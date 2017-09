Inför: Manchester City - Liverpool

Landslagsspelet är över och för Liverpool väntar Manchester City borta och Sevilla hemma inom loppet av fem dagar. Pep Guardiolas City har bara vunnit en av de sju senaste mot Liverpool, men samtidigt bara förlorat en av de senaste åtta hemma mot Merseysidelaget. Sergio Agüero har nätat varenda gång han har spelat mot Liverpool på Etihad.

IN

Lån IN

UT

Lån UT

International Champions Cup

Super Match

Costa Brava Trophy

9 sept-1 okt

Truppstorlek: 21 spelareMedelålder: 26,8 årTruppvärde: 530 miljoner euroUtländska spelare: 17 st (81 %)Landslagsspelare: 18 stTill sommaren 2015 års investeringar på 147 miljoner pund adderades inför den förra säsongen ytterligare 150 miljoner pund, vilket förde summan för spelarköp för de två sommarfönstren till 3,4 miljarder kronor. Då hade de samtidigt bara sålt spelare för en halv miljard kronor.Sex matcher in på säsongen stod Manchester City på maximala 18 poäng med 18-5 i målskillnad och hade bland annat besegrat stadsrivalen United på Old Trafford. En tidig titelkandidat alltså och trots 0-2 på White Hart Lane före landslagsuppehållet i oktober ledde Peps Manchester City Premier League och såg ut att fortsatt bära favoritskapet om ligaguldet.Nederlaget mot Tottenham visade sig dock innebära början till en formdipp och i de följande fyra matcherna efter kvaluppehållet vann City bara borta mot West Bromwich. De övriga tre matcherna, och anmärkningsvärt var samtliga hemma på Etihad, slutade 1-1 mot Everton, Southampton och Middlesbrough. När det i november var dags för nästa landslagsuppehåll hade Manchester City halkat ner till andra plats bakom Liverpool och hade bara en vinst på de fem senaste.Laget imponerande inte, men fixade när ligaspelet återupptogs 2-1-vinster borta mot Crystal Palace och Burnley. Därnäst väntade ligans formlag Chelsea och trots 1-0-ledning och hemmaplan föll City med 1-3 mot Antonio Contes lag. Ett nyckelögonblick i matchen var när Manchester City, efter en stark förstahalvlek och i ledningen 1-0 sköt i ribban. 2-0 där och de 3 poängen hade sannolikt stannat i Manchester. I stället kunde Chelsea via 2 mål inom loppet av tio minuter vända matchen och på stopptid öka på till 3-1.Manchester City var nere på fjärde plats i tabellen och förblev där efter att Leicester City kört över dem på King Power Stadium. Hemmalaget gick upp till 4-0 innan Guardiolas mannar snyggade till siffrorna på slutet till 4-2. Förlust mot en toppkonkurrent samt fjolårets ligavinnare och 7 mål insläppta på två matcher. Lägg till två oavgjorda i Champions League och Manchester Citys styrka samt Peps spelidé fick några stora frågetecken efter sig.Tillbaka på hemmaplan fick Manchester City tillfälligt andrum efter 2-0 hemma mot Watford och de kunde för första gången på länge visa styrka när de vände 0-1 till 2-1 hemma mot Arsenal. Det resultatet tog dem upp som trea bakom Chelsea och Liverpool, ett läge som var oförändrat efter annandagens stabila 3-0-vinst borta mot Hull City.Under en tvåveckorsperiod genomförde Pep och hans lag två resor till Liverpool och vid båda tillfällena återvände de tomhänta utan att ha nätat. Däremellan vann de visserligen hemma mot Burnley, men de hade nu halkat ner till en femteplats när ligatvåan Tottenham kom på besök i slutet av januari. Två täta mål i början av andra halvlek satte City i förarsätet, men en snabb replik av Dele Alli inom fyra minuter gav Spurs häng och med en knapp kvar kvitterade Son Heung-min för ett bittert poängtapp i sexpoängsmatchen.Motståndet under februari och mars lättade och det blev fyra raka segrar mot West Ham, Swansea, Bournemouth och Sunderland innan segertåget tog stopp hemma mot Stoke den 8 mars i en mycket ljummen 0-0-insats av Manchester City.Det blev oavgjort även hemma mot Liverpool liksom borta mot Arsenal och i början av april säkrade Chelsea dubbeln över Manchester City efter två mål av Eden Hazard i första halvlek. Fyra raka matcher utan vinst och återigen hade Peps lag misslyckats med att prestera mot topplagen.Förutom fyra ligamatcher spelade Manchester City även tre cupmatcher i samma månad. Två segrar i FA-cupen tog dem fram till en final mot Arsenal som Londonlaget sedermera vann efter förlängning. I Champions Leagues åttondelsfinal såg det ljust ut efter 5-3 hemma mot Monaco, men City lyckades inte förvalta ledningen utan förlorade borta