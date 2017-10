Inför: Liverpool - Manchester United

Det är ett lag som hoppas bryta sin trend och ett annat som hoppas hålla i sin som möts på Anfield på lördagsförmiddagen i ett av Englands stora rivalmöten. Liverpool har vunnit fem av tolv matcher och släppt in 20 mål. Manchester United har vunnit nio av tio matcher och släppt in 4 mål.

MANCHESTER UNITED FC



Truppstorlek: 25 spelare

Medelålder: 27,3 år

Truppvärde: 566 miljoner pund

Utländska spelare: 18 st (72 %)

Landslagsspelare: 20 st



Säsongen 2016/17



Tre raka segrar med 6-1 i målskillnad mot Bournemouth, Southampton och Hull City innebar en andraplats i tabellen inför det första landslagsuppehållet. Zlatan hade redan gjort 3 mål och mungiporna pekade uppåt på Old Trafford. Tillbaka efter VM-kvalet började dock problemen hopa sig och det inleddes med en derbyförlust på hemmaplan följt av ett bortanederlag mot Watford.



I hemmamatchen mot Leicester City den 24 september vann Manchester United visserligen klart med 4-1, men det skulle visa sig vara ett undantag snarare än en vändning i spel och resultat. Det blev bara 1-1 hemma mot Stoke City och till bortamatchen mot Liverpool plockade Mourinho med sig en taktik så defensiv att Tony Pulis framstår som va-va-voom i jämförelse. José fick dock precis som han ville med sig 0-0.



Ett pånyttfött Chelsea körde utan problem över United med 4-0 på Stamford Bridge och hemma mot ligans sämsta bortalag Burnley blev det bara 0-0. Inför det andra landslagsuppehållet i november stundade en hemmamatch mot Swansea City som i vanliga fall mest hade setts som en parentes, men med tre raka matcher utan mål framåt och och bara en seger på sju i ligan var pressen stor på Manchester United att leverera. Zlatan bröt en sex matcher lång måltorka med två fullträffar och ledde laget till en 3-1-vinst.



När Premier League återupptogs den 19 november inledde United en svit av tre raka 1-1-matcher mot i tur och ordning Arsenal hemma, West Ham hemma och Everton borta. Läget hade så dags blivit tämligen alarmerande. David Moyes hade inte visat sig mogen uppgiften och satt historiskt låga rekord. Efter kom Luis van Gaal och presterade ännu sämre resultat. På det lyckas Mourinho med konstycket att leda Manchester United till ytterligare bottnar. Det är värt att understryka hur anmärkningsvärt det är att en klubb av den här digniteten inför omgång 15 hade två segrar på tolv matcher bakom sig och bara en på de åtta senaste. Mourinho har ett annat CV än Moyes, men med så exceptionellt svaga resultat undrar jag om han hade överlevt säsongen ut om det inte hade skett en vändning.



Manchester United blev andra lag att besegra Tottenham den här säsongen när de vann med 1-0 på Old Trafford och ett sent mål av Zlatan säkrade 3 poäng borta mot Crystal Palace. Två nya mål av Ibra såg till att West Browmich inte hade något att hämta på The Hawthorns och Mourinhos puls hade gått ner något inför jul- och nyårsprogrammet som erbjöd ett mycket behagligt upplägg för hans lag.



Sunderland avfärdades utan större problem på hemmaplan även om 2-0 och 3-0 dröjde till de sista tio minuterna. Även nästa match spelades på Old Trafford mot ett bottenlag och även i den nätade Manchester United två gånger de sista tio minuterna, men här handlade det om en dramatisk vändning inom loppet av två minuter efter att Middlesbrough tagit ledningen i minut 67 innan Martial och Pogba knappt tjugo minuter senare förvandlade 0-1 till 2-1. Den 2 januari bortaslogs West Ham med 2-0 efter att Sofiane Feghouli kontroversiellt tilldelats rött kort redan efter en kvart.



Trots sex raka vinster i ligan hade Manchester United inte bytt position från den sjätteplats de innehaft sedan den 6 november och efter tre raka kryss mot Liverpool, Stoke (kvittering av Wayne Rooney i minut 94) och Hull minskade chansen ytterligare till lyft i tabellen.



