Inför: Liverpool - Burnley

4-0 mot Arsenal följt av 0-5 mot Manchester City, ja det svängar om Jürgen Klopps Liverpool i så väl spelet på planen som resultaten. Efter två matcher inom en vecka mot passningssäkra och spelskickliga lag väntar nu mer klassisk engelsk urkraft i Burnley. The Clarets har påbörjat den svåra andrasäsongen som så här långt inte verkar vara så svår med bland annat poäng borta mot Chelsea och Tottenham.

IN

Lån IN

UT

Lån UT

Truppstorlek: 24 spelareMedelålder: 28,3 årTruppvärde: 83 miljoner pundUtländska spelare: 13 st (54 %)Landslagsspelare: 11 stLaget som vann ligan 1921 och 1960 samt FA-cupen 1914 var tillbaka i Premier League ett år efter att de åkte ur våren 2015 och endast tack vare ett starkt hemmaspel kunde Burnley säkra ytterligare en säsong i högstadivisionen.I den näst sista bortamatchen för säsongen, 2-0 mot Crystal Palace, lyckades Burnley slutligen spräcka vinstnollan på resande fot och slutade säsongen med 1 4 14 i facit. 3-poängaren bärgades på Selhurst Park och tre av de fyra kryssen togs mot lagen längst ner i botten. Den sista bortapoängen att redovisa kom mot Manchester United i sluter av oktober 2016.Nej, det var hemma bäst som gällde för Burnley och fokuserar vi på lagen på plats 7-20 hade Burnley fina 9 2 2 som resultat under fjolårssäsongen. Adderar vi 1-1 mot Chelsea och 2-0 mot Liverpool på Turf Moor kommer vi fram till att 82 % av deras poäng togs på hemmaplan. Hull City, som slutade på artonde plats, hade samma påtagliga snedfördelning mellan hemma och borta.Burnleys hemmaborg säkrade kontraktet.På grund av den uppenbara skillnaden i resultat beroende på om arenan hette Turf Moor eller något annat hade Burnley svårt att bygga upp något som kan kallas sviter. Det närmaste vi kan kalla en positiv period är kring nyåret då fyra hemmamöten på sex matcher säkrade fyra vinster. Det ljuset i vintermörkret skulle visa sig vara väldigt viktigt.Mot slutet av säsongen tappade Burnley, vars trupp inte erbjöd samma möjlighet till rotation och att hålla spelarna fräscha i nio månader som mer etablerade klubbar, energi även inför hemmafansen och det blev bara två vinster på de avslutande sex hemmamatcherna. Faktum är att det bara blev två vinster på de avslutande femton ligamatcherna efter den 31 januari.När säsongen sammanfattades vägde de 12 poängen kring nyår tungt och totalt landade Burnley på de 40 poäng som brukar framhållas som ”klara sig kvar”-gränsen. Det gjorde också The Clarets och de hade kunnat ta 6 poäng färre och ändå säkra kontraktet eftersom Hull City inte skrapade ihop fler än 36 poäng och hade klart sämre målskillnad. Ytterligare 6 poäng och Burnley hade lagt sig jämsides med Southampton och Bournemouth i mitten av tabellen. Så, bara en liten bättre avslutning under våren och vi hade kunnat tala om en kanonsäsong för nykomlingen.Främsta målskyttar i ligan var Sam Vokes (10) och Andre Gray (9 mål) följt av Ashley Barnes (6). Åtta av de fjorton spelare som nätade i ligan gjorde exakt 1 mål.Chris Wood, 25 år, anfallar, Leeds, £16,4mJack Cork, 28 år, defensiv mittfältare, Swansea, £9,1mNahki Wells, 27 år, mittback, Huddersfield, £5,4mJonathan Walters, 33 år, högerytter, Stoke City, £2,3mPhil Bardsley, 32 år, högerback, Stoke City, £0,84mCharlie Taylor, 23 år, vänsterback, Leeds, fri transferAdam Legzdins, 30 år, målvakt, Birmingham, okänd summaOffensiven har stärkts med Chris Wood som redan påbörjat avbetalningen med två mål.Tom Anderson, 24 år, mittback, Port Vale, säsongslånLuke Hendrie, 23 år, högerback, Bradford City, 6 jan 2018Michael Keane, 24 år, mittback, Everton, £28,5mAndre Gray, 26 år, Watford, £20,4mGeorge Green, 26 år, mittback, Viking FK II, fri transferGeorge Boyd, 31 år, Sheffield Wednesday, fri transferMichael Kightly, 31 år, vänsterytter, Southend United, fri transferRouwen Hennings, 29 år, Düsseldorf, fri transferPaul Robinson, 37 år, målvakt, avslutade karriärenRobbie Leitch, 19 år, mittfältare, frisläpptJoey Barton, 35 år, mittfältare, frisläpptTendayi Darikwa, 25 år, högerback/ytter, Nottingham ForestTom Anderson, 23 år, mittback, Port Vale, säsongslånLuke Hendrie, 23 år, högerback, Bradford City, 6 jan 2018Chris Long, 23 år, släpande anfallare, Northampton Town, säsongslånDet var nog flera som gnuggade sig i ögonen under premiäromgången när resultatet från Stamford Bridge förkunnade att Burnley ledde mot Chelsea med 3-0 i halvtid. Hemmastarka och de regerande mästarna från London mot bortausla Burnley som bara i två bortamatcher lyckades göra 2 mål i fjol. 1-3 i minut 69 och 2-3 i minut 88 snyggade