Bournemouth – Leicester City 0-0

Leicesters svaga inledning på ligasäsongen fortsatte borta mot Bournemouth under lördagseftermiddagen då man knappt lyckades fixa ett kryss mot the Cherries.





Flera börjar nu tyvärr att tvivla på om Shakespeare är rätt man att leda laget, då spelarmaterialet på plats antyder att laget borde lyckas mycket bättre, detta trots en tung start med flera förmodade toppklubbar.



Den här gången lyckades man knappt hålla ett piggt



Inför tillställningen på Vitality Stadium var



Matchen

Bournemouth tog kommandot direkt i matchen, de styrde spelet och hade klart flest målchanser mot ett blekt Leicester som helt saknade offensiv drivkraft.



Tidigt kunde hemmalaget ha fått straff då



Sekvensen innan dess hade evigt unge Jermain Defoe prickat ribban, och det var på returen som Pugh prickade Simpsons arm. Leicester hade verkligen tur två gånger om.



Bästa möjligheten för the Foxes hade



Annars var det Bournemouth som var det bättre laget, och lär vara riktigt besvikna att de inte fick med sig tre poäng från mötet.



Matchen slutade 0-0.



Matchfakta

För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Maguire, Simpson – Albrighton (Mahrez 75’), King (Iborra 46’), Ndidi, Gray – Vardy, Okazaki (Iheanacho 69’).

- Ej använda avbytare: Hamer, Amartey, Chilwell, Slimani.



Bournemouth (4-4-2): Begovic – Daniels, Aké, Francis, A Smith – Pugh (Ibe 69’), Syrman, L Cook, Stanislas (Fraser 88’) – King, Defoe (Afobe 82’).

- Ej använda avbytare: Boruc, S Cook, Gosling, Mousset.



Domare: Graham Scott.

0 KOMMENTARER 90 VISNINGAR 0 KOMMENTARER90 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-10-01 12:21:35 På Twitter: @adam_bills2017-10-01 12:21:35

