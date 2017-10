Inför: NK Maribor - Liverpool

Liverpool ställs i två raka matcher mot Grupp E:s förväntade slagpåse NK Maribor och efter två oavgjorda matcher är det nödvändigt med seger för Liverpool om Sevilla ska utmanas om gruppsegern. Spelbolagen ger Liverpool över 85 % chans till att vinna i Slovenien, men just det här att ta 3 poäng har inte varit Jürgen Klopps lags signum på sistone.

NK Maribor



I nordöstra Slovenien, en kvart från gränsen till Österrike, ligger längs floden Drava landets näst största stad Maribor med 100 000 invånare. Där hittar vi Nogometni klub Maribor som bildades den 12 december 1960 och bär den inte helt vanliga kombinationen gult och lila i klubblagsemblemet.



NK Maribor är en av tre klubbar i landet som aldrig har relegerats från toppdivisionen sedan den bildades 1991. Före Jugoslaviens sammanbrott spelade de under fem säsonger i den jugoslaviska ligan, där de som högst nådde en tiondeplats säsongen 1969-70. Under den här epoken återfanns i laget anfallaren Mladen Kranjc, en av klubbens allra bästa spelare genom tiderna, men som när laget föll ur högsta divisionen värvades av Dynamo Zagreb.



Sommaren 1973 var Maribor ytterst nära att återigen ta sig upp i den jugoslaviska högstaligan. De hade vunnit playoffsemin mot Buducnost och slog i den tvådelade finalen Proleter med 3-1 hemma. I returen tog Proleter ledningen med 1-0, men halvvägs in på den första halvleken såg Maribor ut att ha kvitterat och återställt tvåmålsledningen totalt. Tvärtemot vad reprisbilderna visade ansåg tyvärr inte domarna att bollen hade passerat mållinjen och målet dömdes bort. Proleter gjorde sedermera två mål till och blev laget som klev upp en division. Maribor föll ner i en period av stagnation.



Just som Maribor i slutet av säsongen 1980-81 firade att de undvikt nedflyttning blottlades en mutskandal som såg till att de ändå skickades ner till trean. Det visade sig att klubben hade en hemlig fond som användes för att muta domare och motståndare. När klubben gick upp till förstadivisionen 1968 avvecklades fonden, men uppenbart hade den återinförts 1976. Eftersom en del personer inom klubben förde notering över alla utgifter kunde myndigheterna senare kartlägga hela muthärvan och totalt ska 31 personer ha mottagit otillåtna betalningar. Efter den skandalen rörde sig Maribor mellan division två och tre fram till upplösningen av Jugoslavien 1991.

Maribor är den mest framgångsrika klubben i Slovenien med 14 titlar i PrvaLiga, nio vinster i den inhemska cupen samt fyra inteckningar i den slovenska Supercupen. Deras första glansperiod inträffade kring millennieskiftet när de vann sju raka ligatitlar och adderade tre cuptitlar till det.



Från och med säsongen 2008-09 har Maribor inlett den andra guldåldern med sju ligatitlar på nio säsonger och tagit sig ända in i finrummets Champions League.



Säsongen 2017-18



Maribor vann ligan i fjol, 13 poäng före närmaste konkurrent, och har inlett även den här säsongen starkt. Trots att laget har vunnit åtta av tolv matcher och ännu inte förlorat ligger de dock inte i toppen av tabellen. Där finner vi Olimpija Ljubljana med 2 poäng fler och bättre målskillnad. När lagen möttes i Ljubljana den 27 augusti slutade matchen 0-0, vilket är resultat i samtliga av Maribors fyra kryssmatcher under säsongen.



En 3-0-seger mot Tabor Sezana tog Maribor vidare till kvartsfinal i den slovenska cupen. Där väntar just Olimpija Ljubljana.



Vägen till Champions League



Maribor har tagit den långa vägen till gruppspelet i Champions League och började redan i mitten av juli genom att ta sig förbi kroatiska Zrinjski Mostar med sammanlagt 3-2. En straff av Marcos Tavares, inprickad på stopptid i den första bortamatchen, visade sig bli tungan på vågen för avancemanget.



I den tredje kvalrundan väntade den isländska klubben Fimleikafélag Hafnarfjarðar. Tavares mål var det enda som föll i den första matchen i Slovenien och inte förrän samma spelare nätade på stopptid i returen på Kaplakriki kunde Mariborfansen andas ut.



Så var det dags för playoffrundan och det allra sista steget till en stor triumf för klubben från Maribor. Eftersom de kvalade som mästare hamnade de inte i samma lottning som Napoli, Sporting, Liverpool och Sevilla, utan i stället väntade israeliska Hapoel Be’er Sheva.



Tavares, vem annars, gav Maribor ledningen redan efter tio minuter i bortamatchen, men kvitteringen föll inom två minuter och just före pausvilan gjorde hemmalaget 2-1, vilket också blev slutresultatet. Vänsterbacken Mitja Viler låg bakom 1-0 efter en kvart i Slovenien och i en jämn match med lätt bollövertag för bortalaget föll inga fler mål. Maribor var därmed vidare till gruppspelet.