till siffrorna, men en sömngångarinsats av Chelsea i första sabbade alla möjligheter till poäng och Burnley inledde säsongen med bonuspoäng. Vinsten för Burnley hjälptes av Gary Cahills utvisning efter en kvart och chansen till en sen forcering av hemmalaget omintetgjordes när Cesc Fàbregas fick sin andra varning tio minuter från slutet.Gary Cahills utvisning bäddade för Burnleys skrällseger i premiären.Men det du tjänar på gungorna förlorar du på karusellerna och i en av de där matcherna där Burnley verkligen kan förväntas att fixa åtminstone en poäng, hemma mot West Bromwich, föll The Clarets med 0-1. I en match utan överdåd av kvalitet (sammanlagt fick lagen ihop ett avslut som träffade innanför ramen) vaknade publiken till mot slutet när Hal Robson-Kanu gjorde 1-0 till gästerna och tio minuter senare visades ut. WBA, ofta hyllade för en solid defensiv, höll i och med 1-0-segern nollan i två raka matcher för första gången på två år.Totalt stod Burnley åter på förväntad poäng när ännu en svår bortamatch väntade, Tottenham på Whi... Wembley. Spurs hade bollen och övertaget i chanser samt tog ledningen genom Dele Alli i början av andra halvlek. 1-0 såg ut att bli slutresultatet när vi gick in på stopptid, men Chris Wood ville annorlunda och bröt Tottenhams svit på 21 matcher av att ha vunnit när de tagit ledningen genom att kvittera i den 92:a minuten.Återigen dags för en hemmamatch mot motstånd Burnley måste besegra om de ska hålla sig kvar i Premier League, enstaka skrällsegrar till trots, när Crystal Palace kom på besök. Hemmafansen kunde fira och Dyche slappna av när Wood snappade upp en svag bakåtpassning av Lee Chung-young och nätade redan i den tredje minuten. Resten av matchen handlade om Palace oförmåga att utnyttja sitt bollinnehav (65 % mot 35 %), målchanser (23 mot 4) och hörnor (13 mot 3) mot ett allt djupare och desperat försvarande hemmalag. Burnley höll undan, klev upp på 7 poäng efter fyra omgångar och tillfogade Crystal Palace en fjärde raka mållös förlust, något som inget lag inlett den engelska högstadivisionen med sedan 1924.Totalt i ligan: 34 vinster, 19 oavgjorda och 27 förlusterTotalt Premier League: 5 vinster, 0 oavgjorda och 1 förlusterPå Anfield: 22 vinster, 10 oavgjorda och 8 förlusterPremier League på Turf Moor: 3 vinster, 0 oavgjorda och 0 förlusterLiverpools facit mot Burnley i Premier League var fläckfritt med fyra segrar av fyra möjliga och 11-0 i målskillnad före debaclet hösten 2016. I returen på Anfield ett halvår senare vann Liverpool med besvär efter att ha hamnat i underläge redan efter sju minuter. Gini Wijnaldum fick in den viktiga kvitteringen på stopptid i första halvlek och Emre Can kunde avgöra med timmen spelad.Säsongen 2009-10 slutade båda matcherna lagen emellan 4-0 till Liverpool, där den andra av de matcherna förseglade Burnleys nedflyttningsöde. Dessutom har vi matchen julen 2014 då Philippe Coutinho spelade fram Raheem Sterling till matchens enda mål med strax över timmen spelad samt 2-0-segern våren 2015 när Jordan Henderson och Daniel Sturridge stod för nätrasslet.Före 2009 hade lagen inte mötts sedan i mars 1976 när två mål av David Fairclough gav Liverpool segern.Mellan 1976 och 2009 hittar vi nio cupmatcher och bland dem återfinns förstås den ökända matchen i januari 2005 när Burnley slog ut Liverpool ur FA-cupen efter ett självmål av Djimi Traoré och en inte mycket bättre insats av någon annan i rött.Senast Burnley vann på Anfield var i september 1974. Därefter har de kryssat en och förlorat nio matcher med sammanlagt 2-21 i målskillnad borta mot Liverpool.Danny Ings gjorde 38 mål på 122 framträdande i Burnleytröjan innan han lämnade klubben för Liverpool förrförra sommaren.Målvakten Tom Heaton opererades i veckan för den axelskada han råkade ut för mot Crystal Palace förra helgen. Det var efter en kollision med sin egen försvarare som Heaton landade så olyckligt att han nu blir borta en tid. ”Det handlar inte om veckor utan en längre period”, meddelade Sean Dyche.En olycklig kollision skickade Burnleys förstamålvakt till operationsbordet.En knäskada håller Dean Marney borta till oktober och Nakhi Wells har inget angivet comebackdatum efter den fotledsskada som han ådrig sig redan i somras redan innan han skrev på för Burnley.Jeff Hendrick har haft problem med lårmuskeln, men kan vara spelklar till helgen.Insatsen mot Manchester City kan som jag ser det delas in i fyra perioder, där samtliga visade på svagheter hos Liverpool och Jürgen Klopp managerförmåga. Den första perioden sträcker sig från avspark fram till