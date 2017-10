Claude Puel ny Leicestertränare

Under onsdagskvällen stod det klart att Claude Puel ersätter Craig Shakespeare som tränare i Leicester.





Det blev även klart under onsdagen att



Puel kommer senast från



Att han fick sparken tror folk var på grund av hans väldigt defensiva uppställningar och att klubben plockade sjutton poäng mindre än säsongen innan under Ronald Koeman.



Å andra sidan påstods att klubbledningen hade överdrivet höga förväntningar på Puel den säsongen.



Som tränare har han dock lyckats bäst i hemlandet Frankrike, med lyckade sejourer i Monaco, Lille, Lyon och Nice. Ligaseger med Monaco blev det säsongen runt millenniumskiftet.



Kritiken som redan proklamerats om att anställda Puel rör just hans defensiva uppställningar och det faktum att han kom jättehögt med Southampton.



Många menar att det är ett lustigt val, men så sa nog de flesta då Claudio Ranieri anställdes – resten är historia.



Jag väljer att vara positiv tills vidare. Om Leicester använt sig av samma rådgivare som när Ranieri plockades in så kan det mycket väl bli ett lyckat val.





Kan Claude Puel följa i Claudio Ranieris fotspår?



Läs mer från Puel och klubbledningen



På Twitter: @adam_bills

2017-10-26 07:34:04

