Leicesters Wilfred Ndidi i närkamp med Liverpools Philippe Coutinho.

Leicester City – Liverpool 2-3

Leicester föll återigen på mållinjen då de besegrades hemma av Liverpool med 2-3.





Dessförinnan var Liverpool det bättre laget och ledde med 1-3 efter sjuttio spelade minuter.



Däremot stod sig tvåmålsledningen i en minut då Jamie Vardy reducerade, men närmre kom Leicester inte.



Lite revansch efter tisdagens seger i ligacupen möjligen, men ligan känns ju lite viktigare i ärlighetens namn…



Matchen

Efter att ha missat i princip öppet mål minuterna innan så fick



Ledningen utökades vackert drygt tio minuter senare då brasilianaren



Halvleken såg ut att gå mot en bekväm Liverpool-ledning i paus, men i slutsekunderna höll sig



Liksom den första halvleken var det Liverpool som höll i taktpinnen med ett par halvdana Leicester-möjligheter däremellan.



1-2 blev 1-3 då Jordan Henderson skjuter från utanför straffområdet i mål efter en kvick kontring av gästerna, där Leicester-mittbacken



En minut senare tog matchen ytterligare en sväng då Jamie Vardy nickar in 2-3 på en Simon Mignolet-retur från inbytte



Vardy kunde ha kvitterat kort senare då Leicester tilldömdes straff efter att just Mignolet klumpigt rivit ner anfallaren i straffområdet. Bara gult kort visserligen, men belgaren tar revansch på Vardy och räddar straffen.



The Reds håller undan och vinner den händelserika matchen med 2-3. Leicesters haltande ligastart fortsätter därmed.



Matchfakta

Målen: 0-1 Mohamed Salah (15’), 0-2 Philippe Coutinho (23’), 1-2 Shinji Okazaki (45+3’), 1-3 Jordan Henderson (68’), 2-3 Jamie Vardy (69’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Morgan, Maguire, Simpson – Albrighton (Slimani 80’), Ndidi, King, Mahrez (Gray 61’) – Vardy, Okazaki (Iheanacho 74’).

- Ej använda avbytare: Hamer, Fuchs, Amartey, Iborra.



Liverpool (4-3-3): Mignolet – Robertson, Matip, Lovren, Gomez – Wijnaldum, Henderson, Can (Milner 74’) – Coutinho (Oxlade-Chamberlain 79’), Firmino (Sturridge (64’), Salah.

- Ej använda avbytare: Karius, Klavan, Solanke, Alexander-Arnold.



Domare: Anthony Taylor.

