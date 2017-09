Inbitna Leicesterfans minns Anthony Knockaerts vackra scorpionmål borta mot Huddersfield år 2012.

Inför: Huddersfield Town – Leicester City

Leicester gästar nykomlingarna Huddersfield som inlett säsongen överraskande bra på lördag.





Tips: Tränare Craig Shakespeare och co har fått en minst sagt tuff start på säsongen som resulterat i tre förluster på de fyrande inledande matcherna, dessa mot Arsenal , Man United och nu senast mot Chelsea Givetvis är tre förluster långt ifrån att föredra för the Foxes som har högre ambitioner än deras sjuttondeplats, men den gemensamma nämnaren som man kan hitta i alla tre matcher är att Leicester spelade bra men var helt enkelt inte tillräckligt bra.Laget har tillsynes alla möjligheter att kunna få till en hyfsad placering så länge man börjar plocka in poäng, vilket förhoppningsvis händer nu när spelschemat lättar upp.Shakespeare kan glädjas åt att två spelare återvänder från skador, och de är anfallaren Kelechi Iheanacho och mittfältaren Vicente Iborra , två spelare jag som tror får chansen från start.På skadelistan finns Matty James och Christian Fuchs , varav den sistnämnde tydligen skadat ögat och fått det infekterat på träning av en slalompinne (!) i samband med en övning.Jag tror på följande startelva (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Maguire, Morgan, Simpson – Albrighton, Iborra, Ndidi, Mahrez – Vardy, Iheanacho.The Terriers har fått till en fin start på säsongen. Nykomlingarna har tagit sju poäng på säsongens första fyra matcher med inledande segrar mot Crystal Palace och Newcastle Senast blev det dock förlust borta mot West Ham med 2-0 i London.Tränaren är tyske David Wagner som kom till klubben för drygt två år sedan från Borussia Dortmunds B-lag.Wagner har tagit laget från the Championship till klubbens första Premier League -sejour på över 40 år, detta genom att ha vunnit playoffinalen förra året, med den fina bedriften att sluta den vanliga säsongen på negativ målskillnad och ändå gå upp.Hur långt kan David Wagner ta sitt Hudds?Hur som haver saknas endast Chelsea-lånet Kasey Palmer genom en baksidalårskada, medan duon Jonathan Hogg och Martin Cranie är tillbaka från skador.Vad? Premier League, omgång fem.När? Lördag 16/9, kl 16.00.Var? John Smith's Stadium, Huddersfield.Tips: Huddersfield känns svårbedömda, särskilt på hemmaplan. Nä, Leicester vinner 1-3. Det är dags att lyfta bortaformen.

Leicester gästar nykomlingarna Huddersfield som inlett säsongen överraskande bra på lördag.