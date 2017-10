Comeback i Premier League?

Vem tar över Leicester?

För andra gången i år står Leicester utan tränare efter att Craig Shakespeare fått sparken. Vilka kan tänkas ersätta honom?





Och som när Ranieri fick sparken har ett flertal namn kopplats till tränarposten, som alltid genom ”paper talk” och hos bettingsidorna.



I nuläget verkar den före detta



Pellegrini tränar för närvarande kinesiska Hebei China Fortune, men lär kanske lockas av en flytt tillbaka till



Utöver Pellegrini har



0 KOMMENTARER 224 VISNINGAR

På Twitter: @adam_bills

2017-10-22 09:19:21