Manchester United hade hittat rätt defensivt och var fortsatt mycket svårbesegrade. Övriga lag ovanför hade dock redan skaffat sig en försprång och lite för många matcher slutade oavgjort. Under omgång 24-32 vann laget sex matcher, bland annat 2-0 hemma mot Chelsea, och spelade tre oavgjort. Adderat till den stabila formen sedan december tog det dem dock inte högre än femma och framgången i Europa League började störa resultaten i Premier League.



I derbyt den 27 april nådde Manchester United 0-0 och i den efterföljande matchen hemma blev det bara 1-1 mot Swansea. Den första förlusten sedan den 23 oktober var ett faktum när Arsenal vann på Emirates med 2-0 och Tottenham besegrade United med 2-1 på White Hart Lane i mitten av maj. Det blev 0-0 borta mot Southampton innan Manchester United avslutade snyggt med 2-0 mot Crystal Palace på Old Trafford.



Totalt spelade Manchester United oavgjort i femton av trettioåtta matcher, vilket förklarar varför de inte slutade högre än en sjätteplats, trots att endast Tottenham förlorade färre matcher än deras fem. Uniteds målskillnad på 54-29 kan kontrasteras mot Liverpools 78-42 eller Chelseas 85-33.



Trots problemen i ligan kan säsongen inte sägas vara vare sig ett fiasko eller en besvikelse med tanke på att Manchester United lyfte bucklan i så väl Ligacupen som Europa League och därmed bokade en plats till höstens Champions League oavsett ligaplacering.



Sommarövergångar 2017



IN

Victor Lindelöf, försvarare, Benfica, £30,7m

Romelu Lukaku, anfallare, Everton, £75m

Nemanja Matic, mittfältare, Chelsea, £40m

Zlatan Ibrahimovic, anfallare, fri agent



Lån IN

---



UT

Zlatan Ibrahimovic, anfallare, frisläppt

Kayne Diedrick-Roberts, anfallare, frisläppt

Faustin Makela, mittfältare, frisläppt

Josh Harrop, mittfältare, Preston NE, okänd summa

Wayne Rooney, anfallare, Everton, fri transfer

Adnan Januzaj, mittfältare, Real Sociedad, £9,8

Guillermo Varela, försvarare, Peñarol, okänd summa



Lån UT

Regan Poole, försvarare, Northampton Town, säsongslån

Dean Henderson, målvakt, Shrewsbury Town, säsongslån

Sam Johnstone, målvakt, Aston Villa, säsongslån

Devonte Redmond, mittfältare, Scunthorpe United, säsongslån

Cameron Borthwick-Jackson, försvarare, Leeds United, säsongslån

Timothy Fosu-Mensah, försvarare, Crystal Palace, säsongslån

Matty Willock, mittfältare, FC Utrecht, säsongslån

Andreas Perira, mittfältare, Valencia, säsongslån, £2,5m i lånavgift



Säsongen 2017-18



Manchester United har fått en minst sagt bra start på säsongen och efter 1-2-förlusten mot Real Madrid i finalen av UEFA Super Cup har de gått obesegrade i samtliga turneringar.



Inte bara har de undvikit nederlag utan de har vunnit alla matcher utan en med en sammanlagd målskillnad av 32-3.

Premier League inleddes med 4-0 hemma mot West Ham som följdes upp av samma siffror borta mot Swansea City. Mötet med Leicester City på Old Trafford slutade 2-0 till Manchester United innan första poängförlusten kom när Mark Hughes och hans Stoke City snuvade Mourinho på segern i en 2-2-match på bet365 Stadium.



Det gångbara resultatet 4-0 bockade av igen när Everton kom på besök i mitten av september och efter 1-0 borta mot Southampton vann Manchester United för fjärde gången med 4-0 i ligan när Crystal Palace inte hade något att hämta på Old Trafford i den sista omgången före landslagsuppehållet.