utvisningen. Det var som Klopp själv sa ingen särskilt välspelad match i första halvlek och även om Liverpool inte kan sägas ha dominerat hade laget något bättre struktur och skapade framför allt fler målchanser än Manchester City. Det kändes snopet att ligga under i stället för att vara i ledningen, och återigen kan vi peka mot framför allt Mohamed Salahs ineffektivitet på bra lägen framåt som orsak till att målnollan framåt var intakt.Den andra perioden inleddes efter att spelet återupptogs efter Ederson Moraes skada och fram till halvtidsvilan. Normalt sett kan laget vars spelare råkar ut för en allvarlig (det var så det såg ut då) skada tappa koncentrationen och ha tankarna på annat, men det var uppenbart Liverpool som var mest groggy efter kollisionen mellan Mané och Ederson. Å ena sidan kan vi tänka oss en överraskningstaktik där Klopp säger åt Liverpoolspelarna att anamma en stark press och verkligen gå för ett 1-1-mål, just med tanke på att City kan vara skakiga efter skadan och inte minst inte vänta sig något sådant, men det förväntade är ändå att kommunicera att ”nu är det riskminimering, säkring bakåt och att spela av halvleken” som gäller.I stället uppträder Liverpool lätt vind för våg, spelare glömmer var deras utgångsposition är och inte ens när Jesus gör ett offsidemål ringer alarmet utan bara någon minut senare sker ett mål som är om inte en kopia så i alla fall väldigt likt. I ett sådant läge måste Klopp, Jordan Henderson eller någon höja rösten, samla ihop laget (bildligt snarare än bokstavligt) och ha som enda mål att hålla 0-1 till paus för omgruppering och taktiksnack inför andra halvlek. När Manchester City gör 2-0 är det knappast bara jag som ser matchen som avgjord.Med två mål i baken och inte ett blev Klopps halvtidstal säkert inte lika hoppingivande, men några formationsförändringar och en metodisk jakt på en reducering kunde ändå skapa lite spänning när period tre inleddes. För egen del hade jag tagit ut någon i backlinjen, flyttat ner Can och på så sätt fått in offensiv kraft i Manés frånvaro utan att förlorar mycket i defensiven. I stället valde Klopp att ta ut Salah och på så sätt åstadkoms ingen egentlig förändring. Till en början på pappret, men snart stod det klart att detsamma gällde på planen. Liverpool var inte ens nära att vara nära att näta och efter bara åtta minuter dog matchen totalt när Jesus gjorde 3-0. Där avslutades period tre. Klopp misslyckades alltså kapitalt att åstadkomma en förändring till andra halvlek.Tio mot elva och med tre mål upp till Manchester City i en match som spelade på deras hemmaplan med match mot Sevilla i Champions League i veckan var det bara att konstatera att den här matchen var körd. Bara att rädda ansiktet genom att stänga matchen bakåt, hålla det till 0-3 och med tur eller en individuell prestation snygga till siffrorna framåt. I stället misslyckas Liverpool så väl med att manifestera någon form av måljakt som att täta till bakåt och släpper in ytterligare två mål samtidigt som laget inte får ihop ett enda avslut på mål, vare sig i period fyra eller vid något tillfälle efter utvisningen.Vad kan vi dra för slutsats av detta? Kanske inte en enda och bara konstatera att det var en match där allt gick fel och att när vi sammanfattar säsongen i maj kommer den sticka ut som en extrempunkt. Eller så funderar vi på om det inte ändå är tecken på att spelarna som lag är ungt och omoget samt att Klopps taktiska bekvämlighetszon inte rymmer mycket som det inte står ”hög press och tempostark anfallsfotboll” på.Många av målen som Liverpool har släppt in den här säsongen är lätta att tillskriva individuella misstag och individer, men vi måste också fråga oss i vilket sammanhang de sker. Om en montör på bandet i en bilfabrik gör misstag kan det bero på ren inkompetens, men det kan lika gärna ha att göra med otydliga instruktioner, otillräckliga verktyg, dåligt samarbete, ett orimligt tidsfönster att agera inom eller att processen montören jobbar i på helhetsnivå omöjliggör en stabil insats.Det är Jürgen Klopps ansvar att säkra individer som kan ta till sig och uppfylla hans matchplan. Om de inte gör det är han tvungen att värva mer lämpliga spelare eller justera matchplanen om de bättre lämpade spelarna inte är tillgängliga eller är för dyra. Med det sagt måste vi också tillåta en så komplex organism som ett fotbollslag och en hel trupp att växa samman och genom fler matcher ihop sätta matchplanen utan att hela tiden byta ut komponenter och rumstera om.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, transfermarkt.com