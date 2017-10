2017-10-24 20:45

Leicester - Leeds United



Jubel i Leicesterlägret efter Slimanis mål mot Liverpool i förra omgången av Ligacupen

Inför Leicester City - Leeds United (Ligacupen, 4 ronden)

Liverpool eliminerades i förra rundan och nu är det dags för Leeds United att göra resan till King Power Stadium för en drabbning i Carabao Cup, vanligtvis kallad ligacupen.





Ligacupen är den cup som deltagande lag alltmer tenderar att lufta sina b-lagsuppställningar i. Så blir det förstås också denna gång.



Tips: Leicesters b-lag bör vara bättre än Leeds b-lag. 2-1? Tisdagkvällen kryddas av en match i ligacupen mellan två lag som rimligtvis har fokuset på någonting helt annat och någonting mycket viktigare är denna cupmatch. Hemmalaget sladdar i Premier League s tabell och tog sig över det jobbiga nedflyttningsstrecket i och med helgens bortaseger mot Swansea . Priot ligger näppeligen på cupmatchen, utan blicken riktas med stor sannolikhet mot söndagens ligamatch mot Everton Leeds United , å sin sida, ligger på kvalplats i The Championship och har fyra respektive sex poäng upp till Cardiff och Wolves på de två direktplatserna till PL.Ligacupen är den cup som deltagande lag alltmer tenderar att lufta sina b-lagsuppställningar i. Så blir det förstås också denna gång. Leicester kommer med största garanti att göra åtta-nio förändringar i startelvan jämfört med matchen mot Swansea. Av de som blir kvar från i lördags hoppas jag på Iborra. Han behöver speltid. I övrigt är det svårt att sia. Kanske Simpson och Albrighton? Leeds United kommer förstås även de att plocka in en del nytt i startelvan.Leicesters b-lag bör vara bättre än Leeds b-lag. 2-1?

0 KOMMENTARER 105 VISNINGAR 0 KOMMENTARER105 VISNINGAR ANDERS WALLGREN

2017-10-24 08:01:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-10-24 08:01:00

Leicester

2017-10-22 09:19:21

Leicester

2017-10-21 18:36:00

Leicester

2017-10-20 18:19:55

Leicester

2017-10-17 21:55:22

Leicester

2017-10-17 21:46:32

Leicester

2017-10-15 15:17:46

Leicester

2017-10-07 11:39:28

Leicester

2017-10-01 12:21:35

Leicester

2017-09-29 17:34:00

ANNONS:

Liverpool eliminerades i förra rundan och nu är det dags för Leeds United att göra resan till King Power Stadium för en drabbning i Carabao Cup, vanligtvis kallad ligacupen.För andra gången i år står Leicester utan tränare efter att Craig Shakespeare fått sparken. Vilka kan tänkas ersätta honom?Tränarlösa Leicester tog tre extremt viktiga poäng borta mot Swansea och klättrar därmed upp från nedflyttningsplatserna i tabellen.Ett tränarlöst Leicester reser till Wales för att möta Swansea och är i stort behov av poäng mot the Swans. Hur reagerar spelarna på att Craig Shakespeare blev avskedad?Leicesters kräftgång i ligan fortsätter då man genom en hackig insats lyckades fixa ett kryss hemma West Brom.Leicester gav under tisdagseftermiddagen huvudtränaren Craig Shakespeare sparken efter åtta månader vid rodret.Ett smått krisande Leicester gästas av West Brom hemma på King Power Stadium under måndagskvällen i desperat behov av tre poäng. Får Craig Shakespeare andrum genom en seger?Det internationella fotbollsförbundet har gett avslag på Leicesters överklagan gällande beslutet att inte ge Adrien Silva speltillstånd.Leicesters svaga inledning på ligasäsongen fortsatte borta mot Bournemouth under lördagseftermiddagen då man knappt lyckades fixa ett kryss mot the Cherries.Leicester gästar nedflyttningskonkurrenten Bournemouth i en måstematch för att plocka viktiga poäng i botten. Tar the Foxes poäng mot the Cherries?