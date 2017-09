Elvan klockan Elva

liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

Bara Manchesterlaget med 16 mål har nätat fler gånger än Liverpool samtidigt som endast West Ham och Everton med 10 mål insläppta har läckt fler än Liverpool efter fem fullbordade omgångar av Premier League. Det fångar rätt väl Liverpools förmåga att få det att hända mycket i båda straffområdena under matcherna.



Med 8 poäng befinner sig Liverpool i ett mittenskikt av nio lag separerade av endast två pinnar och även om det är väldigt tidigt på säsongen och spelschemat för Jürgen Klopps lag varit tuffare än Manchester United börjar avståndet uppåt skava. Den sena kvitteringen av Watford i premiären sitter fortfarande i och sammanlagt 1 poäng från Manchester City borta och Burnley hemma innebär att Liverpool ligger ytterligare efter planen. Klopps projekt behöver lugn och ro från media att spela ihop sig och utvecklas, och det enda sättet att skapa den arbetsron är att prestera ute på planen. I första hand genom resultat och i andra genom spelet.



Riyad Mahrez har fortfarande en väldigt hög högstanivå när han är på spelhumör och Jamie Vardy är en duktig spelare i straffområdet som vinner många straffsparkar och oftast är väldigt effektiv när möjligheterna ges. Laget som helhet är dock inte alls samma duracellkanin av helplanssamarbete och täta defensiv som säsongen 2015-16, något som de 18 insläppta på de åtta senaste i ligan visar och det faktum att Leicester bara vunnit en gång i Premier League sedan den 6 maj.



Skadeläget och avstängingar



Adam Lallana och Nathaniel Clyne tränar på, men är ännu inte redo för spel.



Dejan Lovren satt på bänken mot Burnley på grund av ryggvärk och ingick inte i truppen till mötet med Leicester i Ligacupen. Har inte tränat under veckan och står mycket troligt över lördagens match.



Joël Matip fick problem med hamstringmuskeln mot Burnley och spelade inte heller i tisdags. Är osäker till att spela i kväll och testas sent.



Emre Can är en tredje spelare som hade lindrigare känningar efter ligamatchen förra helgen.



Alex Oxlade-Chamberlain sliter med en skada i baksidan av ena benet och det är oklart vad statusen är mer konkret där.



Sadio Mané står över den sista av tre matcher efter det röda kortet mot Manchester City.



Elvan



Med tanke på att Shakespeare till Ligacupmötet med Liverpool i veckan bara behöll fyra spelare från första elvan och Jürgen Klopp å sin sida ställde upp med tre ska vi inte läsa in alltför mycket i hur det såg ut på King Power Stadium på tisdagskvällen. Jag tror exempelvis inte att Liverpool kommer ha 70 % i bollinnehav även i kväll.



Det ser ut att bli ett rejält manfall i mittlåset, vilket innebär att Joe Gomez och Ragnar Klavan ges fortsatt förtroende med Alberto Moreno tillbaka på vänsterkanten och Trent Alexander-Arnold ute till höger. Simon Mignolet är tillbaka i målet efter Danny Wards insats, och nu lär det inte bli många fler, i Ligacupen.



Philippe Coutinho togs av i halvlek mot Leicester i tisdags, vilket sammanföll väl med när Liverpool tappade övertaget, och startar säkerligen liksom Mohamed Salah, Roberto Firmino och eventuellt även Daniel Sturridge som samtliga utelämnades från tisdagens matchtrupp. De två förstnämnda är givna, men jag läser även in i veckans uttalande av Klopp, där han talar positivt om Sturrridge, en form av uppbyggnad i självförtroende inför att ge honom chansen mot Leicester.



Det är förstås också tänkbart att Coutinho startar i offensiven i stället för Sturridge, något som lämnar utrymme för den beprövade, men inte perfekt balanserade, mittfältstrion av Gini Wijnaldum, Emre Can och Jordan Henderson.



På mittfältet fick Coutinho sällskap av James Milner och Emre Can mot Burnley, medan det i Ligacupen var Marko Grujic som kamperade ihop med Gini Wijnaldum och Jordan Henderson.



Sturridge Firmino Salah

Coutinho

Wijnaldum Henderson

Moreno Gomez Klavan Alexander-Arnold

Mignolet

MATTIAS HERNER

mattias.herner@liverpoolsweden.se

På Twitter: @liverpoolsweden

2017-09-23 11:00:00

