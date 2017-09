Inför: Spartak Moskva - Liverpool

Två lag som kryssade i premiärmatchen möts på Otkrytiye Arena i Moskva där Liverpool ställs mot en regerande mästare ur form med stora skadeproblem.

SPARTAK MOSKVA



Folkets lag



Spartak Moskva bildades 1922 och har sedan 70-talet varit den dominerande kraften inom rysk fotboll. Under sovjetisk fotbolls tidiga dagar kopplades lagen ihop med den organisation som hade bildat den och därför kom Dynamo att associeras med polisen, CSKA med armen och Spartak, som skapats genom en fackförening, med folket. Totalt har de vunnit ligan 22 gånger och den inhemska cupen vid tretton tillfällen. De har också nått semifinalen av de tre stora europeiska cuperna.



Spartaks lagkapten Igor Netto bar bindeln även i landslaget 1954-1963 och ledde den röda fotbollsarmén till guldmedalj i sommar-OS i Melbourne 1956. Det var ett årtionde som Spartak dominerade den inhemska fotbollen tillsammans med Dynamo.



Två ligatitlar följde under 60-talet, men ett decennium senare var Spartak nedpetat från tronen och 1976 relegerades de till andradivisionen. De rödvita lät sig dock inte nedslås alltför länge och var tillbaka inom kort och vann titeln igen 1979.



Under en UEFA-cupmatch mellan Spartak Moskva och den nederländska klubben HFC Haarlem den 20 oktober 1982 dog 66 ryska supportar och ytterligare 61 skadades. En större grupp hemmasupportrar som skyndade ut från stadion för att hinna till tunnelbanan innan den stora massan lämnade arenan hamnade i en trång sektor och där ett hinder medförde att människor föll över varandra och kvävdes till döds. Det utgör den allvarligaste idrottsrelaterade katastrofen i Rysslands historia.



1989 vann Spartak det sista ligamästerskapet under sovjeteran och tog sig den följande säsongen ända fram till Europacupens semifinal. På vägen slog de ut Napoli och Real Madrid innan det blev förlust mot Marseille.



Efter Sovjetunionens fall och bildandet av den ryska fotbollsligan vann Spartak nio av de första tio ligasäsongerna.



Ny manager, äntligen ny titel



Den 53-årige italienaren Massimo Carrera är sedan augusti 2016 manager för Spartak Moskva och kom närmast från att vara assisterande förbundskapten i det italienska landslaget och dessförinnan var han assisterande manager i Juventus. Som spelare tillbringade han merparten av sin karriär i Bari (156 matcher), Juventus (114) och Atalanta (207).



Carrera inledde sin klubbkarriär som manager i Spartak Moskva i samma fart som bilmärket med samma namn och i maj kunde han och spelarna lyfta pokalen i den ryska högstadivisionen Rossijskaja futbolnaja Premjer-Liga. Det var den första ligavinsten sedan 2001 efter fem andraplatser 2005-2012. Tongivande spelare under titelsäsongen var Quincy Promes, Fernando, Zé Luís, Lorenzo Melgarejo, Denis Glushakov, Roman Zobnin och Ilya Kutepov.



Säsongen 2017-18



Den nuvarande säsongen har inletts svagt av Spartak Moskva som har vunnit tre och förlorat lika många matcher efter tio omgångar. De ligger hela 11 poäng efter ledande Zenit Sankt Petersburg och har inte vunnit en enda av de sex bortamatcherna. I lördags nådde de bara 2-2 hemma mot bottenlaget Anzhi, vilket var den sjätte matchen som Spartak tappat poäng i från en vinnande position.



Här är elvan Carrera mönstrade mot Anzhi: Rebrov, Tassi, Bocchetti, Eshchenko, Kombraov (Dzhikiya), Samedov, Popv, Ananidze (Fernando), Pasalic (Melgarejo), Bakaev, Adriano.



Förra veckan tog sig Spartak vidare i den ryska cupen tack vare 2-0 borta mot Kuban Krasnodar.



Ett mål av Damjan Bohar fem minuter före full tid sabbade festen i Champions Leaguepremiären och Spartak fick nöja sig med 1 poäng från resan till Maribor.



