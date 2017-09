Can om den sviktande formen

Liverpools dåliga form sträcker sig nu över fyra matcher. Emre Can är dock övertygad om att den fina form som sågs i början av säsongen inte är långt borta.

Liverpool har gått fyra matcher i rad utan vinst. Matchraden inkluderar 5-0-krossen på Etihad mot Manchester C ity, den bortsjabblade ledningen mot Sevilla, det bekanta krysset mot Burnley och uttåget ur Carabao Cup mot Leicester Emre Can tror dock inte att läget är särskilt akut och att formen inte är långt borta.”Ingenting har förändrats - vi är samma lag, har samma tränare och samma spelsätt. Ingenting har förändrats. Vi måste bara få tillbaka vårt självförtroende, göra fler mål och då är vi tillbaka. Om man tittar tillbaka på de fyra matcher vi inte vann så spelade vi inte så dåligt.”Om City-matchen:”Självklart blev det 5-0 Manchester City och det är tufft men vi hade lägen innan de gjorde mål och om vi hade förvaltat dem så hade matchen blivit väldigt annorlunda.””Vi släppte in ett mål och det var fortfarande en öppen match, sen fick vi ett rött kort. Manchester City är ett svårt lag att möta med en man mindre. Matchen var över och vi förlorade.”Om Sevilla och Burnley:”Mot Sevilla tycker jag att vi spelade bra fotboll. Vi gav bort ett inkast. Vi kunde vunnit den matchen och mot Burnley var det samma, vi hade så många lägen och så många skott på mål. De kom framför vårt mål tv eller tre gånger och gjorde ett mål. Det är väldigt otur.”Emre Can är väl egentligen den enda mittfältaren som kommer undan med ett godkänt betyg sett över hela säsongsinledningen. Henderson har varit blek och Wijnaldum stundtals glimrande men oftast frånvarande.Emre Can - 7.43Jordan Henderson - 6.70Gini Wijnaldum - 6.66James Milner - 6.63(Coutinho - 7.43 (bara spelat en match))Emre Can har skrapat ihop två assist i Premier League hittills samt två mål i Champions League -kvalet mot Hoffenheim. Men han hoppas på att öka på sin poängskörd.”Det känns som jag kan göra fler mål, fler assist och försvara bättre.””Jag försöker vara mer i offensivt straffområde för att tränaren förväntar sig det av mittfältarna. När någon slår in ett inlägg i straffområdet försöker jag vara där.”Källa: Liverpoolfc.com, whoscored.com