ITFC SWEDENS LÖRDAGSPANEL - SESSION 7 2017/18

Förra veckan hamnade panelen på ITFC Swedens hemsida men inte här på Svenska Fans då tekniken inte riktigt var tillgänglig. Vi reparerar en smula av det med att återvända som vanligt den här helgen med helgens panel.

Ungtupparna tuffar på i U23-serien. Fyra raka segrar nu, och fem av sex möjliga. Nu ska man kanske inte dra för stora växlar på det, men visst är det kul med positiva vibbar därifrån? Är det månne dags för fler ungdomar att få chansen i A-laget, och vem tycker du verkar mest spännande av dem som inte redan har fått chansen?



Pelle: Det ska erkännas, flertalet av dessa ynglingar hade jag ingen koll på alls, men jag är verkligen positivt överraskad över deras framfart i U23-serien. Mycket glädjande. De som har stuckit ut mest är kanske Folami och McKendry och jag ser gärna att dessa två ges möjligheter till inhopp i A-laget relativt snart. Men MM brukar normalt inte släppa fram offensiva unga talanger förrän i slutet på april (förutsatt att vi är trygga då), så det kan nog dröja lite…..



Erik: Det känns fantastiskt kul att vi har så goda förutsättningar när det gäller att fylla på med egenutvecklade talanger. Av det FA Youth Cup vinnande laget från 2005 blev det inte mycket, men så ser situationen också lite annorlunda ut nu. Om det är så att vi haft lite flax med ungdomsrekryteringar eller att satsningen på akademin verkligen ger frukt låter jag vara osagt. Som medlem i ITFC Sweden är man ju automatiskt sponsor av akademin, så jag vill gärna tänka att det är tack vare oss...



Jag tycker också att ett bra U23 är en perfekt nivå för spelarna utanför A-laget, vi har chansen att lufta spelare som Danny Rowe utan att det känns som att han hamnat bland reserverna. Och att spela "riktiga" tävlingsmatcher är mycket mer värt som förberedelse för the real thing. Downes och Nydam får chans att blomma ut och hålla matchtempo i kroppen, och vi verkar ha flera spännande prospekt på gång. Buster-romantikern i en är alltid ute efter nästa Bowditch eller Wickham, så ska jag plocka ut enskilda spelare så får det bli Ben Morris eller Folami. Men kanske först nästa säsong.



Nigge: Det är inget annat än fantastiskt att följa U23-lagets framfart! Man öser in mål och det verkar allmänt kul att gå och titta på dem. U18 är dessvärre lite tvärtom så långt då man läcker som ett trasigt durkslag och bara mäktat med en vinst och en oavgjord.



Vad gäller att ge ungdomarna chansen så tycker jag ändå att det är vad man har gjort den här och förra säsongen. Vi har Nydam, Downes, Dozzell (dock skadad), Kenlock och Emmanuell (utlånad) och det är inte illa. När man lyssnar till akademins mål så vill man få upp en per säsong, i bästa fall två, så nog har man plockat upp spelare i såväl bra kvantitet som bra kvalitet.





Som vanligt är det lite upp och lite ner med resultat och insatser. Vad är du mest nöjd med respektive minst nöjd med än så länge? Och vad ska laget göra för att åstadkomma mer av det förstnämnda och mindre av det sistnämnda?



Nigge: Poängskörden måste vara nummer ett. Hur är det ens möjligt att vi har 15 av 21 poäng hittills? Jag är sjukt nöjd med det. Vidare tycker jag att McGoldrick har varit lysande hittills och Celina börjar visa vad han går för (han har i och för sig inte fått så många chanser än). Lagandan verkar också ha hittat tillbaka och de värsta armageddon-vibbarna som omgav klubben från förra säsongen har i mångt och mycket blåst över. Å andra sidan behövs bara några förluster på rad så finns risken att den hittar tillbaka.



Det jag är minst nöjd med har mer indirekt med resultaten och insatserna att göra. Ju fler människor på plats, desto mer drag och förhoppningsvis bättre insats på planen. 14 000 förra matchen? Bedrövligt.



Pelle: Tippade inför ligastart att vi skulle åka ut, men hitintills har laget överraskat och varit väldigt stabila. Jämnbra, jämntråkiga. Men som sagt, mycket nöjd med vår säsongsinledning och att vi har vunnit mot de lag vi faktiskt måste vinna emot. Gillar också att vi släppt fram så många ”juniorer”, även om det delvis är ett unikt skadeläge som har tvingat fram detta. Det jag är mindre nöjd med är att MM fortfarande formerar sitt lag med ett antal spelare ”out of position”…..och då menar jag inte de som är framtvingade av just omnämnda skadesituation. Likaså tycker jag att han fortfarande safe:ar för mycket. En tränare ska givetvis inte vara supernaiv, men samtidigt så handlar väl fotboll om att våga och att vilja. Vi behöver helt klart öka den fotbollstekniska kvalitén om vi ska kunna ”äga” vårt eget spel. In med Celina, testa att köra med Rowe på högerkanten, låt Flynn Downes ersätta Skuse och ge Waghorn chansen att starta på topp bredvid McGoldrick.