Nio av Manchester Uniteds första sexton mål i ligan gjordes i minut 80 eller senare, något som bidrog till en bild av att de inte riktigt var så överlägsna som slutresultaten visade. Det ska dock sägas att de redan var i ledningen när andra, tredje eller fjärde målet föll. Fyra av de fem senast gjorda målen har gjorts före den 50:e matchminuten så målfördelningen har jämnats ut något även om tio av tjugoen mål efter minut 80 fortfarande är något som sticker ut.



I Ligacupen slog Manchester United ut Burton Albion med 4-1 hemma och möter den 24 oktober Swansea på bortaplan.

Basel, CSKA Moskva och Benfica heter motståndet i Grupp A i Champions League. Manchester United förväntas vinna gruppen och efter 3-0 hemma mot Basel och 4-1 borta mot CSKA talar inget för något annat.



Låt gå att Manchester United inte har haft det svåraste motståndet hittills, men att ha sju tremålsvinster på nio vinster och en oavgjord är ändå imponerande. Den närmaste tiden får vi en bättre värdemätare på hur väl laget står sig mot lagen högre upp i tabellen. Efter mötet med Liverpool reser Mourinhos lag till Huddersfield den följande helgen, men sedan väntar Tottenham hemma den 28 oktober och Chelsea borta den 5 november.



Manchester United förlorade bara fyra av de sista fyrtiotre tävlingsmatcherna förra säsongen, vilket adderat till den här säsongen ger fem nederlag på femtiotre matcher om jag är generös och räknar med jippomatchen i Supercupen.



Zlatan var bäste målskytt med 28 mål följt av Marcus Rashford och Henrikh Mkhitaryan som båda gjorde 11 mål. Detta inräknat både liga och cup.



Skadeläget



Marouane Fellaini skadade knäligament i Belgiens match i veckan.



Lagkaptenen Michael Carrick dras med en vadskada och är ett frågetecken inför matchen, men Phil Jonnes bör hinna tillfriskna efter en knäåkomma.



Tidigare möten (i Liverpools favör)



Totalt i ligan: 55 vinster, 46 oavgjorda, 67 förluster

Totalt Premier League: 13 vinster, 10 oavgjorda, 27 förluster



På Anfield: 39 vinster, 20 oavgjorda, 25 förluster

Premier League på Anfield: 8 vinster, 5 oavgjorda, 13 förluster



2-0 hemma och 1-1 borta i Europa Leagues kvartsfinal minns vi gärna, men i ligan är det långtifrån lika glada minnen från de senaste mötena med Manchester United och vi måste backa till mars 2014 för att hitta det senaste tillfället då Liverpool besegrade sin rival i ligaspelet. Fyra förluster och tre kryss har följt därefter med sammanlagt 3-10 i målskillnad.

Räknar vi in de tolv senaste mötena framstår Manchester Uniteds dominans ännu tydligare. Sju vinster och två förluster till Red Devils favör och att det ofta varit uddamålssegrar skvallrar målskillnaden på 16-10 om.



Båda matcherna förra säsongen slutade med delad pott, 0-0 på Anfield och 1-1 på Old Trafford, men dessförinnan hade endast tre av de trettiotre senaste ligamatcherna mellan Liverpool och Manchester United slutat oavgjort. Den mest nyliga före höstens 0-0-match var 1-1-mötet på Anfield i oktober 2011.



0-0 på Anfield i september 2005 respektive oktober 2016 var lagens enda mållösa möten på 49 ligamatcher eller 59 möten inräknat cupmatcher före 0-0 på Anfield förra hösten. För att hitta en säsong när båda mötena mellan lagen slutade mållösa får vi backa ända till 1919-20.



Nemanja Vidic har blivit utvisad 3 gånger i matcher mot Liverpool, fler tillfällen än någon annan spelare mot något annat lag i Premier Leagues historia. Totalt har matchen sett 16 röda kort under Premier Leagueeran, men det har varit lugnare med utvisningar de senaste åren.



Romelu Lukaku har gjort 8 mål i sina första åtta matcher för Manchester United, men har bara hittat nätet en gång i de sju senaste mötena med Liverpool. I fem av de matcherna har Lukaku inte haft ett avslut innanför ramen.



