Inför: Leicester City - Liverpool

Efter 53 matcher och 191 mål har English Football League Cup skickat ut 60 lag och kommit fram till den tredje omgången. Där gör Liverpool entré och för motståndet står Leicester City på King Power Stadium.

Eftersom Liverpool spelar borta mot Leicester City även på lördagskvällen, och det lag som Craig Shakespeare ställer på planen i Ligacupen förväntas vara något reservbetonat, kommer jag att lämna en del detaljer kring värvningar och annat till Införrapporten inför mötet i Premier League. Detta för att inte upprepa samma sak två gånger eller lämna minimalt med ny information till införrapport nummer två.Att Leicester inte skulle kunna mäkta med ytterligare en titeljakt var helt väntat och få placerade dem på Europaplatserna inför säsongen 2016-17, så det märkliga var inte att de dippade märkbart jämfört med guldsäsongen utan hur avgrundsdjupt fallet blev.Säsongen 2015-16 kunde Leicester koncentrera sig enbart på ligan, hade ytterst få skador, lyckades direkt sätta ett en kollektiv organisation och fick en bra start som gjorde att Claudio Raniero i lugn och ro kunde finjustera i en startelva som såg ytterst få förändringar. En rad grovjobbare och stabila kuggar, som exempelvis Robert Huth och Danny Drinkwater, tog steget ett snäpp upp i prestation och till det kan vi addera gräsklipparen Kanté som navet i mitten och två toktoppade offensiva spelare i Jamie Vardy och Riyad Mahrez. Ytterligare en faktor var att så många av de sedvanliga topplagen, undantaget Arsenal, hade en mellansäsong, vilket ytterligare bäddade för Leicesters framfart.Under säsongen 2016-17 återtog de flesta topplagen sina platser på topp fem och Leicester spelade i Champions League. Dessutom såldes Kanté till Chelsea, vilket trots att det är ett stort avbräck givetvis inte borde vara tillräckligt för att hela lagspelet ska rämna. Framåt kan vi konstatera att Mahrez och Vardy under omgång 5-25 noterades för sammanlagt 2 spelmål.Du kan inte leva på gamla meriter ens om det är en 5000-till-1-skräll och med ett lag som inte visade tecken på att vända den negativa trenden och där nedflyttningsstrecket blev en allt närmare verklighet måste något göras för att ruska om alla i klubben. Beslutet att sparka Claudio Raniero landade väl till slut i någon form av smärtsam acceptans hos fotbolls-England. Avgörandet togs i slutet av februari mellan två åttondelsfinaler i Champions League och efter ett längre avbrott i ligaspelet bara några dagar innan det skulle återupptas med matchen mot Liverpool.Att Craig Shakespeare, som alltså var assisterande manager i klubben och inget hett nyförvärv som ägarna lyckats få loss, skulle sitta på en magisk formel som plötsligt gav effekt och att spelarna, som i mångt och mycket måste bära en stor del av skulden, skulle blomma ut framstod inte som jättesannolikt, men som så många gånger förr är det inte alltid vad som görs utan att det görs som leder till en effekt.Shakespeare inledde sin karriär som manager med fem raka segrar och 14-3 i målskillnad, där Liverpool blev första offret och 3-poängarna sedan lämpligt togs mot lag nära Leicester i tabellens undre regioner. Leicester hade vid påsktid 36 poäng och skuttade upp till en tiondeplats. Efter en pinne på tre matcher kom två nya vinster mot West Bromwich och Watford, kontraktet var säkrat och Leicester var och besökte den övre halvan för första gången sedan i september 2016.Trots 1-2 borta mot Manchester City och 1-6 hemma mot Tottenham hade Leicester inför den sista omgången chansen att ta sig upp till plats nio (i teorin plats åtta om de tog in åtta plusmål på Southampton), men det blev bara 1-1 hemma mot Bournemouth och Shakespeares mannar kunde snopet blicka uppåt mot det knappa avståndet som täckte de fyra positionerna närmast ovanför, men samtidigt konstatera att de hade så lite som 4 poäng ner till plats sjutton och också glädjas åt att de skulle spela kvar i Premier League.Leicester City har redan hunnit med en match i English Football League Cup eller Carabao Cup som den för tillfället heter av sponsorskäl. De lottades in på bortaplan mot Sheffield United i den andra omgången och efter en mållös första halvlek säkrade Leicester avancemanget med tre täta mål i minut 52-67. Slutresultatet skrevs till 4-1.Ett tufft spelschema har genererat 4 poäng för Leicester så här långt, något som placerar dem på en femtondeplats. Bara Bournemouth (3) och Crystal Palace (0) har tagit färre poäng.Jamie Vardy har gjort 5 mål på sex matcher och 5 mål på fem matcher den här säsongen, men har problem med ljumsken och har inte tränat på några dagar. Leicesterforwardens status kommer att utvärderas ytterligare under tisdagen och han spelar förmodligen inte mot Liverpool i Ligacupen.En annan spelare som sannolikt missar matchen är försvararen Christian Fuchs. Österrikaren tränade under måndagen, men står över veckans första möte med Liverpool för att troligen vara redo för ligamatchen på lördagskvällen.Mittfältaren Matty James har en hälseneskada och blir inte heller involverad i Ligacupmatchen. Detsamma gäller mittbacken Robert Huth som har problem med fotleden.