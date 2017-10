Uppdatering: Utlånade Terriers

Sju Terriers-spelare är utlånade till klubbar i The Championship, League One och League Two.

Jack Payne - Oxford United, League One.



Tekniske Payne tog chansen för mer speltid genom ett lån till Oxford United.

Med nio målgörande framspelningar under hösten leder Payne assist-ligan överlägset.

Från offensivt mittfält har Payne tillfört både fart och finess sen han anslut till The U's inför säsongen.



Sean Scannell - Burton Albions, The Championship.



Scanz har hittills representerat The Brewers sju gånger i ligaspelet där han ännu inte bidragit med varken mål eller assist från sin högerposition.

Klubben ligger på nedflyttningsplats i The Championship och ser ut att ha en jobbig säsong framför sig.



Jordy Hiwula - Fleetwood Town, League One.



Snabbe Hiwula har fyllt en viktig funktion i Fleetwood's trupp under hösten. Som en av tre anfallare har 23-åringen hittils deltagit i varje match som laget har spelat.

Med fem mål och tre assist har han starkt bidragit till klubbens elfte placering i League One.





Jordy Hiwula



Tareiq Holmes-Dennis - Portsmouth, League One.



Låneflytten till sydkusten var ett perfekt läge för vänsterbacken att få speltid, när konkurrensen i Town tätnade i takt med

Sen kom knäskadan. Holmes-Dennis senjour hann endast bli 40 minuter i sin tillfälliga klubb innan han skadade sig så pass illa att säsongen var över.

Charlton-produkten är nu tillbaka under ett Rehab-schema i



Rekeil Pyke - Port Vale, League Two.

Unge Pyke har haft en svår inledning i sin låneklubb under hösten.

Den nickstarke anfallaren har endast deltagit i sex av lagets femton matcher, i en mållös höst som främst präglats av skadeproblem.



Jordan Williams - Bury, League One.

Unge Williams imponerade starkt under de försäsongsmatcher han deltog i under sommaren för Town.

Dessa prestationer gjorde att klubbar fick upp ögonen för högerbacken, vilket sedan ledde till en låne-flytt några mil bort hos lokalrivalen Bury.

17-åringen har hittils deltagit i sex av lagets matcher där han gör forna Town-spelarna Harry Bunn, Joe Murphy, Joe Skarz,





Jordan Williams



Fraser Horsfall - Kidderminster Harriers - Vanarama National League.



20-årige Horsfall har hittills spelat tio matcher i Englands femte division för Kidderminster Harriers, som för närvarande erhåller en fjortonde placering i ligatabellen.

Den långe mittbacken har tidigare erfarenhet av just Vanarama National League efter senjourer i Stalybridge Celtic & Salford City.

0 KOMMENTARER 101 VISNINGAR 0 KOMMENTARER101 VISNINGAR ADAM STENBERG

På Twitter: adste10

2017-10-24 12:00:00

