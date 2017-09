Dhanda matchvinnare för U23 – Ings utbytt efter skada

Liverpools lovande U23-lag gjorde vad de äldre misslyckades med och slog Manchester City efter ett klassmål av Yan Dhanda. Danny Ings fick gå av efter bara 35 minuter på grund av en skada, men det ska inte handla om något allvarligt.

Banging goal @yandhanda Deserves to be winner too?????? pic.twitter.com/sXu2nTRkdN — Harinder Singh (@Harinder1977) 10 september 2017

I en tajt match på Prenton Park dröjde det till den 89:e minuten innan Liverpool kunde avgöra genom Yan Dhanda. Yttern kom in som ersättare för Danny Ings , som spelar med U23 för att komma i form efter sin senaste skada. Många blev därför oroade när han, bara en halvtimme in i matchen, fick gå av efter skadebesvär.Men U23-tränaren Neil Critchley förklarade efter matchen att det inte verkade vara något allvarligt, och att han bytts ut för att inte riskera att skadas ordentligt.”Han kände redan tidigt i matchen att allt inte stod rätt till, så vi ville inte ta några risker med Danny, det finns många fler matcher att spela. Vi ska se om honom och göra en bedömning, men jag är säker på att det kommer gå bra.”Manchester City är väldigt starka på ungdomsnivå, men idag var Liverpool det bättre laget och hade flera chanser att avgöra innan slutsignalen. Men det dröjde tills den 89:e matchminuten innan Yan Dhanda kunde komma loss från sin bevakning, hitta en meter utrymme i straffområdet, vika in och skruva in bollen i bortre hörnet i typisk Coutinho-stil.Även Harry Wilson imponerade under matchen, och U23 ser riktigt vassa ut, särskilt i anfallet. Där spelade också sjuttonårige Rhian Brewster som flyttats upp till U23 efter en rasande snabb utveckling i U18-laget – ett namn att lägga på minnet.