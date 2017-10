Ser inte ut att bli spelklar förrens januari.

FIFA godkänner inte Silvas övergång

Det internationella fotbollsförbundet har gett avslag på Leicesters överklagan gällande beslutet att inte ge Adrien Silva speltillstånd.





Ja, så kan man sammanfatta turerna kring



Detta trots vädjan från



Silva får nu träna med Leicester men inte börja spela med dem förens efter årsskiftet då han registreras igen.



En extremt frustrerande situation, och man dras givetvis från att muttra över det ena och det andra som FIFA beviljat i övergångsväg under sommaren liksom tidigare somrar, men att det inte går just i det här fallet.



Ett väldigt aktuellt exempel på detta var att



Man blir bara less.



Nu diskuteras det om Leicester kommer driva fallet



ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-10-07 11:39:28

