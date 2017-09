Inför: West Ham - Huddersfield Town

Det är botten mot toppen när Town åker över till östra London på måndagskvällen för att möta West Ham i seriens fjärde omgång.





Supportrarna är sura, och tränar Bilic är under press.



West Ham gjorde en storsatsning i somras och tog in flera välkända namn.

Marko Arnautovic från Stoke, Javier Hernandez från Leverkusen, Pablo Zabaleta och Joe Hart från Manchester City har kommit in samt även den talangfulle Sead Haksabanovic från Halmstad.



Samtidigt har man blivit av med truppspelare som Enner Valencia, Havard Nordtveidt, Ashley Fletcher, Sofiane Feghouli och Darren Randolph under sommaren



Överlag är West Ham ett riktigt vasst lag på pappret, med flera matchvinnare och kvalitets-profiler.

Frågan är inte om, utan när West Ham med eller utan Bilic, kommer komma igång och börja leverera resultat med en fungerande fotboll.



Enligt sena rapporter efter landslaguppehållet sägs det att West Ham kan komma till spel utan flera spelare.



Arnautovic och Winston Reid är sen tidigare borta med avstängning respektive skada.

Samtidigt är Andre Ayew, Manuel Lanzini och Edimilson Fernandes osäkra till spel efter färska skadebekymmer från deras landslagsuppdrag.



Det sägs dock att skadedrabbade Andy Carroll ska vara tillbaka samt att Cheikhou Kouyaté som missat matcher inledningsvis, ska vara i matchform igen och kommer förmodligen delta.

Kan skadesituationen ge möjlighet till spel för nye Halmstadkillen Sead Haksabanovic? Det återstår att se



Tänkbar startuppställning i West Ham



Hart

Zabaleta - Collins - Ogbonna - Cresswell

Noble - Kouyaté

Antonio - Lanzini - Ayew

Hernandez



LÄGET I TOWN:



Town är tillbaka i seriespel igen efter en vecka av landslagsuppehåll och träningsmatchande.



Lössl, Zanka, Billing, Schofield, Kachunga, Mooy och Palmer åkte iväg för möjligheterna att representera sina respektive länder.



Den övriga spelartruppen som inte var på landslagsuppdrag åkte över till Tyskland i söndags för att träningsspela mot fjärdedivisions-laget Altona 93.

Matchen vann Town som väntat, och slutresultatet landade på 3-0 efter två mål av Laurent Depoitre och ett från nyförvärvet Abdelhamid Sabiri.





Nyförvärvet Sabiri imponerade



Matchen var viktig enligt David Wagner för att integrera de nya killarna Sabiri, Hadergjonaj och Green.

Även var det nyttigt för vissa spelare i truppen som inte deltagit särskilt ofta inledningsvis att få matchträning.



Nyförvärvet Sabiri visade upp sin repertoar under matchen och låg i princip bakom allting framåt från sin offensiva position på mittfältet.

Marockanen blir spännande att följa i fortsättningen.



The Terriers är i god form.



Town kommer till kvällsmötet med West Ham som obesegrade i tävlingsspel.

Vinst mot Newcastle, Crystal Palace och Rotherham samt ett oavgjort resultat i senaste omgången mot Southampton.



Defensiven har fungerat riktigt bra, där målvakten Lössl med backlinje levererat på topp i varje match.

Samtidigt har man skapat flertalet målchanser uppåt i planen som följd av bla.a ett fortsatt fungerande presspel.





Obesegrade The Terriers



Town kommer till spel utan Jon Gorenc-Stankovic, Martin Cranie och Jonathan Hogg som är fortsatt skadade.

Nahki Wells lämnade under transferföntrets sista dag för ligakonkurrenten Burnley, och kommer således inte heller vara tillgänglig.



Tävlingsdebuter kan vänta för de sena nyförvärven Hadergjonaj, Sabiri och Green under kvällen.

Även Malone och Depoitre som värvades in tidigt i somras kan göra sina debuter i Premier League.



