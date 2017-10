LÖRDAGSPANELEN - SESSION 11 2017/18

Panelen har återigen kallat in super sub Kassör Hedensjö och tillsammans med Dan och Erik summeras derby-debaclet, de kommande två matcherna och uttalande av före detta om passionen från dagens spelare.

Jag har väl lite samma uppfattning. Framför allt öppnade vi bra och skapade lite chanser, men egentligen bara en enda riktig chans – Knudsens stolpskott. Och vi mattades väldigt tydligt redan i första halvlek, tyckte jag. Ganska snart stod det klart att spelidén var lika enkelriktad och ensidigt som vanligt, men till en början ganska effektiv – långa, höga bollar på tomma ytor, framför allt till Waghorn. Men när väl Norwich upptäckte det och täppte till hålen, blev det liksom inget av det. Våra bollar gick fel och de började spela boll. Och frånsett den första halvan av första halvlek och de kanske första 5–10 minuterna av andra, dominerade Norwich fullständigt. De anpassade sig efter vårt spelsystem och spelade bollen effektivt genom mittfältet, och visade att de just nu är ett klart bättre lag än vi. Att det sen inte blev mer än 1–0 beror mest på att de nöjde sig med att bevaka matchen och inte ta några onödiga risker, och det kändes som att de hade full koll på det. Vi spelade, och spelar, alldeles för enkelt och när vi väl möter ett lag med en manager som kan fotboll, då blir vi sönderlästa och har inget att sätta emot. Inte minst för att Mick saknar förmåga att ställa om under match – det finns helt ingen plan B, när plan A fallerar. Det har tyvärr märkts alldeles för ofta genom åren.Jag håller med om att vi hade de vassaste chanserna och var det bättre laget fram till baklängesmålet. Samtidigt såg Norwich vassa ut i sina omställningar och fick mycket ytor att transportera bollen på så det fanns hela tiden en olustkänsla att ett baklängesmål kunde komma. Tyvärr hade vi inget att svara med efter målet och då var känslan att 0-2 låg närmare till hands än en kvitteringsboll.Håller med om analysen. Jag hade goda förhoppningar om 1-1, det måste väl statistiskt sett vara det vanligaste derbyresultatet? Men bollen ville inte in. Samtidigt gjorde Norwich det bra, och det kunde ju ha slutat hur som helst. Tyvärr har #mickout fantasterna fått ny luft under vingarna och jag gissar att det kommer att fortsätta tunna ur på hemmaläktarna framöver. Och det bekymrar mig mycket mer än att vi fick torsk med 0-1 mot the scum.Mjaa.. jag tror vi har goda chanser mot Burton men är inte så säker på att det hjälper borta mot Cardiff . Men visst vore det väldigt skönt med en vinst efter den senaste tidens uppförsbacke. Allra viktigast är att vi får igång målskyttet ordentligt igen, full fart på Garner och McGoldrick tack!Jag är säker på att vi kan studsa tillbaka och ta tre poäng mot Burton. Det är ett överkomligt motstånd och just den typen av lag som vi har haft lätt mot den här säsongen. Lika säker är jag tyvärr på en förlust i tisdagens match mot Cardiff. De är på tok för bra för oss, och vi ska vara glada om vi klarar oss undan med en uddamålsförlust. Men de tre poängen mot Burton ska vi bara ha på vår väg mot vår numera klassiska "mid table mediocrity".Kassör Hedensjö: Som alltid med Ipswich kan det gå hur som helst. Burton har fem raka utan att göra mål så då vet vi hur det kommer att gå i den här matchen. Förhoppningsvis gör vi fler. Jag tycker att spelet och offensiven har sett bra ut även i förlustmatcherna och i senaste matchen hade vi med lite flyt och mer skärpa gjort 2-3 mål. Men det kanske lossnar igen. De närmaste matcherna inkl Preston hemma nästa lördag kanske kommer att ge en fingervisning om åt vilket håll säsongen kommer att gå. Har fortfarande feeling för att det kan bli en trevlig säsong.Nu kan jag inte kika in i spelarnas hjärnor men jag har inte upplevt att det saknats passion. Chambers och Garner är exempel på två karaktärsspelare som visat mycket passion. Det kanske ligger mer i att de flesta bollarna hittade nätet i inledningen av säsongen medan vi den senaste tiden har fått bevittna några ramträffar och andra klara chanser som inte resulterat i mål.Vi hade en jäkla flax i början av säsongen, så är det ju helt klart. Men vad karmapoängen beträffar så tycker jag de har balanserats nu. Vi misslyckades kapitalt med att dra nytta av all feelgood efter Sunderland -matchen och nu känns det som att vi har parkerat i mitten av tabellen och kommer att förbi där resten av säsongen. Men så är det ju såklart inte. Vad vi skulle behöva är en riktigt stark ledare, Chambers i all ära men jag tror det är svårt att peppa alla från backlinjen. Holland, Magilton.. ja du hajar. Osman har rätt, men jag tror inte problemet sitter i spelarna individuellt utan i ledarskapet både på och vid sidan av planen.Det är absolut flytet, i kombination med att vi är alldeles för lättlästa och inte har nåt att sätta emot när motståndarna har förstått hur vi spelar (se ovan om avsaknad av plan B). Själv blir jag lite förvånad över Osmans dom. Jag tyckte nog att det enda vi visade upp på plan av värde var aggressivitet och just passion. Det var genomgående högt tempo och uppoffrande insatser av spelarna. Men enbart passion räcker inte – det krävs även någon form av ledarskap från management-sidan...