(i Liverpools favör)Totalt: 39 vinster, 21 oavgjorda, 34 förlusterBorta mot Leicester: 12 vinster, 11 oavgjorda, 23 förlusterLiverpool och Leicester har mötts i Ligacupen vid bara ett tillfälle tidigare. Det var i den tredje rundan i oktober 1987 som Liverpool vann med 4-1 på Anfield på väg fram mot turneringstiteln.Leicester har inte hållit nollan i någon av de senaste tolv matcherna i Ligacupen sedan 4-0-vinsten mot Torquey i augusti 2012.I de senaste sju mötena med lag från Premier League har Leicester gjort 15 och släppt in 22 mål, något som tyder på ett målkalas på tisdagskvällen.Liverpool har tagit sig till minst semifinal i de tre senaste säsongernas upplagor av Ligacupen, men har bara vunnit en av fem matcher i turneringen mot motstånd från Premier League.”Det är den endast turneringen vi ska delta i i morgon, så den har allt vårt fokus. Så länge vi kan ställa upp med ett starkt lag kommer vi att göra det. Jag är säker på att båda lagen kommer att göra förändringar.” Jürgen KloppSex av de sju kommande matcherna spelas på bortaplan för Liverpool och för ett lag som hittills släppt in 8 mål på de första två blir det ett karaktärstest fram till slutet av oktober. Skulle Liverpool ta sig förbi Leicester på tisdagskvällen och lottas på bortaplan i nästa runda kommer ytterligare en bortamatch att läggas till spelschemat och fram till Huddersfield hemma den 28 oktober spelar Liverpool bara vid ett tillfälle på Anfield. Den hemmamatchen är inte heller vilken som helst utan rivalmötet med Manchester United.Adam Lallana och Nathaniel Clyne är båda tillbaka i löpträning, men har en bra bit kvar till matchform. Danny Ings kan, trots att han togs av med en lättare skada i förra veckans U23-match, vara aktuell för matchtruppen.När Liverpool på måndagskvällen möter West Ham på U23-nivå återfinns spelare som Harry Wilson, Rhian Brewster, Ovie Ejaria och Cameron Brannagan i startelvan, något som med säkerhet innebär att de inte kommer att spela mot Leicester.Sadio Mané sonar sin andra match avstängning.Slutligen kan det också vara värt att påminna om att Pedro Chirivella, Connor Randall, Sheyi Ojo, Divock Origi och Ryan Kent samtliga är utlånade.När det är dags att sy ihop en elva till Ligacupen brukar det vara bra att börja med vilka som satt på bänken senast och på grund av ett tilltaget roterande efter mötena med Manchester City och Sevilla innebär det att flera namn som normalt figurerar i a-elvan kan dyka upp.Simon Mignolet står (oftast) i Premier League och Loris Karius i Champions League. Är det följaktligen dags för Danny Ward i Ligacupen? Ja, Jürgen Klopp resonerar som så att det är av högsta vikt att hålla alla målvakter igång och har bekräftat att Ward är den som vaktar målet på King Power Stadium. Jag kan inte låta bli att se det som ett tecken på att ingen glänser så där extra klart att han framstår som solklar förstemålvakt, för att regelbundet rotera tre målvakter verkar överdrivet.Dejan Lovren hade problem med ryggen och missade därför matchen mot Burnley, men kommer nog spela om han är frisk. Alberto Moreno satt på bänken och Joe Gomez saknades i matchtruppen mot Burnley, men kan vara tillbaka och kanske får vi se Gomez som mittback och Jon Flanagan som högerback. Med tanke på det skakiga uppträdandet hos Liverpools mittbackar och hur få högerbackar som finns att tillgå kan det här vara en lösning att pröva även om det samtidigt bidrar till ännu mer förändringar.Jordan Henderson och Gini Wijnaldum blev kvar på bänken i lördags medan Alex Oxlade-Chamberlain och Dominic Solanke hoppade in med drygt tio minuter kvar. Klopp bekräftade att Oxlade-Chamberlain startar mot Leicester och talade sig fram för Solankes kvaliteter och inställning på presskonferenser.Marko Grujic är en spelare vi har fått se väldigt lite av hittills, men att döma av Klopps ord på presskonferensen är det dags för att ge den serbiske mittfältaren chansen från start.Ben Woodburn knackar på dörren in till de större sammanhangen och drog ögonen åt sig med en fin insats för Wales under landslagsuppehållet. Lär göra åtminstone ett inhopp, men jag lutar åt att det blir spel från start för 17-åringen.Woodburn Solanke Oxlade-ChamberlainWijnaldum Grujic HendersonMoreno Lovren Gomez FlanaganWardKällor: BBC Sports, en.wikipedia.org, lfconline.co.uk