Tänkbar startuppställning i Town



Lössl

Smith - Zanka - Schindler - Löwe

Billing - Mooy

Kachunga - Ince - Van La Parra

Mounié



Bänken: Green - Hefele - Malone - Williams - Sabiri - Palmer - Depoitre



SPELARE ATT HA KOLL PÅ



Det absolut största hotet West Ham innehar är argentinaren Manuel Lanzini.

Den offensive mittfältaren har varit saknad under sin skadeperiod inledningsvis, där West Ham tappat kreativitet och kontroll centralt utan honom tillgänglig.



De insatser man sett från West Ham utan sin argentinare har laget ofta sett fantasilösa ut. Mittfältaren sätter verkligen prägel på deras mittfält.

Frågan är bara om han kommer spela. Han utgick med en knäskada från landskampen med Argentina.



Billing har en tuff men viktig uppgift centralt med att neutralisera Lanzini om han deltar, så hans chanser för genombrott med bollen centralt hämmas.





Manuel Lanzini, en nyckelspelare hos The Hammers



En annan spelare som kan ställa till problem är Hernandez.



Mexikanen presenterade sin återkomst på allvar mot Southampton, där han stod för två mål och höll West Ham kvar länge i matchen trots en man mindre på planen.



Spelar Hernandez och Lanzini på toppen av deras förmågor lär mötet blir riktigt tufft.

Dessa spelare kommer vara tungan på vågen i matchen om de spelar.



Reser till London



Matchen spelas klockan 21:00 på måndag kväll.

Jag kommer tillsammans med en vän resa över till London under måndagen för att bevittna matchen under kvällen.

Town-följet har fått 3000 biljetter, och i skrivande stund finns endast några hundratal kvar. Blir ett intressant första besök på arenan.



Jag är optimistik och tror att Town vinner med 2-1, med West Ham's missgynnande form och kris i åtanke.

Målskyttar blir Steve Mounié och Tom Ince samt Hernandez hos motståndarna.



Mötet sänds på TV genom Viasat Premium eller Viaplay

Landslagsuppehållet är över och äntligen är det återigen dags för spel i Premier League Senast Town gästade London för att möta West Ham var säsongen 1997/1998 på Upton Park i Ligacupen.Det mötet vann The Hammers med 3-0 efter ett hattrick av Henrik Larsson's forne lagkamrat i Celtic, anfallaren John Hartson.Andy Morrison och Tim Breacker i närkamp 1997Detta möte blir den första för The Terriers på London Stadium, den gamla OS-arenan som grundades 2012 och som använts av West Ham sen förra säsongen.Besöket gör man som trea i tabellen, med endast Manchester United och Liverpool framför i toppen.Motståndarna har under ledning av Slaven Bilic haft en mindre smickrande inledning på säsongen, och ligger sist i tabellen efter tre raka förluster.Nu ligger det en hård press över Londonklubben och dess tränare som spenderat stora pengar under sommarens transferfönster.Robert Green i West Ham-tröjanNyförvärvet Robert Green debuterade under förra helgen när Town träningsspelade i Tyskland mot Altona 93.Nu kan han vid ett eventuellt deltagande under måndagskvällen få möta sitt gamla gäng igen.Green spenderade sex år i West Ham mellan 2006 och 2012, där han slog sig fram som landslagsmålvakt och avslutade sin karriär hos The Hammers genom att hjälpa klubben upp i Premier League igen säsongen 2011/2012.West Ham har inlett säsongen på sämsta tänkbara sätt, med tre förluster på sina tre första matcher med -9 i målskillnad.Klubbens supportrar är sura, och det sägs ha gått så långt med missnöjet att läktaren kommer vädra sina känslor mot styrelsen under måndagskvällen.Man har haft skadeproblem inledningsvis, vilket resulterat i att spelet har sviktat på den offensivare delen av planhalvan.Backlinjen är däremot inte skadesargad, vilket betyder att det är något annat än skador som är anledningen till lagets bristande defensiv med många insläppta mål.Som konsekvens av VM i friidrott som tog plats på London Stadium under augusti månad har West Ham fått inleda sin säsong med tre raka bortamatcher.Det är inte förens nu i den fjärde omgången som Londonklubben får göra sin hemmapremiär.