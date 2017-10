Craig Shakespeare får gå efter bara åtta månader.

Shakespeare får sparken

Leicester gav under tisdagseftermiddagen huvudtränaren Craig Shakespeare sparken efter åtta månader vid rodret.





Många menar att en annan orsak var att Shakespeare varit för mjuk i behandlingen av vissa spelare, som att han inte vågat bänkat flera underpresterande spelare, samt att han varit seg med att försöka förändra spelsystemet när det inte funkat i en match.



Exempelvis igår dröjde det tills över timmen spelad innan Shakespeare gjorde nödvändiga byten som krävdes för att spela bättre, men då var det nog för sent.



Trots att det varit tungt under Shakespeare den här säsongen får man med sig många minnen av honom. Först och främst som ett lugnt och stabilt nummer två bakom både Nigel Pearson och Claudio Ranieri, utan också som huvudtränare i Leicesters CL-slutspelsmatcher mot Sevilla och Atletico Madrid.



ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-10-17 21:46:32

