liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.



Mané - Firmino - Salah

Coutinho

Wijnaldum - Henderson

Moreno - Lovren - Matip - Alexander-Arnold

Mignolet

Efter en svag insats i tisdagens match borta mot Spartak Moskva styr Liverpool skutan mot nordöstra England och St James’ Park för att möta Rafa Benitez Newcastle United. Mötet blir Reds fjärde raka bortamatch innan ett två veckor långt landslagsuppehåll tar vid.Newcastle kommer senast från en 1-0-förlust borta mot Brighton , en insats beskriven som “riktigt usel” på Newcastles lagsida på SvenskaFans. Skatorna har annars stått för en ganska fin start på säsongen och står i nuläget parkerat på en åttonde plats med 9 inspelade poäng.Liverpoolbekantingen Jonjo Shelvey förväntas gå in på de svartvitrandigas centrala mittfält efter ett fint inhopp senast mot Brighton. Det skulle i så fall bli engelsmannens första start sedan utvisningen i premiären mot Tottenham . I Newcastle-kretsar talas det även om att lagets skyttekung från förra säsongen, Dwight Gayle , borde få förtroendet från start efter att ha börjat de senaste matcherna på bänken.Rafa Benitez har bekräftat att Paul Dummett och Massadio Haidara missar matchen. Aleksandar Mitrovic är tillbaka från avstängning och mittbacken Florian Lejeune återvänder från en fotledsskada. Adam Lallana och Nathaniel Clyne jobbar fortfarande på att komma tillbaka från de långtidsskador engelsmännen ådrog sig under försäsongen. Simon Mignolet återvänder i Liverpool-målet efter att han, enligt Jürgen Klopps målvaktsupplägg, fått nöta bänk senast mot Spartak Moskva. Loris Karius imponerade inte i Ryssland där han släppte in ett mål på totalt två skott och frågan är om inte Mignolet kan, genom att utmärka sig i ligan, komma att ta över europaspelet från tysken framöver.Jag tror att backlinjen från tisdagens match förblir intakt. Trent Alexander-Arnold till höger, Joël Matip och Dejan Lovren i mittlåset och Alberto Moreno , som utmärkte sig som en av Liverpools bästa spelare (efter möjligtvis Coutinho) mot Spartak, till vänster. Försvaret sattes aldrig riktigt på prov av det ryska laget och således riskerar nog ingen i backlinjen att åka ur startelvan i eftermiddag.Om Moreno stod för en av de bättre prestationerna mot Spartak stod Emre Can för en av de sämre. Tysken hade inte många rätt på mittfältet och låg bakom hemmalagets ledningsmål när han drällde och tappade bollen på mittplan. Därför tror jag att formsvage Can förpassas till bänken, ersätter gör Gini Wijnaldum som får återvända till sin gamla hemmaplan. Illusionen av att spela hemma kanske bryter holländarens dåliga målfacit på bortaplan (Wijnaldum har inte gjort ett bortamål sedan maj 2015). Kapten Jordan Henderson fortsätter från start, gjorde vad han skulle i Moskva och kan inte skyllas på för resultatet. Philippe Coutinho gjorde mål för andra matchen i rad i tisdags och kommer stå för mittfältets offensiva kreativitet på St James’. Mohamed Salah fortsätter som högerytter och förhoppningsvis är han lite mer klinisk i avsluten idag än mot Spartak. På vänsterflanken hittar vi Sadio Mané som återvänder i ligaspel efter den tre matcher långa avstängningen senegalesen ådrog sig i och med sitt röda kort i 5-0-förlusten borta mot Manchester C ity. Att Mané är tillbaka betyder otroligt mycket för Liverpool, ytterns förmåga att riva sönder hela försvar med sin snabbhet har gjort honom till en av lagets absolut viktigaste spelare. Trots mediokra insatser mot Leicester och Spartak Moskva tror jag att Klopp fortsätter spela Roberto Firmino i nummer nio-rollen. Brassen har sett bra ut tidigare under säsongen och endast två sämre prestationer känns inte tillräckligt för att bänka anfallaren.