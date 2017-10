Elvan klockan Elva

liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.

0 KOMMENTARER 460 VISNINGAR 0 KOMMENTARER460 VISNINGAR ERIK SEGERSTRÖM

erik.segerstrom@liverpoolsweden.se

På Twitter: @erik_segerstrom

2017-10-22 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-10-22 11:00:00

Liverpool

2017-10-21 15:38:00

Liverpool

2017-10-21 01:11:34

Liverpool

2017-10-20 15:42:00

Liverpool

2017-10-20 15:12:00

Liverpool

2017-10-20 10:36:18

Liverpool

2017-10-18 10:08:47

Liverpool

2017-10-17 23:55:00

Liverpool

2017-10-17 12:03:05

Liverpool

2017-10-16 21:35:00

ANNONS:

liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Efter bytet till Wembley har Tottenham tappat i hemmaform jämfört med i fjol, men tack vare fyra raka borta skuggar de i toppen inför mötet med Liverpool. Harry Kane har hittat målformen efter torra augusti.För att få spelare att stanna i klubben gäller det enligt Jürgen Klopp att skapa förutsättningar så att de vill hålla sig fast med allt de har. Liverpoolmanagern inser att framtiden för Philippe Coutinho och Emre Can inte är säkrad, men att det inte är något att fokusera på just nu.Baksidan av löpsedeln, motsvarigheten till det sociala skyddsnätet eller en klockren rensning på mållinjen. Det handlar om laget i rött och kommentarerna hålls kort. Rött kort helt enkelt. Underbart är kort.Liverpools möten med Arsenal, Everton, Swansea och Bournemouth har alla fått antingen ny avsparkstid eller nytt speldatum.Liverpool gjorde en bra match mot Maribor och Coutinho är noga med att påpeka att fler segrar måste följa på den här.Jürgen Klopp var nöjd med både det ena och det andra efter ha satt ett nytt klubbrekord i och med bortavinsten mot Maribor.Allt och lite till gick in när Liverpool körde över Maribor och satte nytt klubbrekord för en bortavinst i Champions League. Roberto Firmino öppnade målskyttet redan efter fyra minuter och kvarten senare stod det 3-0. Liverpool tog det inte lugnare för det utan fortsatte i ett högt tempo och tvingade fram misstag efter misstag från hemmalaget och till slut var det Trent Alexander-Arnold som fick fastställa slutresultatet när han via en hemmafot skickade in 7-0 i den 90:e minuten.35 miljoner pund-mannen Alex Oxlade-Chamberlain lyckades imponera kraftigt under den lilla speltid han fick mot Manchester United. Nu hoppas många att det var tändningen som behövdes efter en medioker start på Liverpoolkarriären. Inte minst Jürgen Klopp.Liverpool ställs i två raka matcher mot Grupp E:s förväntade slagpåse NK Maribor och efter två oavgjorda matcher är det nödvändigt med seger för Liverpool om Sevilla ska utmanas om gruppsegern. Spelbolagen ger Liverpool över 85 % chans till att vinna i Slovenien, men just det här att ta 3 poäng har inte varit Jürgen Klopps lags signum på sistone.