Erik: Resultatmässigt kan jag inte vara annat än helnöjd, jag tror de flesta är överens om att vi ligger oförtjänt bra till i ligan med tanke på hur spelet har sett ut. Men det spelar ju ingen roll, eller hur? Spelet kan alltid bli bättre, roligare, stabilare. Så länge vi har chans att få haka på i toppen så ska vi göra det mesta av det. Så länge inte Mick faller tillbaka i defensiva 1-poäng-hemma strategier är jag rätt nöjd. Jag är mest nöjd med poängskörden, och minst nöjd med att både försvar och anfall verkar tappat en del av stinget. Vi ska fokusera framåt, fortsätta som vi gör och göra säsongen till en arbetsseger.





Bortamatch mot serieledande Leeds i dag. Finns det nåt sätt att komma från matchen med hedern i behåll? Finns det kanske rent av en vinnande strategi vi kan tillämpa? Dela gärna med dig av den till oss andra, och skicka den sen även till Mick & Co; misstänker att de kan behöva en intelligent game plan.



Erik: Jag är övertygad om att vi får stryk men med hedern i behåll. Vi kan hoppas på att de klantar till det, men så länge vi vågar ta matchen och spela så har vi alltid chans att vinna. Gå för tre poäng, och åker vi hem utan så får vi blicka framåt och ta ut frustrationen på Sunderland nästa vecka. Den matchen är jag övertygad om att vi vinner.



Nigge: Lite gammal klassisk bondröta, en Bartman i fortsatt toppform och en Celina med en kanonfinish så har vi 1-0 med oss hem i kappsäcken. Lika enkelt uttryckt som svårt att genomföra, men man kan väl få drömma?



Pelle: Leeds är ett bra lag men samtidigt så tycker jag att vi ofta brukar hävda oss väl mot dem . Finns nåt i deras kaxighet som jag tror passar vår underdog-mentalitet rätt så bra. Så kan vi bara spela äckligt discplinerat och med ett välavvägt försvarsunderstöd så tror jag faktiskt att vi kan hugga en poäng idag. Utgår från att Leeds kommer att starta med sitt sedvanliga 4-2-3-1-system och det gäller framförallt för vår backlinje att få stopp på den målintensive tysken Pierre-Michael Lasogga (som ersatt PL-flyktade Chris Wood). Där kommer Chambers verkligen få något att bita i. Och Skuse och Adeyemi kommer att få jobba mycket hårt defensivt för att neutralisera Leeds offensiva mittfältare Sáiz och Alioski. Men om de lyckas, samtidigt som vi kan trycka upp våra ytterbackar, få till lite effektivt kontringsspel och lite McGoldrick-magi så kan det förhoppningsvis räcka till 1-1.

0 KOMMENTARER 130 VISNINGAR 0 KOMMENTARER130 VISNINGAR NIKLAS NYGÅRDS

2017-09-23 10:30:00

ANNONS:

Fler artiklar om Ipswich

Ipswich

2017-09-23 10:30:00

Ipswich

2017-09-09 12:10:00

Ipswich

2017-08-26 11:00:00

Ipswich

2017-08-19 10:45:00

Ipswich

2017-08-12 12:00:00

Ipswich

2017-08-05 11:00:00

Ipswich

2017-05-07 12:45:00

Ipswich

2017-04-29 12:00:00

Ipswich

2017-04-17 15:10:00

Ipswich

2017-04-15 15:00:00

ANNONS:

Förra veckan hamnade panelen på ITFC Swedens hemsida men inte här på Svenska Fans då tekniken inte riktigt var tillgänglig. Vi reparerar en smula av det med att återvända som vanligt den här helgen med helgens panel.Denna vecka fokuserar panelen lite extra på inflationen av högerbackar och siar om september månads utfall. Vill du ställa någon av de inblandade till svars rekommenderas ett besök på Wirströms i Gamla stan från 15.00 i eftermiddag.Kan succén fortsätta? Och varför har det varit ett sådant flyt och sällan skådad effektivitet i inledningen? Som vanligt har panelen svaret på det mesta och den här helgen är inget undantag. Enjoy!Lördagspanelen förnyar sig genom att växla utfrågare! Den här veckan är det Dan som debuterar i rollen som den som ställer spörsmålen. I övrigt är det sig likt (förutom att ITFC vunnit fyra matcher i rad).Panelen är uppe, uppvärmd och faktiskt hyfsat uppåt, då Ipswich Town både begått cup- och ligasäsongspremiär och i vinnande stil. Nu kör vi!Säsongspremiären är här! Pelle, Dan och Erik är i vanlig ordning på tårna, om än oroliga tår. Vi går igenom sommarens förstärkningar (?), känslan inför säsongen, publiken, iFollow, MM och det risiga genrepet. Panelen använder uttryck som orolig, ordinär, tyvärr, gilla läget och ett ironiskt halleluja. Det mesta är som vanligt med andra ord. Nu kör vi så det ryker! COYB!!Så har det blivit dags att avsluta ännu en säsong. 34 paneler på 46 ligamatcher har det blivit, och det får vi väl ändå se som godkänt. Stort tack till panelen och till er som läser den, och ha en skön sommar allihop. Vi hörs under silly season! :)Vi har varit här förr. Säsongsslut och ingenting att spela för. Klart vi kör en lördagspanel ändå!Panelen är återuppstånden! Ingen påsk utan panel, även om den anländer sent. Vad kan vi hoppas på idag, vad har VVV Venlo med Ipswich att göra och hur ska vi fira den här fina supporterklubben nästa säsong egentligen?Vi har ju en del kvar av reseberättelsen från Medlemsresan 2017! Kommer lite sent pga krasslig redaktör/författare. Glad Påsk på er!