En lånekoll

Divock Origi spelade 90 minuter i sin Wolfsburgdebut, i övrigt blandade och gav de spelare som är på lån i andra klubbar.

Divock Origi startade och spelade hela Wolfsburgs hemmamatch mot Hannover 96, matchen slutade 1-1.



"Jag kom in i matchen efterhand. Jag hade lite tid med mina lagkamrater innan matcher så det var viktigt att jag fick med mig en så god känsla som möjligt. Resultatet var inte det allra bästa, jag kände att vi förtjänade segern. Men det var viktigt att jag fick känna på mitt nya lag." Säger Origi till Bundesliga.com om debuten.



"Jag kände att spelet gick lika snabbt som i England. Intensiteten var väldigt hög. Bundesliga passar min spelstil väldigt bra och när jag väl lär känna mina lagkamrater bättre så kommer jag att bli mer effektiv."



Blandade resultat för de utlånade spelarna.



Ryan Kent fanns inte med i Freiburgs trupp som klarade 0-0 hemma mot Borussia Dortmund. Krysset klarades trots att man länge var tio utespelare efter en utvisning redan i minut 30.



Sheyi Ojo är skadad och var därför inte redo för spel i Fulhams 1-1 match mot Cardiff hemma på Craven Cottage.



I League One spelade Jordan Williams hela matchen när Rochdale förlorade med hela 3-0 hemma mot Blackburn hemma på Crown Oil Arena.



Shama George satt hela matchen på avbytarbänken när Carlisle United förlorade med 3-0 mot Accrington i League Two. I samma liga förlorade Forest Green Rovers med 3-1 mot Exeter City. Toni Gomes startade matchen men blev utbytt efter 58 minuter. Den utlånade Liverpoolspelaren hade en en räddning på mållinjen innan gästerna gjorde 2-0 efter 18 minuter.



Connor Randall spelade hela matchen för Heart of Midlothian när man spelade 0-0 mot Abderdeen i skotska högstaligan.



90 minuter fick också Pedro Chirivella för Willem II i förlustmatchen mot ADO Den Haag.



Taiwo Awoniyi startade för Royal Excel Mouscron i belgiska Jupiler League och var på banan när alla mål i 2-1 segern föll mot Club Brügge, han blev senare utbytt efter en timmes spel.



I Major League Soccer blev Brooks Lennon inbytt efter 76 minuter när Real Salt Lake förlorade borta med 3-2 mot Vancouver Whitecaps. Gästerna reducerade med Lennon på planen.

0 KOMMENTARER 115 VISNINGAR 0 KOMMENTARER115 VISNINGAR RASMUS LEIJON

2017-09-11 00:00:53

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-09-11 00:00:53

Liverpool

2017-09-10 17:03:28

Liverpool

2017-09-09 18:58:58

Liverpool

2017-09-09 16:22:00

Liverpool

2017-09-09 11:00:00

Liverpool

2017-09-09 00:51:21

Liverpool

2017-09-08 13:45:00

Liverpool

2017-09-07 20:19:42

Liverpool

2017-09-07 14:10:00

Liverpool

2017-09-06 23:56:00

ANNONS:

Divock Origi spelade 90 minuter i sin Wolfsburgdebut, i övrigt blandade och gav de spelare som är på lån i andra klubbar.Liverpools lovande U23-lag gjorde vad de äldre misslyckades med och slog Manchester City efter ett klassmål av Yan Dhanda. Danny Ings fick gå av efter bara 35 minuter på grund av en skada, men det ska inte handla om något allvarligt.Jürgen Klopp beskrev Sadio Manés utvisning som en olycklig situation och var inte alltför kritisk till domslutet. Vad gäller matchen som helhet anser Klopp att Liverpool spelade tillräckligt bra första halvtimmen för att ha tagit ledningen och att de även med en spelare färre på planen och i underläge måste kunna prestera bättre.Liverpool orkade inte stå upp efter att Mané blivit utvisad i den 37e minuten efter en otäck och olycklig kollision med Ederson. Matchresultatet skrevs till slut till 5-0 i Manchester Citys fördel. Siffrorna hade kunnat bli desto mindre smickrande om inte Simon Mignolet gjort en bra insats mellan stolparna.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Jürgen Klopp menar att det måste finnas en förståelse för att Philippe Coutinho hade en önskan om att gå till Barcelona.Landslagsspelet är över och för Liverpool väntar Manchester City borta och Sevilla hemma inom loppet av fem dagar. Pep Guardiolas City har bara vunnit en av de sju senaste mot Liverpool, men samtidigt bara förlorat en av de senaste åtta hemma mot Merseysidelaget. Sergio Agüero har nätat varenda gång han har spelat mot Liverpool på Etihad.Premier League-klubbarna har idag röstat igenom förslaget att stänga sommarens transferfönster redan till säsongsstart under kommande år.Liverpools unge talang Ben Woodburn kommer belönas med ett nytt långtidskontrakt med klubben när walesaren fyller 18, rapporterar Liverpoolbaserade Andy Hunter på The Guardian.En av huvudorsakerna till att Alex Oxlade-Chamberlain valde Liverpool var att just Jürgen Klopp finns i klubben.