer senast från det tuffaste mötet hittills under Premier League-eran, i 4-0 förlusten mot Tottenham.

Wagner's mannar hade inte mycket att sätta emot i mötet, och redan efter 20 minuter var matchen avgjord till Londonlagets favör.



Efter den matchen har det som bekant varit ett landslagsuppehåll, där David Wagner i brist på matchschema fått möjligheten att fila på lagets taktik inför kommande utmaningar.



Aaron Mooy, Philip Billing, Jonas Lössl och Zanka har alla varit iväg på landslagsuppdrag med chansen att få delta i respektive kval.

Mooy utmärkte sig väl och var starkt bidragande när Australien slog Syrien i PlayOff-kvalet till VM i Ryssland 2018.



Jon Gorenc-Stankovic, Kasey Palmer, Collin Quaner och Michae Hefele finns alla med på skadelistan och kommer inte delta mot Swansea.

Däremot så ser Danny Williams och Steve Mounié ut att komma tillbaka till truppen inför mötet.





Mounié ser ut att kunna göra comeback efter sin hälskada.





TÄNKBAR UPPSTÄLLNING I TOWN:



Lössl

Smith - Schindler - Zanka - Löwe

Hogg - Mooy

Kachunga - Sabiri - Ince

Depoitre





SPELARE ATT HA KOLL PÅ I SWANSEA:



Swansea's vassaste spelare är anfallaren Tammy Abraham, som trots lagets vacklande start varit riktigt bra inledningsvis i sin tillfälliga klubb.

Chelsea-lånet var en av The Championship's bästa spelare ifjol där han stod för 23 ligamål under sin säsong i Bristol City.



Renato Sanches är en annan spelare hos moståndarna med hög kaliber.

Den 20-årige mittfältaren är en av Portugals största talanger, och var med i den Portugal-upplaga som vann EM 2016.

Sanches var även med i det gänget som Sveriges U21 slog i EM-finalen 2015 i Prag.



Jag tippar att mötet slutar 1-1. Målen görs av Depoitre och Abraham.

Swansea-Huddersfield























Avbytare

1. J Lössl

2. T Smith

25. M Jörgensen

26. C Schindler

15. C Löwe

6. J Hogg

10. A Mooy

9. E Kachunga

11. A Sabiri

22. T Ince

20. L Depoitre



Avbytare

28. R Green

14. M Cranie

3. S Malone

8. P Billing

17. R Van La Parra

19. D Williams

20. L Depoitre



På Twitter: adste10

2017-10-13 12:00:00

