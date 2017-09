2017-09-19 20:45

Crystal Palace - Huddersfield

1-0



Town utslagna ur Ligacupen

Matchen mot Crystal Palace slutade 1-0





Matchens enda mål kom i den första halvleken på hörna genom Palace's offensive mittfältare Bakary Sako.



Hemmalaget The Eagles ägde den första halvleken och gick till halvtidsvila med en rättvis 1-0 ledning.

Town kom in i matchen under den andra halvan, och skapade sig några hyfsade lägen utan att göra skillnad.





Wagner valde att vila nio spelare i cupförlusten



Tränare Wagner valde att vila flera spelare från startelvan, där han inför matchen gjorde hela nio förändringar från helgens uppställning i ligan mot Leicester.



En tävlingsdebut gavs till nyinlånade Schweizaren







Town ställde upp med följande lag:



Coleman

Hadergjonaj - Hefele - Cranie - Malone

Billing - Hogg

Ince - Lolley - Van La Parra

Kachunga



Bänken: Lössl - Smith - Whitehead - Mooy - Sabiri - Löwe - Zanka



NYTT FOKUS FRAMÖVER



Jag kunde endast reflektera över insatsen genom highlights, där jag uppmärksammade att Town ännu en gång, förutom mot Palace i premiäromgången, har problem att ta vara på målchanserna som kommer.



Igår under matchen vilades Depoitre till förmån för ligamötet med





Mounié och Depoitre saknades i anfallet under cupmötet Jag kunde endast reflektera över insatsen genom highlights, där jag uppmärksammade att Town ännu en gång, förutom mot Palace i premiäromgången, har problem att ta vara på målchanserna som kommer.Igår under matchen vilades Depoitre till förmån för ligamötet med Burnley på lördag, vilket gjorde att Town utan varken Mounié eller Depoitre tappade tyngd uppåt i planen.Mounié och Depoitre saknades i anfallet under cupmötet



Resultatet innebär att Wagner kommer ha svårare att matcha spelartruppen framöver.



Ser inte att denna cup-sorti i sig som en besvikelse, men samtidigt känns det som ett problem för vissa truppspelare.

Lägre prioriterade spelare som Whithead, Lolley och Cranie kommer få väldigt lite speltid under säsongen som konsekvens för detta resultat.



Nu är det endast fokus på ligaspelet som gäller, ända tills FA-Cupen drar igång i vinter.



På lördag klockan 16:00 väntar nästa ligamatch, där Burnley står för motståndet på Turf Moor.

Införrapport till det mötet kommer i veckan.



Town åkte på en 1-0 förlust i cupmötet med Crystal Palace , vilket innebär att Ligacupen är över för denna säsong.Matchens enda mål kom i den första halvleken på hörna genom Palace's offensive mittfältare Bakary Sako.Hemmalaget The Eagles ägde den första halvleken och gick till halvtidsvila med en rättvis 1-0 ledning.Town kom in i matchen under den andra halvan, och skapade sig några hyfsade lägen utan att göra skillnad.Wagner valde att vila nio spelare i cupförlustenEn tävlingsdebut gavs till nyinlånade Schweizaren Florent Hadergjonaj , som tog plats till höger i backlinjen. Martin Cranie och Jonathan Hogg var glädjande tillbaka i spel igen efter sin skadefrånvaro, medans Quaner, Mounié, Palmer och Gorenc-Stankovic fortfarande inte var tillgängliga till spel p.g.a skador.Resultatet innebär att Wagner kommer ha svårare att matcha spelartruppen framöver.Ser inte att denna cup-sorti i sig som en besvikelse, men samtidigt känns det som ett problem för vissa truppspelare.Lägre prioriterade spelare som Whithead, Lolley och Cranie kommer få väldigt lite speltid under säsongen som konsekvens för detta resultat.Nu är det endast fokus på ligaspelet som gäller, ända tills FA-Cupen drar igång i vinter.På lördag klockan 16:00 väntar nästa ligamatch, där Burnley står för motståndet på Turf Moor.Införrapport till det mötet kommer i veckan.



13. J Coleman

33. F Hadergjonaj

14. M Cranie

44. M Hefele

3. S Malone

8. P Billing

6. J Hogg

22. T Ince

18. J Lolley

17. R Van La Parra

9. E Kachunga

Byten:

0 KOMMENTARER 37 VISNINGAR 0 KOMMENTARER37 VISNINGAR ADAM STENBERG

På Twitter: adste10

2017-09-20 20:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Huddersfield

Huddersfield

2017-09-20 20:35:00

Huddersfield

2017-09-19 09:15:00

Huddersfield

2017-09-18 15:35:00

Huddersfield

2017-09-17 09:20:00

Huddersfield

2017-09-15 16:00:00

Huddersfield

2017-09-13 19:30:00

Huddersfield

2017-09-09 09:00:00

Huddersfield

2017-09-08 18:50:00

Huddersfield

2017-09-06 09:00:00

Huddersfield

2017-09-05 09:00:00

ANNONS:

Matchen mot Crystal Palace slutade 1-0Ikväll reser The Terriers till södra London för Ligacupmöte med Crystal Palace.Australiensaren prisas för sin prestation under åretLördagens möte mellan The Terriers och The Foxes på John Smith's Stadium blev en oavgjord batalj.Terriers tar under lördagen emot The Foxes hemma på John Smith's StadiumSäsongens första förlust kom under måndagen i mötet med West HamDet är botten mot toppen när Town åker över till östra London på måndagskvällen för att möta West Ham i seriens fjärde omgång.Tysken belönas för sin fina start på säsongenLandslagsuppehåll står för dörren och flera Town-spelare ska representera sina respektive landslag.Vädrar några tankar om Town från den gångna veckan