Adrien Silvas (t.v.) övergång till Leicester dröjer troligen.

Silvas övergång ej godkänd

Leicesters nyförvärv Adrien Silva ser ut att bli spelfärdig först januari 2018.





Nån kan ha snubblat och ryckt ur nätkabeln? Krånglade scannern? Spillde de kaffe på dokumenten?



Skämt åsido



Leicester har givetvis överklagat, liksom får stöd av Silvas tidigare klubb Sporting, men klubbens chanser att få igenom övergången ses som små då FIFA håller hårt i sin deadline. Är det kl 23.00 (alltså midnatt i Sverige), då är det den tiden som gäller.



The Foxes ledning menar enligt uppgift att de var i tid sett till att skicka in allt i tid. Problemet är att dessa dokument ska för engelska klubbar gå via the FA som formellt gör ansökan om ett internationellt spelartillstånd.



Man kan tänka sig att de flertalet steg försenade saker. Sen kan man ju alltid fråga sig varför övergången löstes sista dagen, och inte under de föregående två månader som fönstret varit öppet.



Tills vidare kommer Silva alltså tillhöra Leicester, men inte vara berättigad att spela.



Han får lånas ut till klubbar vars fönster fortfarande är öppna, som Turkiet, men problemet är då att han under säsongen representerat Sporting och en turkisk klubb under säsongen, och måste därför missa hela den här säsongen enligt regler.



Frustrerande minst sagt, ni kan ju misstänka hur undertecknad

0 KOMMENTARER 137 VISNINGAR 0 KOMMENTARER137 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-09-08 18:58:42 På Twitter: @adam_bills2017-09-08 18:58:42