med 1-3 och åkte ut på färre gjorda bortamål.Vid påsktid i år hade Manchester City redan tappat poäng i tretton av trettio ligaomgångar och åkt ur Champions League sedan några veckor tillbaka. FA-cupfinalplatsen till trots var det inte sköna vibbar på Etihad.Citys avslutande matchprogram bjöd undantaget derbyt hemma mot United på motstånd från mitten och nedre delen av tabellen och det hade ju gått klart bättre än mot toppen under säsongen. Så blev det också under avslutningen och förutom 0-0 mot United tog City 19 av 21 poäng. Det var tillräckligt för att de skulle sprinta på upploppet, svinga sig förbi Liverpool i tabellen och sluta trea på 78 poäng, 3 poäng före Jürgen Klopps lag.Bäste målskytt i Premier League blev Sergio Agüero med 20 mål följt av Raheem Sterling på 7 mål. Vikten av Agüeros mål blir ännu tydligare om vi adderar alla cuperna laget deltog i under säsongen. Sammantaget gjorde argentinaren 33 mål, 23 mål fler än tvåan Sterling.Manchester City förlorade bara mot Chelsea på hemmaplan, men tappade ändå flera poäng på alla oavgjorda matcher. Totalt blev det sju kryss, där fem kom mot de övriga sju lagen på topp-8.Av de arton matcherna mot lagen på plats 9-20 tappade City bara poäng i fyra.Bernardo Silva, mittfältare, Monaco, £43mEderson, målvakt, Benfica, £34,9mKyle Walker, högerback, Tottenham, £45mDanilo, högerback, Real Madrid, £26,5mBenjamin Mendy, vänsterback, Monaco, £49,3m---Willy Caballero, målvakt, Chelsea, frisläpptGaël Clichy, vänsterback, Istanbul Basaksehir, frisläpptJesús Navas, anfallare, Sevilla, frisläpptBacary Sagna, högerback, frisläpptPablo Zabaleta, högerback, West Ham, frisläpptBruno Zuculini, central mittfältare, Hellas Verona, okänd summaNolito, anfallare, Sevilla, £7,65mAleksandar Kolarov, försvarare, Roma, £5,25mKelechi Iheanocho, anfallare, Leicester City, £25mFernando, mittfältare, Galatasaray, £4,75mSamir Nasri, mittfältare, Antalyaspor, £2mWilfried Bony, anfallare, Swansea City, £12mAngus Gunn, målvakt, Norwich City, säsongslånAngeliño, försvarare, NAC Breda, säsongslånJoe Hart, målvakt, West Ham, säsongslånPablo Maffeo, försvarare, Girona, säsongslånAleix García, mittfältare, Girona, säsongslånMarlos Moreno, anfallare, Girona, säsongslånPatrick Roberts, mittfältare, Celtic, säsongslånJason Denayer, försvarare, Galatasaray, säsongslånFör första gången på 87 år gick den katalanska klubben Girona i fjol upp till Primera Division och i somras köpte Manchester Citys moderbolag och en grupp ägd av Pep Guardiolas bror 44,3 % var i Girona.”Genomförandet kommer tillåta Girona att dra nytta av kunskap och bevisad erfarenhet hos City Football Group, så väl som dess utbredda nätverk av infrastruktur, tekniska team, förmåga att attrahera talanger samt att utveckla unga spelare och exekutiva ledare.”Detta förklarar varför fem (ovanstående tre plus två på akademinivå) spelare har lånats ut från Manchester City till just Girona. I samband med att affären skulle slutföras klev La Liga in och sade stopp eftersom spelarna hade registrerats för alltför låga värden.”Fem spelare från Manchester City som är värda en euro var? Självklart var det inte en euro, men det hade varit osportsligt om Girona hade tillåtits att rapportera dessa spelare på ett särskilt sätt.De försökte mixtra med bokföringen, men lyckades inte med det.” La Liga-president Javier TebasManchester United (n) 0-2Real Madrid (n) 4-1Tottenham (n) 3-0West Ham (n) 3-0Girona (b) 0-1Manchester City har likt Liverpool 7 poäng efter tre omgångar och är ett av sju lag som ännu inte har förlorat i ligan den här säsongen.I premiären borta mot Brighton & Hove Albino fick de resande supportrarna vänta länge på första målet, men när nollan väl spräcktes av Sergio Agüero följde 2-0 genom ett självmål bara fem minuter senare och så var den matchen avgjord med en kvart kvar. Med 27 stycken, slog målvakten Mat Ryan flest passningar i Brighton.En kvittering av Raheem Sterling med mindre än tio minuter kvar av ordinarie matchtid såg till att det blev 1-1 hemma mot Everton i en match där Manchester Citys uppgift att kvittera Wayne Rooneys ledningsmål gjordes än svårare av Kyle Walkers två gula kort inom loppet av 117 sekunder i slutet av första halvlek. Oavgjort på hemmaplan var sjukan i fjol och efter en match på Etihad den här säsongen verkar laget inte vara helt kurerat.Sterling kom återigen till räddning när Manchester City i en grinig match tre minuter efter att den aviserade stopptiden hade passerat säkrade