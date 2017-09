West Ham - Huddersfield Town 2-0

Säsongens första förlust kom under måndagen i mötet med West Ham

MATCHEN:



Jumbon West Ham inledde starkt i sin första hemmamatch för säsongen.

Londonklubben hade flera lägen inledningsvis där det bästa läget kom genom en ribbträff från Javier Hernandez.



Town hade problem på flera fronter matchen igenom, och lyckades sällan hitta sitt spel centralt där motståndarna var fler till antalet och mycket aggresivare.



I den andra halvleken kommer Town igång bättre än i den första, och lyckas skapa några halvchanser genom Aaron Mooy och Tom Ince.



West Ham's båda mål kommer snöpligt efter en strulig hörnsituation där lagets Andre Ayew är på hugget och påpassligt sätter bollen samt ett långskott från Pedro Obiang utanför straffområdet som studsar på Zanka via stolpen och in i mål.





Pedro Obiang sätter 1-0



I slutet av matchen har Town sina bästa chanser, där Tom Ince's ribbträff var lagets bästa.



Matchen slutar 2-0 till West Ham.



ANALYS:

West Ham gör sin bästa insats för säsongen och vinner rättvist, trots att målen är väldigt turliga.



Många Town-spelare hade problem i sina roller



Andy Carroll's återkomst gav The Hammers ett övertag i luftspelet, där den tofsbeprydde anfallaren gjorde livet surt för Christopher Schindler framförallt i den första halvleken.



Steve Mounié hade även han problem i sin offensiva Terriers-roll.

Anfallaren vann knappt en luftduell och blev hårt hållen av mittförsvararna Collins, Reid och Fonte i The Hammers backlinje



Van La Parra, Kachunga och Ince kom inte alls in i sina roller vad gäller hög press och tempo på mittfältet. De var även alldeles för ineffektiva när de klev framåt under de kontringstillfällen som kom upp när Town anföll.





Carroll vann de flesta duellerna mot Schindler i första halvlek



Hemmalaget var starkare i samtliga delar av spelplanen, och var snäppet mer taggade matchen igenom.



Town kom aldrig in ett konsekvent presspel.

Detta ledde till att West Ham blev det mer aggresivare laget och vann således ofta tillbaka bollen för egna anfall.



BRA I TOWN:



Aaron Mooy.



Jag anser att Mooy sköter sig bäst under matchen. Australiensaren skapar en del framåt även fast det sällan blev något riktigt farligt.

Jobbar uppåt och nedåt i planen från början till slutet och visar passion & vilja



MINDRE BRA I TOWN:



Tom Ince.



Engelsmannen var totalt osynlig i den första havleken.

Han blir mer tillgänglig under den andra halvleken, men sumpar flera riktigt bra chanser där en möjlighet iallafall ska generera i ett mål.

Känslan efter Ince's ribbträff i slutet av matchen är ren antiklimax.

Town's första förlust för säsongen.



Man visste att den skulle komma, frågan var bara när.

Town inleder matchen, precis som många under försäsongen, trögt. Denna gång blir man straffade, även fast det under den andra halvleken blev en förbättring.



Förlusten är lite oväntad med tanke på West Ham's form, men samtidigt är resultatet ingenting att dra några större växlar utav.

West Ham hade en bättre kväll, och tog sina beskärda poäng efter en strulig inledning. Så kommer fler matcher sluta denna säsong.



Det Town kan ta med sig från denna match är att man alltid måste visa "The Terriers Identity" från första minut av varje match i fortsättning.

Kan man det, med hög press och tuff inställning i aktning, står jag kvar vid att det kommer bli en rolig och spännande säsong i Huddersfield.



Flera spelare debuterade



Laurent Depoitre, Abdelhamid Sabiri och Scott Malone gjorde sin tävlingsdebuter i Huddersfield-tröjan som inhoppare under matchen.

Viktigt att spelarna får speltid, även utanför cup-spelet.



Sabiri's inhopp var piggt och kreativt.

Det är inte omöjligt att nykomlingen närmar sig startelvan med sin fortsatta intressanta approach på kort tid.





Bryta ihop och komma igen för Wagner, ny match i helgen.



Town kan nu se framåt mot ännu en spännande match i denna nya värld.



Nästa möte är också i Premier League, mot mästarna från 2016, Leicester City, hemma på John Smith's Stadium klockan 16:00 på lördag.