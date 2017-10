Förändringar i backlinjen att vänta?

Trebackslinje? Carragher som coach? Här är några förslag...

När Mike Jones slängde upp bytesskylten i minut 31 var det som en skänk från ovan, Dejan Lovren s mardrömseftermiddag var över.Men Klopp gjorde inte det för att rädda mittbacksresen från Kroatien utan för att se till att det inte skapades en uppsjö av konstanta farligheter mot Liverpool försvaret.Det går att argumentera för att det fungerade, även om det inte var en ideal lösning. Joe Gomez eldprov som mittback i den engelska högstaligan borde kanske inte kommit under omständigheter som dessa. Och senast Emre Can spelade högerback var i ett försvar som släppte in sex bollar borta mot Stoke 2015.Efter matchen reflekterade Klopp över hur bytet inte riktigt uppfyllde sitt syfte fullt ut. Klopp menade på att det kunde sett ännu bättre ut efter bytet, något som inte borde vara alltför svårt med tanke på hur första 31 minuterna såg ut. Återigen var det individuella misstag som sänkte Liverpool.Det är ett problem som behöver en lösning och Klopp vet det. "Vi har pratat om det sedan match ett, det enda sättet att nå en lösning är att jobba med det," sa Klopp efter matchen. "Jag kan inte fixa det här på presskonferensen men vi kommer att fixa det."Hur ska Klopp då göra?Det är inte bara det att hans lag släpper in mycket mål, men de släpper till bra chanser för motståndarlaget, skott på mål från nära håll är givetvis svårare att rädda.Tre mittbackar ligger i tiden igen. Chelsea vann Premier League förra säsongen med ett liknande system och både Manchester C ity och Tottenham n skördar taktiska framgångar med det, det såg vi inte minst under lördagen.Det var ett drag som Brendan Rodgers använde under sin sista hela säsong som Liverpoolmanager, det fungerade till viss grad innan Rodgers blev utmanövrerad av motståndarna.För Liverpool skulle det eventuellt betyda mer stabilitet och potentiellt ge bättre understöd och skydd mot individuella misstag. Alberto Moreno och Trent Alexander-Arnold känns också som ideala wingbacks i ett sådant system.Det är ett drag som supportrar har höjt sina röster för under de senaste veckona, och en glimt av det fick vi se under lördagens match på Wembley.Den timmen Joe Gomez spelade i en central position såg betydligt mer lovande ut än den halvtimme han kämpade på som högerback. Tjugoåringen såg aggressiv men samtidigt lugn ut och gjorde det han kunde för att sätta stopp för Harry Kane och Heung-Min Son Problem som kan uppstå när man väljer Joe Gomez som mittback före någon annan är att han fortfarande är oerfaren i positionen och det är en startplats som kommer med stora förväntningar.Samtidigt så betyder det att Trent Alexander-Arnold kan få en plats till höger, talangfull och spännande men det är stor press både fysiskt och psykiskt på två så unga spelare.Ett val som kan komma med en del risker, kanske ställs man inför frågetecken på kort sikt men en hel del långsiktiga utropstecken.Klopp har valt att spela ett någorlunda offensivt balanserat 4-3-3 i Liverpool, oftast är det Jordan Henderson eller Emre Can som har spelat i rollen som nummer 6.Klopp och spelartruppen har ofta varit snabba att påpeka att insläppta mål inte bara handlar om de fem mest defensiva spelarna utan det är också upp till de två andra centrala mittfältarna.I nuvarande uppställning med ytterbackarna som har fri lejd framåt är det ofta upp till den sittande mittfältaren att skydda resterande backlinje.Kanske är lösningen att ge en av de andra mittfältarna en djupare utgångsposition för att erbjuda lite mer balans. Marko Grujic kan också vara en potentiell defensiv mittfältare....Se bara till att det finns något annat namn än Virgil van Dijk på önskelistan när 2017 blir 2018.Källa. Liverpoolecho