En kvittering av mittfältaren Damjan Bohar fem minuter före full tid fixade en pinne hemma mot Spartak Moskva i den första gruppspelsmatchen, men laget hade inget att hämta borta mot Sevilla i omgång två. Nu väntar ett dubbelmöte med Liverpool, den 17 oktober respektive den 1 november, och skulle laget förlora de matcherna är de borta från avancemang, annat än till Europa League möjligtvis.



Hemmaarenan



Ljudski vrt (folkets trädgård) är belägen på Dravas vänstra sida och rymmer 12 702 åskådare. Stadion har varit hemmaarena för Maribor ända sedan bildandet 1960 med undantag av två kortare perioder 1961 och 2008 i samband med konstruktionsarbeten.



Gräsmattan mäter 105 x 68 meter och är därmed lika bred som Anfields men 4 meter kortare.



Skador och avstängningar



Denis Šme är knäskadad och missar matchen. Marko Šuler har problem med fotleden och har inte givits klartecken till spel.



Tidigare möten



Maribor har stött på engelskt motstånd vid åtta tillfällen. De har vunnit en och förlorat fem matcher av dessa med 7-18 i målskillnad.



Liverpool har två matcher mot Olimpija Ljubljana i UEFA-cupen hösten 2003 som slutade 1-1 borta och 3-0 hemma. Det är enda mötena med slovenska lag.



LIVERPOOL FC



Liverpool hade 64 % av bollinnehavet och 16 avslut, varav sex på mål, i bortamatchen mot Spartak Moskva, men tvingades konstatera att motståndarna nätade på sin enda egentliga målchans medan Liverpool bara kunde omsätta en av sina i mål.



1-1 mot Spartak Moskva innebär att Liverpool bara har vunnit två av de fjorton senaste bortamatcherna i Europa. Formen totalt är inte heller lysande med bara en seger på åtta matcher efter 4-0-vinsten mot Arsenal den 27 augusti.



Med två kryss så här långt och hemmamatchen mot den förväntade huvudkonkurrenten redan förverkad väntar nu två matcher som Liverpool måste vinna om laget ska utmana om gruppsegern och undvika att hamna i en jobbig sits, där avancemanget kan komma att avgöras först i det sista hemmamötet med Spartak Moskva.



Grupp E

4 p Sevilla

2 p Liverpool

2 p Spartak Moskva

1 p Maribor



Återstående spelprogram

17/10 Spartak Moskva - Sevilla

Maribor - Liverpool



1/11 Liverpool - Maribor

Sevilla - Spartak Moskv



21/11 Spartak Moskva - Maribor

Sevilla - Liverpool



6/12 Liverpool - Spartak Moskva

Maribor - Sevilla



Startelvan



Joe Gomez är tillbaka efter avstängningen mot Spartak Moskva och ingår i den 21-mannagrupp som under måndagen satte sig på flyget till Slovenien. Jämfört med 18-mannatruppen mot Manchester United har Jürgen Klopp kompletterat med Danny Ward, Andy Robertson och Marko Grujic.



Sadio Mané, Adam Lallana och Nathaniel Clyne saknas fortfarande.



Matchtruppen:

Mignolet, Karius, Ward

Robertson, Matip, Klavan, Lovren, Alexander-Arnold, Moreno, Gomez

Milner, Wijnaldum, Henderson, Can, Oxlade-Chamberlain, Grujic

Coutinho, Salah, Firmino, Solanke, Sturridge



”Som alltid är det några smällar här och där, men så här långt har inte läkaren kommit till mig och sagt att någon spelare inte är tillgänglig, så vi har samma situation som inför matchen mot Manchester United.



Vi får fundera på det här med rotation. Jag tror inte det är nödvändigt, men kanske blir det en, två, tre eller fyra förändringar. Vi får se. Detta är en väldigt, väldigt viktig match, så – återigen – det handlar alltid om ett avgörande om rytm och att vara vana vid att spela med varandra jämfört med att få in friska ben.



Vi har många matcher nu, men jag tror inte att intensiteten i den förra matchen bör vara en utgångspunkt för laguppställningen i den här matchen.”



Jürgen Klopp



En, två, tre eller fyra förändringar enligt Klopp alltså. En av dem blir Loris Karius i mål i stället för Simon Mignolet. Mer då? Kanske att Andy Robertson får chansen i vänsterförsvaret och att Alex Oxlade-Chamberlain i Manés fortsatta frånvaro ges en chans från start?



Passar Klopp på att vila några av mittfältarna som har matchats flitigt, också med tanke på söndagens match mot Tottenham?



Coutinho Sturridge Salah

Oxlade-Chamberlain

Milner Henderson

Robertson Matip Lovren Alexander-Arnold

Karius



Källor: BBC Sports, Liverpool Echo, en.wikipedia.org, uefa.com

