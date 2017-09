Matty James steget före Cesc Fabregas. Tyvärr speglar bilden inte matchen i sin helhet.

Leicester City – Chelsea 1-2

Trots en hyfsad fin matchavslutning föll Leicester hemma mot ett starkt Chelsea under lördagen.





Trots ett tröstmål av



Matchen

Leicester var inledningsvis pigga men efter en stund återgick matchbilden till den förväntade då Chelsea tog över taktpinnen, med bland annat fler gubbar på mittfältet än Leicester.



Det skulle dröja tills slutet på den första halvleken innan Chelsea tog ledningen. Ett par minuter från slutet kontrar Contes mannar, efter ett ganska fint Leicesteranfall, bollen letar sig ut till



Hemmalaget var definitivt inte utspelade, men Chelsea var helt enkelt snäppet vassare på alla fronter.



Detta bevisades återigen efter drygt 50 minuter då Leicesterbekantingen N’Golo Kanté får spelutrymme, testar skott och sätter bollen lite turligt till 0-2 bakom



Trots 0-2-underläge tuffade Leicester på och lyckades reducera efter dryga timmen. Jamie Vardy rivs klumpigt ner i straffområdet av målvakten



Målet fick igång matchtempot lite och Leicester hade ett par lovande anfall då de jagade en kvittering, men tyvärr saknades något och ingen kvittering kom.



Närmast att göra mål i slutet på matchen var Chelsea genom inbytte Willian, men brasilianarens skott räddades av Schmeichel.



Chelsea vann matchen med 1-2.



Förlusten var Leicesters tredje på de inledande fyra matcherna, men då ska man komma ihåg att dessa kom mot



Dessutom stannade ”skadade” Drinkwater på bänken. Bara att en guldhjälte gör mål gör ont...



Matchfakta

Målen: 0-1 Alavaro Morata (41’), 0-2 N’Golo Kanté (50’), 1-2 Jamie Vardy (62’, straff).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Maguire, Morgan, Simpson – Albrighton (King 46’), James (Iheanacho 78’), Ndidi, Mahrez – Slimani (Gray 46’), Vardy.

- Ej använda avbytare: Hamer, Chilwell, Amartey, Ulloa.



Chelsea (3-4-3): Courtois – Azpilicueta, Luiz, Rudiger – Alonso, Bakayogo, Kanté, Moses (Zappacosta 74’) – Fabregas (Hazard 78’), Morata, Pedro (Willian 63’).

- Ej använda avbytare: Caballero, Drinkwater, Batshuayi, Christensen.



Domare: Lee Mason.

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-09-09 18:28:00

