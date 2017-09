SUCCÉPANELEN - SESSION 8 2017/18

Plötsligt lirar Ipswich Town finfin fotboll och humöret är på topp bland fansen! Vad är det som händer och är vi verkligen så här bra? Panelen har givetvis svaren i vanlig ordning. COYB!

The boys are back! Utbrast Stewart Watson på lokalblaskan Evening Star. Jag tyckte att vi såg tydliga tecken redan i förlusten förra helgen, men matchen mot Sunderland i tisdags var ju helt magnifik. Är vi verkligen... bra? Nu? Analys tack!



Nigge: Det verkar uppenbarligen som att vi är bra just nu, åtminstone framåt. Fortfarande en smula för darrigt i de bakre leden, till och med Bart darrade ju uppe i Leeds och kastade in en hörna i egen kasse. Men jag kan leva med att det är skakigt bakåt så länge vi gör fler mål än vi släpper in, påminner en del om hur det såg ut under Joe Royles era. Skillnaden i andra halvlek förra lördagen och hela matchen i tisdags är att vi faktiskt spelar med rörelse och finfint passningsspel. Jag bokstavligen gnuggade mig i ögonen och nöp mig i högra underarmen för att förvissa mig om att det var Ipswich i blått på skärmen. Det var en av de roligaste matcher jag sett på flera säsonger med Town inblandat.



Dan: Det har onekligen sett riktigt bra ut på sistone. I motsats till i början av säsongen spelar vi bra nu också, och har inte bara flyt med att göra mål på varenda skott riktat mot målburen. Samtidigt ska vi väl ta med i analysen att Sunderland knappast är ett lag som är i högform precis, så kanske ska vi inte dra alltför höga växlar av den senaste segern. Och om man ser på tabellen har vi slagit de fem sista lagen, plus Millwall på 12:e plats, samtidigt som vi har förlorat mot lag på 2:a, 11:e och 14:e plats. Å andra sidan var vi mer än jämspelta med Leeds, så visst finns det kvaliteter att plocka ut just nu, men det tar nog ytterligare några veckor innan man kan skönja vilka som är topp- och bottenlag. Fast med den positiva stämning och det spelhumör som verkar finnas på plan nu, kan man åstadkomma mycket.



AC: Efter andra halvan av Leeds-matchen och den makalösa insatsen i tisdags känns det verkligen som vi är just så bra. Uppställningen senast, med vår offensiva fyra, föll återigen riktigt väl ut och jag hoppas att Mick fortsätter våga satsa på samma formation. Att vi är seriens målgladaste lag (med en match mindre spelad) är även det smått overkligt. Nu får vi hoppas på att publiken återvänder till Portman Road för vårt spel förtjänar betydligt mer än 14-15000.





Chambers gick ut i veckan och hyllade truppen, och det faktum att det finns ännu mer kvalitet att hämta hos klubbläkaren så småningom. Vem (om någon) på den nuvarande skadelistan längtar du efter?



AC: Svårt att singla ut någon speciell. Tyckte dock det var fruktansvärt tråkigt att just Dozzell gick sönder då jag hade sett fram emot att se honom utvecklas och verkligen få chansen i år. Bishop är ju en annan bolltrillare med minst sagt oroväckande och sorglig skadehistorik och det kändes lite som att det var make or break för honom i år, då där är en del yngre förmågor som han riskerar att bli omsprungen av. Att nämna Hyam är väl som att svära i kyrkan? :)



Nigge: Visst behöver vi få tillbaka åtminstone en mittback, så Webster och Smith får gärna tillfriskna. Dock är den jag helst vill se tillbaka en viss Flynn Downes (Dozzell är ju inte tillgänglig igen förrän nästa säsong). Med detta sagt är förstås frågan om någon slår sig in i ett lag som spelar som vi gjorde i tisdags. Tveksamt.



Dan: Den man direkt tänker på är givetvis Huws som vi ännu inte har sett i år. Han kan säkert tillföra en hel del på mittfältet med sin löpvilja och aggressivitet. Samtidigt längtar jag också efter att få tillbaka Dozzell och se honom utvecklas vidare, men det får tyvärr vänta till nästa säsong. Sen har jag alltid varit svag för Hyam, men efter ännu en operation lär det ju dröja, och dessutom har jag svårt att se honom ta en plats i laget just nu.





På temat spelare, vilken av sommarens truppförstärkningar vill du lyfta fram som extra viktig och varför?



Dan: Måste säga att de flesta har varit riktigt stabila. Både Iorfa och Spence har gjort bra ifrån sig i backlinjen. Och Garner och Waghorn, som jag såg som lite nödlösningar när vi inte fick dem vi egentligen ville ha, har verkligen överträffat alla förväntningar, som visserligen var väldigt låga. Vi ska heller inte glömma Celina, som verkligen tar chansen när han får den. Jag kan inte riktigt välja ut en, för jag tycker att alla har överträffat förväntningarna och bidragit på viktiga sätt, och det var verkligen längesen man kunde säga det om sommarens värvningar.



AC: Samtliga nyförvärv har gjort det väldigt bra i mitt tycke men Garner har blivit lite av favorit med sin uppoffrande, kompromisslösa spelstil.



Nigge: Wahorn och Garner känns ju som ett självklart val, men jag har fastnat för en annan av de nya lirarna. Med risk att bli kölhalad så vill jag lyfta fram Iorfa. Inte helt stabil defensivt men hans löpningar offensivt är briljanta. En överraskning för mig hittills.





Viktig match mot Bristol City denna helg, ett annat lag som det går oväntat bra för. Och så TV-sändning på det... hur ställer vi upp och hur går det?



AC: Viktig match i kampen runt strecket. City har nollat motståndet i tre raka matcher, är obesegrade i sina senaste tio(!) matcher och har hunnit med att slå ut både Watford och Stoke i Carabao Cup. Senaste två bortamatcherna kryssade man (3-3 mot Wolves och 0-0 mot Norwich). Imponerande form på båda lagen med andra ord. Tror och hoppas att vi ställer upp med samma startelva som senast och satsar. Som vanligt tror jag på seger, 2-1 efter mål av Garner och Waghorn. Det mest förutsägbara tipset, någonsin.



Dan: Vi ställer givetvis upp med samma lag som mot Sunderland. Bara skador och sjukdomar, eller personliga skäl, kan göra att någon i startelvan ställs över i dag. Bristol City ligger sjua, och det talar för att det kan bli lite svårt för oss, eftersom vi än så länge inte har lyckats besegra nåt lag högre upp än 12:e plats i ligan. Men vi spelar hemma, så chansen finns, och vi måste tro på en positiv upplevelse på tv. Och den där tv-förbannelsen kanske har gått över nu när man kan se varenda match via iFollow. Så, vi säger väl 3-1, efter mål av Waghorn, McGoldrick och Celina.



Nigge: Samtidigt som risken känns överhängande för baksmälla så känns det som att det bara är att surfa på framgångsvågen. Kör samma uppställning som mot Sunderland, inget att tveka på.





2017-09-30 11:30:00

