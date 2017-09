I december 2015 körde Leicester över Chelsea på King Power Stadium. På lördag lär det bli helt andra bullar.

Inför: Leicester City – Chelsea

Leicester gästas av Chelsea hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen. Kan de lyckas knipa en poäng mot de regerande mästarna?





Minst sagt en tuff uppgift för Leicester som har ett jobbigt spelschema i inledningen på säsongen. Det har redan blivit två förluster mot





Leicester har fått en tuff start på säsongen, men det har inte sett hopplöst ut trots allt.



Inför matchen saknas skadade duon



Det ska bli intressant att se om särskilt Dragovic går rakt in i startelvan. Jag tror dock att Wes Morgan går före och tar plats bredvid givne



I övrigt förväntar jag mig inga förändringar i startelvan som förlorade för två veckor sedan mot Man United. Trolig startelva (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Maguire, Simpson – James, Ndidi – Albrighton, Okazaki, Mahrez – Vardy.



Drinkwater återvänder direkt

Som bekant återförenas mittfältaren



Duons potentiellt första match tillsammans blir alltså på King Power Stadium, men det är givet att Drinkwater återhämtats från sin ”skada” som han ådragit sig i samband med att Chelsea ska ha visat intresse.





Succémittfältsduon har återförenats i Chelsea.



Chelsea kommer till spel med två segrar och en förlust, segrarna mot



Inför matchen återvänder mittfältskreatören



Trolig startelva enligt Chelsea-red (3-4-3): Courtois – Azpilicueta, Luiz, Rudiger – Moses, Kanté, Fabregas,



Matchinfo och tips

Vad? Premier League, omgång fyra.

När? Lördag 8/9, kl 16.00.

Var? King Power Stadium, Leicester.



Tips: Chelsea är favoriter här, men jag garderar med ett kryss. 0-2? Efter landslagsuppehållet är Premier League -fotbollen äntligen tillbaka och Leicester kastas direkt in i hetluften då de gästas av de regerande mästarna Chelsea på King Power Stadium.Minst sagt en tuff uppgift för Leicester som har ett jobbigt spelschema i inledningen på säsongen. Det har redan blivit två förluster mot Arsenal och Manchester U nited, och däremellan tog en seger hemma mot Brighton Leicester har fått en tuff start på säsongen, men det har inte sett hopplöst ut trots allt.Inför matchen saknas skadade duon Robert Huth och Vicente Iborra , men spelfärdiga blir anfallaren Kelechi Iheanacho och mittbacken Aleksandar Dragovic, den förstnämnda efter skada och den sistnämnda nyförvärv på lån från tyska Bayer Levenkusen.Det ska bli intressant att se om särskilt Dragovic går rakt in i startelvan. Jag tror dock att Wes Morgan går före och tar plats bredvid givne Harry Maguire I övrigt förväntar jag mig inga förändringar i startelvan som förlorade för två veckor sedan mot Man United. Trolig startelva (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Maguire, Simpson – James, Ndidi – Albrighton, Okazaki, Mahrez – Vardy.Som bekant återförenas mittfältaren Danny Drinkwater med N’Golo Kanté då han under övergångsfönstrets sista dag skrev på för Chelsea.Duons potentiellt första match tillsammans blir alltså på King Power Stadium, men det är givet att Drinkwater återhämtats från sin ”skada” som han ådragit sig i samband med att Chelsea ska ha visat intresse.Succémittfältsduon har återförenats i Chelsea.Chelsea kommer till spel med två segrar och en förlust, segrarna mot Everton och Spurs och förlusten något överraskande mot Burnley Inför matchen återvänder mittfältskreatören Eden Hazard från en lårskada, medan nyförvärvet Davide Zappacosta också är spelklar. En som troligen inte kommer till spel är anfallaren Diego Costa som bekant vägrar återvända till Chelsea.Trolig startelva enligt Chelsea-red (3-4-3): Courtois – Azpilicueta, Luiz, Rudiger – Moses, Kanté, Fabregas, Marcos Alonso – Willian, Morata, Pedro.Vad? Premier League, omgång fyra.När? Lördag 8/9, kl 16.00.Var? King Power Stadium, Leicester.Tips: Chelsea är favoriter här, men jag garderar med ett kryss. 0-2?

0 KOMMENTARER 128 VISNINGAR 0 KOMMENTARER128 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-09-08 18:52:01 På Twitter: @adam_bills2017-09-08 18:52:01

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-09-08 18:58:42

Leicester

2017-09-08 18:52:01

Leicester

2017-09-01 18:58:00

Leicester

2017-09-01 10:00:00

Leicester

2017-08-27 17:28:37

Leicester

2017-08-25 15:00:00

Leicester

2017-08-23 18:52:00

Leicester

2017-08-21 17:54:33

Leicester

2017-08-19 18:06:05

Leicester

2017-08-18 18:51:51

ANNONS:

Leicesters nyförvärv Adrien Silva ser ut att bli spelfärdig först januari 2018.Leicester gästas av Chelsea hemma på King Power Stadium under lördagseftermiddagen. Kan de lyckas knipa en poäng mot de regerande mästarna?Sista dagen av övergångsfönstret blev händelserik, och slutade enligt många bättre än väntat trots att en viktig spelare lämnade.It’s that time again. Säsongen är över, sommaren är här och ryktessnurran är på högvarv.Leicester föll borta mot ett starkt Manchester United på Old Trafford under lördagskvällen genom två mål i den andra halvleken.Leicester reser inte bara uppåt landet utan också till ett möte med ett United i absolut tabelltopp.Leicester besegrade Sheffield United med tre mål i en kamp mellan två reservlagsbetonade lag i ligacupen Carabao Cups andra omgång.Leicester gör entré i ligacupen genom att möta Sheffield United på Bramall Lane under tisdagskvällen.Leicester tog säsongens första seger då man hemmabesegrade Brighton relativt bekvämt med 2-0.Leicester gästas av Brighton hemma på King Power Stadium under lördagen. Blir det säsongens första seger mot nykomlingen?