segern för Peps lag med ett 2-1-mål. Charlie Daniels hade givit Bournemouth ledningen efter en knapp kvart, en ledning som stod sig i bara åtta minuter innan Jesus kvitterade med bortalagets första avslut på mål, och därefter följde tio varningar fram till Sterlings segermål. Cityspelaren firade målet på ett så publikhetsande sätt att han tilldelades sitt andra gula i matchen och därmed blir han avstängd mot Liverpool.Adderat till fjolårssäsongens sista månader har Manchester City bara förlorat en av de tjugo senaste och vunnit tolv av dem. På hemmaplan har de endast lidit nederlag i en av tjugotre matcher.Manchester City är det laget som har ägt bollen mest (65,6 %) och slagit flest passningar till rätt adress (86,7 %).Fyra av fem mål den här säsongen har gjorts under den sista halvtimmen. För Liverpool har bara två av åtta mål gjorts den avslutande halvtimmen.Sterling är alltså avstängd, men Walker återvänder efter en match avstängning.Lagkaptenen Vincent Kompany slog upp en lindrigare vadskada underlandslagsuppdrag med Belgien och är ett frågetecken.Totalt i ligan: 80 vinster, 41 oavgjorda och 41 förlusterTotalt Premier League: 18 vinster, 13 oavgjorda och 7 förlusterBorta mot Man City: 30 vinster, 24 oavgjorda och 28 förlusterPremier League borta mot Man City: 4 vinster, 10 oavgjorda och 6 förlusterDe senaste sjutton mötena räknat både hemma och borta har slutat med sex Liverpoolvinster, sju kryss och fyra vinster för Manchester City, där samtliga blå vinster har tagits på Etihad Stadium.Det är under hela Premier Leagueeran stor skillnad på resultaten hemma och borta mot Manchester City för Liverpools del. 45 poäng har plockats på Anfield med endast en förlust medan det har blivit 22 poäng borta med bara fyra vinster. Liverpools 4-1-seger på Etihad förrförra säsongen är den enda vinsten borta mot Manchester City på de åtta senaste besöken.Totalt sett sju förluster mot City under Premier Leaguerean och åtta nederlag på fyrtiosex möten i ligan räknat både hemma och borta.Det blev målsnålt i fjol (1-0 hemma, 1-1 borta), men de tio mötena lagen emellan i liga eller cup dessförinnan hade producerat 37 mål och det enda laget att hålla nollan under den perioden var Liverpool i 3-0-segern på Anfield i mars 2016. Liverpool har nätat i tjugotre raka ligamatcher hemma mot Manchester City och tretton raka oavsett arena och turnering.Agüero har gjort mål i alla sina fem möten med Liverpool på Etihad.Liverpool har vunnit tolv och bara förlorat en av de tjugotvå senaste mötena med lag som slutade på de sju översta placeringarna i fjol.I sex av de sju senaste ligamatcherna har Liverpool hållit nollan.Sadio Mané kan bli den fjärde Liverpoolspelaren att näta i fem raka matcher i Premier League.James Milner köptes från Manchester City 2015 och har i de 47 matcher han har gjort mål i aldrig varit på den förlorande sidan.Vad vill du inte ha efter landslagsuppehåll?Tidig avspark – checkBortaplan – checkTufft motstånd – checkSvår match i Europa tätt inpå – checkFrån den 9 september till och med att Liverpool reser till St James’ Park den 1 oktober spelar laget sju matcher, där fem är på bortaplan och perioden avslutas med fyra raka borta. Efter hemmamatchen mot Burnley den 16 september kommer Liverpool inte spela en match på Anfield förrän Manchester United står för motståndet den 14 oktober. Liverpool möter alltså ett Manchesterlag även efter nästa landslagsuppehåll.PL Man City (b)CL Sevilla (h)PL Burnley (h)LC Leicester (b)PL Leicester (b)CL Spartak Moskva (b)PL Newcastle (b)Hemmamatcher mot huvudmotståndare i ligor och turneringar utgör alltid nyckelmatcher och mötet med Sevilla på Anfield, som utgör första gruppspelsmatchen i Champions League, är onekligen en sådan. Om du fick välja mellan kryss på Etihad och seger mot Sevilla eller vinst borta mot Manchester City och oavgjort mot Sevilla, vad skulle du ta?Nu finns det givetvis inget som säger att Liverpool inte har mental och fysisk kapacitet att vinna båda, men det kan ändå tänkas att Jürgen Klopp anammar någon form av prioritetsordning mellan matcherna. Betraktar vi de fyra matcherna i Premier League mellan landslagsuppehållen som ett block ska Liverpool vinna hemma mot Burnley och ta 4 poäng borta mot Leicester och Newcastle. Ser vi kryss mot City, som trots allt är ett av ligans allra starkaste hemmalag, som ett rimligt resultat landar alltså kravnivån på sammanlagt 8 poäng.Källor: BBC Sports, liverpool.no, en.wikipedia.org, whoscored.com