Klopp mot Mourinho



Jürgen Klopps Dortmund stötte på José Mourinhos Real Madrid vid fyra tillfällen säsongen 2012-13. I gruppspelet slutade matchen i Spanien 2-2 efter en kvittering i slutminuten av Mesut Özil och på Signal Iduna Park vann Dortmund med 2-1. Båda lagen gick vidare till slutspel och möttes igen i en semifinal där Robert Lewandowski stal rubrikerna med fyra mål i hemmamatchen. Christiano Ronaldos fullträff och 2-0 till Real i returen räckte inte utan Dortmund gick till final där de förlorade mot Bayern München. Arjen Robben avgjorde i den 89:e minuten i en match där Klopps lag varit det bättre första timmen, men inte fått hål på Manuel Neuer.



Två veckor efter att han tog över på Anfield ställdes Klopp återigen mot Mourinho. Liverpool hamnade tidigt i underläge på Stamford Bridge, men två mål av Philippe Coutinho vände matchen och inhopparen Christian Benteke fastställde 3-1 på slutet. En halv månad senare fick Mourinho sparken från Chelsea.



I fjol slutade matcherna som redan rapporterats 0-0 i Liverpool och 1-1 i Manchester. Sammanlagt har Klopp tre vinster, tre oavgjorda och en förlust med 12-8 i målskillnad mot Mourinho.



LIVERPOOL FC



Det finns ett gammalt talesätt som säger att barnafödslar och dödsfall alltid kommer olägligt. Jag vet inte hur det är med den saken, men jag skulle i så fall vilja lägga till landslagsuppehåll. Går det bra kommer det som ett oönskat brott av form och oförmåga att bygga på en bra trend och i stället splittras laget för oklar uppstart två veckor senare. Går det dåligt vill du ha en match att studsa tillbaka i och injicera en positiv känsla inför kommande matcher och skiljas med ett leende på läpparna.



Efter att ha sett Liverpools insats borta mot Newcastle, och i synnerhet andra halvlek, kunde jag dock konstatera att det här var ett lag som var i stort behov av ett avbrott för att rensa tankarna. Det var spelare och individer som överanalyserat vad som gått fel så många gånger att de snurrat fast huvudet och som sammanbitna och utan förmåga, tro eller energi aldrig såg ut som att de var kapabla att ändra på matchbilden och komma nära ytterligare ett mål.



Det förra landslagsuppehållet kom just efter 4-0 mot Arsenal och 14-6 på fyra matcher som resulterat i tre vinster och en oavgjord. Scenförändringen blev totalt när laget var tillbaka efter kvalutflykten och efter det har Liverpool 8-14 i målskillnad på sju matcher som slutat med bara en seger. Vi kan bara hoppas att det här breaket vrider runt kompassnålen igen mot en formstarkare riktning.



Om Manchester United har haft en säsongsinledning så lekande lätt att det inte har behövt analysera spelet befinner sig Liverpool i en säsong som inte riktigt kommit igång eller antagit sin skepnad. Skadorna på Adam Lallana och Nathaniel Clyne innebar att Jürgen Klopp redan från säsongsstart hade begränsade alternativ samtidigt som frekvent rotation i backlinjen eliminerar chans till kontinuitet. Liverpools bäste spelare, Sadio Mané, åkte först på en olycklig utvisning och sedan en skada som adderar ytterligare sex veckors frånvaro. Jordan Henderson har haft svårt att applicera en kaptensstämpel i så väl spel som agerande. Robert Firmino nätade 3 mål på de första fem matcherna, men symboliserar efter det första landslagsuppehållet Liverpools dipp i form. Alex Oxlade-Chamberlain är en spelare vars karriär gått i stå på Emirates och Klopp betalde 35 miljoner pund för att återuppleva. Det är sant att han inte varit på Anfield länge, men mycket snart måste han motivera att Liverpool inte väntade till slutet av säsongen och plockade honom på fri transfer.



