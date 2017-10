Alex Oxlade-Chamberlain redo att bevisa sitt värde

35 miljoner pund-mannen Alex Oxlade-Chamberlain lyckades imponera kraftigt under den lilla speltid han fick mot Manchester United. Nu hoppas många att det var tändningen som behövdes efter en medioker start på Liverpoolkarriären. Inte minst Jürgen Klopp.





”Alex är en storvärvning för oss, men en spelare som honom behöver förutsättningar för att prestera därför behöver han tid”, säger Klopp.



”Sen han kom har han varit två gånger med landslaget, många matcher utan träning så starten har varit hackig för honom”, säger Klopp.



Men förhoppningsvis kom vändningen i lördags. I den 79e minuten i hemmamötet mot



”Det har varit ganska okej men vi vet vad han kan göra. Men sen kom lördag, och pang!”, säger Klopp.



”Han kom in, använde sin fart, spelade fläckfritt, bra och det var ett bra tecken. Jag älskade att se det. Jag var väldigt nöjd med Alex prestation.”, säger Klopp.



Oxlade-Chamberlain har siktet inställt på innermittfältet. Det var en av anledningarna han lämnade Arsenal till förmån för Liverpool. Wenger tenderade att stoppa in honom lite varstans förutom där han vill spela – centralt. Oftast spelade han offensiv kant men mot slutet fick han oftast spela wingback.



Men Oxlade-Chamberlain får nog förlika sig med att konkurrera om en plats på kanten först och främst även i Liverpool. Åtminstone till en början. Med Sadio Mané skadad är behovet av spelare på den offensiva frontrion större än i mittfältet. I synnerhet då Klopp har velat använda



Ikväll ställs Liverpool mot Maribor och Oxlade-Chamberlain är i hög grad aktuell för en startplats. Förhoppningsvis kan han fortsätta där han avslutade sist mot Manchester United.



2017-10-17 12:03:05

