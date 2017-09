Andy King i närkamp med Hudds' Tom Ince.

Huddersfield Town – Leicester City 1-1

Leicester imponerade inte alls då de knep ett kryss borta mot ett starkt Huddersfield under lördagseftermiddagen.





I den andra halvleken kom matchens två mål. Först en stark insats från



Matchen

Bortalaget fick det svettigt direkt mot ett piggt Huddersfield-anfall med Laurent Depoitre i spetsen som satsade på att störa



Samtidigt hade de offensiva krafterna i Leicester svårt att komma igång ordentligt med anfallen, med slarvigt passningsspel som ett exempel på oflytet.



Det blev lite bättre dock mot slutet på halvleken, även om den slutade mållös.



För hemmalaget var det Depoitre som höll sig framme flera gånger och det var även han som gav the Terriers ledningen bara en minut efter att den andra halvleken blåsts igång.



Belgaren lyckades helt utmanövrera och lura bort Leicesters



Ledningen stod sig dock bara i fyra minuter då Leicester tilldelats straff efter att



Matchen fick ny fart efter kvitteringsmålet med flera bra chanser från bägge lagen. Närmast kom hemmalagets



Trots detta som hemmalaget givetvis protesterade så slutade tillställningen slutade 1-1.



Matchfakta

Målen 1-0 Laurent Depoitre (46’), 1-1 Jamie Vardy (50’, straff).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Morgan, Maguire, Simpson – Albrighton (Gray 65’), King, Ndidi, Mahrez – Vardy (Slimani 82’), Iheanacho (Okazaki 69’).

- Ej använda avbytare: Hamer, Dragovic, Amartey, Iborra.



Huddersfield (4-2-3-1): Lössel – Löwe, Jörgensen, Schindler, Smith – Mooy, Williams – Ince, Sabiri (Hogg 82’), Kachunga (Quaner 74’), Depoitre (van La Parra 90+2’).

- Ej använda avbytare: Hefele, Malone, Billing, Coleman.



Domare: Jonathan Moss.

Publik: 24 129 (John Smith’s Stadium, Huddersfield). Även om de hade sina möjligheter så såg the Foxes svaga ut under mesta delen av matchen, tvärtemot hemmalaget som styrde matchen väl och som kanske kände sig bestulna på segern.I den andra halvleken kom matchens två mål. Först en stark insats från Laurent Depoitre för hemmalaget följt av en diskuterad straff som Jamie Vardy prickade in. Matchen slutade lika 1-1.Bortalaget fick det svettigt direkt mot ett piggt Huddersfield-anfall med Laurent Depoitre i spetsen som satsade på att störa Leicester försvaret så mycket som möjligt.Samtidigt hade de offensiva krafterna i Leicester svårt att komma igång ordentligt med anfallen, med slarvigt passningsspel som ett exempel på oflytet.Det blev lite bättre dock mot slutet på halvleken, även om den slutade mållös.För hemmalaget var det Depoitre som höll sig framme flera gånger och det var även han som gav the Terriers ledningen bara en minut efter att den andra halvleken blåsts igång.Belgaren lyckades helt utmanövrera och lura bort Leicesters Harry Maguire för att sedan kunna pricka in 1-0. En ovanlig syn för annars extremt stabile Maguire.Ledningen stod sig dock bara i fyra minuter då Leicester tilldelats straff efter att Andy King knuffats i straffområdet. Jamie Vardy prickar därefter säkert in 1-1 bakom Jonas Lössel!Matchen fick ny fart efter kvitteringsmålet med flera bra chanser från bägge lagen. Närmast kom hemmalagets Elias Kachunga , men hans mål blev bortdömt för offside.Trots detta som hemmalaget givetvis protesterade så slutade tillställningen slutade 1-1.Målen 1-0 Laurent Depoitre (46’), 1-1 Jamie Vardy (50’, straff).För matchstatistik, se BBC Sports referat här Leicester (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Morgan, Maguire, Simpson – Albrighton (Gray 65’), King, Ndidi, Mahrez – Vardy (Slimani 82’), Iheanacho (Okazaki 69’).- Ej använda avbytare: Hamer, Dragovic, Amartey, Iborra.Huddersfield (4-2-3-1): Lössel – Löwe, Jörgensen, Schindler, Smith – Mooy, Williams – Ince, Sabiri (Hogg 82’), Kachunga (Quaner 74’), Depoitre (van La Parra 90+2’).- Ej använda avbytare: Hefele, Malone, Billing, Coleman.Domare: Jonathan Moss.Publik: 24 129 (John Smith’s Stadium, Huddersfield).

0 KOMMENTARER 59 VISNINGAR 0 KOMMENTARER59 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-09-16 19:32:27 På Twitter: @adam_bills2017-09-16 19:32:27

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-09-16 19:32:27

Leicester

2017-09-15 22:09:38

Leicester

2017-09-09 18:28:00

Leicester

2017-09-08 18:58:42

Leicester

2017-09-08 18:52:01

Leicester

2017-09-01 18:58:00

Leicester

2017-09-01 10:00:00

Leicester

2017-08-27 17:28:37

Leicester

2017-08-25 15:00:00

Leicester

2017-08-23 18:52:00

ANNONS:

Leicester imponerade inte alls då de knep ett kryss borta mot ett starkt Huddersfield under lördagseftermiddagen.Leicester gästar nykomlingarna Huddersfield som inlett säsongen överraskande bra på lördag.Trots en hyfsad fin matchavslutning föll Leicester hemma mot ett starkt Chelsea under lördagen.Leicesters nyförvärv Adrien Silva ser ut att bli spelfärdig först januari 2018.Leicester gästas av Chelsea hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen. Kan de lyckas knipa en poäng mot de regerande mästarna?Sista dagen av övergångsfönstret blev händelserik, och slutade enligt många bättre än väntat trots att en viktig spelare lämnade.It’s that time again. Säsongen är över, sommaren är här och ryktessnurran är på högvarv.Leicester föll borta mot ett starkt Manchester United på Old Trafford under lördagskvällen genom två mål i den andra halvleken.Leicester reser inte bara uppåt landet utan också till ett möte med ett United i absolut tabelltopp.Leicester besegrade Sheffield United med tre mål i en kamp mellan två reservlagsbetonade lag i ligacupen Carabao Cups andra omgång.