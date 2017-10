Coutinho och Can sitter säkert - ett tag till

För att få spelare att stanna i klubben gäller det enligt Jürgen Klopp att skapa förutsättningar så att de vill hålla sig fast med allt de har. Liverpoolmanagern inser att framtiden för Philippe Coutinho och Emre Can inte är säkrad, men att det inte är något att fokusera på just nu.

Philippe Coutinho var ryktenas man i somras och det inkom även konkreta bud från Barcelona på den brasilianska mittfältaren. Den kommande sommaren, om inte redan i januari. får Liverpool räkna med ännu tyngre dragstyrka från katalanerna för spelaren vars kontrakt löper ut 2022.



Jürgen Klopp vill inte avslöja om det har upprättats någon form av kontrakt med spelaren vad gäller om, och i så fall under vilka former, han får lämna efter den här säsongen.



"Jag vet inte, vi får se. Det är inte något vi pratar om.



Om det finns ett avtal, om det inte finns ett avtal, det är inte vettigt att prata om det nu. Det kan hända att vi behöver prata om det senare, men inte i oktober."



En annan spelare som befinner sig i en allt lösare sits är Emre Can, vars kontrakt går ut sommaren 2018 och Juventus verkar vara favorit att värva mittfältarens signatur om han inte kommer överens med Liverpool.



I en intervju med Liverpool Echo säger Klopp att han inte kan veta om Coutinho och Can spelar för Liverpool också säsongen 2018-19.



"Det som jag kan säga angående klubben och så som jag förstår det, är att vi fortsatt måste skapa en situation där spelare önskar att vara en del av den med allt de har. Så är det för tillfället. Ingen tänker på januari, ingen tänker på juni eller juli.



Alla vill nu vara en del av det vi gör här, men det kommer transferfönster och vi får se vad som sker."

0 KOMMENTARER 166 VISNINGAR 0 KOMMENTARER166 VISNINGAR MATTIAS HERNER

mattias.herner@liverpoolsweden.se

På Twitter: @liverpoolsweden

2017-10-21 01:11:34