Liverpool ligger 7 poäng bakom Manchester United, och Manchester City för den delen, vilket innebär att lördagens möte med José Mourinhos lag är en match Liverpool egentligen måste gå för att vinna ur ett titelperspektiv. Hemmamatcher mot huvudkonkurrenter är alltid nyckelmatcher oavsett liga eller gruppspel och då har vi inte ens räknat in vad det skulle innebära mentalt att vinna respektive förlora den här matchen.



Mourinho har en tradition av att anamma ärkedefensiva matchplaner på Anfield och jag tror att han trots den starten laget har kommer att gå in stenhårt för ett fåmålskryss och sedan ta allt som är bättre som en bonus. Det här är en taktik som passar Liverpool väldigt dåligt och till skillnad från Crystal Palace och Burnley förfogar Manchester United dessutom över en ännu starkare defensiv och framför allt, ett klart bättre omställningsspel. Det finns inte en chans att vi kommer att få se samma naiva spel som Arsène Wengers Arsenal återigen bjöd på och det kommer att krävas ett trendbrott för åtminstone ett av lagen för att Liverpools ska få med sig en poäng. Jag kanske låter pessimistisk på förhand, men fortsätter Liverpool att ha tre gånger sämre offensiv effektivitet än United och låta motståndarna promenera in mål på fyra sekunder efter ett inkast kommer det här sluta illa. Nej, det gäller att spelarna växer med uppgiften och i stället tar fram det där vi vet finns och vi trots allt glimtvis har skönjt även under den här säsongen.



Källor: BBC Sports, transfermarkt.com, whoscored.com, en.wikipedia.org

0 KOMMENTARER 211 VISNINGAR 0 KOMMENTARER211 VISNINGAR MATTIAS HERNER

mattias.herner@liverpoolsweden.se

På Twitter: @liverpoolsweden

2017-10-13 17:37:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-10-13 17:37:00

Liverpool

2017-10-13 08:51:00

Liverpool

2017-10-12 16:06:00

Liverpool

2017-10-12 15:25:44

Liverpool

2017-10-11 18:02:00

Liverpool

2017-10-11 10:50:41

Liverpool

2017-10-10 20:38:30

Liverpool

2017-10-10 12:55:05

Liverpool

2017-10-09 18:46:54

Liverpool

2017-10-09 09:00:00

ANNONS:

Det är ett lag som hoppas bryta sin trend och ett annat som hoppas hålla i sin som möts på Anfield på lördagsförmiddagen i ett av Englands stora rivalmöten. Liverpool har vunnit fem av tolv matcher och släppt in 20 mål. Manchester United har vunnit nio av tio matcher och släppt in 4 mål.Emre Can hymlar inte med om att det gäller att kliva dit ordentligt i tacklingarna för att det skall bli seger imorgon.Baksidan av löpsedeln, motsvarigheten till det sociala skyddsnätet eller en klockren rensning på mållinjen. Det handlar om laget i rött och kommentarerna hålls kort. Rött kort helt enkelt. Underbart är kort.José Mourinho varnar för sin gamle Chelsea-spelare Mohamed Salah inför lördagens stora rivalmöte mellan Liverpool och Manchester United på Anfield.Veckans kvalspel till nästa sommars världsmästerskap i Ryssland bjöd på höga toppar och djupa dalar för de inblandade Liverpoolspelarna.Inget landslagsuppehåll utan minst en allvarlig skada på en Liverpoolspelare. Sadio Manés skada kom minst sagt olägligt. En vinst de senaste sju matcherna i alla tävlingar för Liverpool och nu väntar Manchester United på lördag.Liverpool Football Club fick dåliga nyheter idag när Sadio Mané ådrog sig en skada under landslagsuppehållet.Sadio Mané och Philippe Coutinho har blivit nominerade till den ärorika utmärkelsen. Liverpoolspelarna är två av de totalt 30 spelare som tävlar om Ballon d'Or.Mohamed Salah erkände att det var svårt att sätta ord på känslostormen efter att han skjutit Egypten till VM för första gången sedan 1990.Chris Bascombe beskriver Jürgen Klopps val att sparka chefen för fysioterapeuterna i klubben som chockartat och rockaden blir ytterligare en i raden av de förändringar som Klopp genomfört i tränarstaben sedan han kom till Liverpool för två år sedan.