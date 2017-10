Leicesterspelarna firar 0-1-målet.

Swansea City – Leicester City 1-2

Tränarlösa Leicester tog tre extremt viktiga poäng borta mot Swansea och klättrar därmed upp från nedflyttningsplatserna i tabellen.





Lite som förvarnat lex-Ranieri svarade Leicesterspelarna positivt och kunde efter ett svettigt slut pusta ut och ta med sig tre poäng hem från Wales.



Appleton satsade på ett beprövat kort i 4-4-2 med



Leicester såg pigga och alerta ut och tog rättvist ledningen efter dryga halvtimmen då ett av deras många anfall slutade med att en boll från







En annan som spelade mycket bra, möjligen ännu bättre än Okazaki, var



Ledningen utökades i den andra halvleken då ett klassiskt kvickt Leicesteranfall slutade i att Mahrez passar fram till Okazaki som sätter 0-2!



Hemmalaget repar sig och reducerar efter dryga timmen spelad genom ett nickmål från Alfie Mawson och plötsligt vaknade matchen till liv igen, då Leicester helt enkelt slappnat av för mycket.



Leicester fick det svettigt mot slutet då Swansea tryckte på för en kvittering, men walesarnas avslut var inte i det bästa laget och bortalaget höll ut.



Tre mycket viktiga poäng följde med the Foxes hem till East Midlands.



Matchfakta

Målen: 0-1 Federico Fernandez (25’, självmål), 0-2 Shinji Okazaki (48’), 1-2 Alfie Mawson (56’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Maguire, Simpson – Albrighton, Ndidi, Iborra, Mahrez (Gray 86’) – Vardy, Okazaki (King 68’).

- Ej använda avbytare: Hamer, Chilwell, Amartey, Slimani, Iheanacho.



Swansea (4-4-2): Fabianski – Olsson, Fernandez, Mawson, Naughton – Sanches (Routledge 78’), Carroll, Britton (Sung-Yueng 46’), Narsingh (Dyer 56’) – Ayew, Abraham.

- Ej använda avbytare: Nordfeldt, Rangel, van der Hoorn, Clucas.



Domare: Michael Oliver.

0 KOMMENTARER

På Twitter: @adam_bills

2017-10-21 18:36:00

Tränarlösa Leicester tog tre extremt viktiga poäng borta mot Swansea och klättrar därmed upp från nedflyttningsplatserna i tabellen.