Det här är den tolfte säsongen som Spartak Moskva spelar i Champions League och den första sedan 2012-13. De har inte tagit sig vidare från gruppspelet sedan säsongen 2000-01. Spartak har i Europa bara vunnit en av de fem senaste och fyra av de sjutton senaste på hemmaplan.



Hemmaarenan



Otkrytiye Arena är en multisportstadion där Spartak Moskva spelar sina hemmamatcher sedan den 5 september 2014. Under 2017 FIFA Confederations Cup liksom 2018 FIFA World Cup kommer arenan att byta namn till Spartak Stadium.



Otkrytiye Arena kostade ca 4 miljarder kronor att bygga och tar 45 360 åskådare.



Gräsmattan mäter 105 x 68 meter och är därmed lika bred som Anfields men 4 meter kortare.



Skador och avstängningar



Quincy Promes måste sannolikt stå över mötet med Liverpool då han ådrig sig en skada i baksidan av låret i cupsegern över Kuban Krasnodar förra veckan. Det skulle i så fall vara ett stort avbräck eftersom han har gjort 9 mål för Spartak den här säsongen. Luiz Adriano följer näst i den interna skytteligan med 4 mål och på tredje plats återfinns Mario Pasalic med 2 mål.



Anfallaren Pedro Rocha är inte heller aktuell efter att ha blivit skadad i samma match som Promes.



Sedan tidigare saknas Georgi Tigiev, Denis Glushakov, Zé Luís, Roman Zobnin, Jano Ananidze och Denis Davydov.



Sedan juni har Carrera tvingats hantera 20 skador på spelare.



Tidigare möten



2002-03 Champions Leagues gruppspel

Liverpool – Spartak Moskva 5-0 (Emile Heskey (2), Bruno Cheyrou, Sami Hyypiä, Salif Diao)

Spartak Moskva – Liverpool 1-3 (Michael Owen (3))



De två storsegrarna kunde inte förhindra att Liverpool slutade trea i gruppen bakom Valencia och Basel.



Laget som vann med 3-1 den 22 oktober 2002:

Dudek; Traoré, Carragher, Hyypiä, Riise; Hamann, Diao, Murphy, Heskey (Vignal 56; Bišcan 76); Baroš (Diouf 70), Owen.



1992-93 Cupvinnarcupen

Spartak Moskva – Liverpool 4-2 (Mark Wright, Steve McManaman)

Liverpool – Spartak Moskva 0-2



Spartaks facit mot engelska klubbar:

Hemma: 5 1 2

Borta: 4 1 4

Totalt: 9 2 6



LIVERPOOL FC



Bara två av de tretton senaste bortamatcherna i Europa har slutat med seger för Liverpool. Före 2-1-segern mot Hoffenheim måste vi tillbaka till den 5 november 2015 när Rubin Kazan besegrades med 1-0 för att hitta den föregående som av en händelse togs i Ryssland.



Totalt har Liverpool borta mot ryska lag tre vinster och tre förluster på sex matcher.



Startelvan



Joe Gomez är avstängd efter att ha tilldelats två gula kort mot Sevilla i den första gruppspelsmatchen.



Matchtruppen:

Mignolet, Karius, Ward

Flanagan, Robertson, Matip, Klavan, Lovren, Alexander-Arnold, Moreno

Milner, Wijnaldum, Henderson, Can, Oxlade-Chamberlain

Coutinho, Mané, Salah, Firmino, Solanke, Sturridge



Loris Karius startar när det är Champions League och Jürgen Klopp bekräftade även detsamma på måndagens presskonferens. Med Joe Gomez avstängd lär Trent Alexander-Arnold ta högerbacksplatsen och Champions League är generellt en scen där Alberto Moreno kommer bättre till pass än Premier League, så jag tror att han behåller sin plats. Joël Matip och Dejan Lovren var frågetecken inför lördagens match mot Leicester, men hann båda tillfriskna i tid, och Matip var i mina ögon den som stod för den jämnstarkaste insatsen av Liverpoolspelarna även om en viss brasilianare stal rubrikerna före paus. Klopps fäbless för rotation gör att jag dock räknar med minst en förändring och därför blir det säkert Ragnar Klavan som startar jämte Matip.



Liverpool spelar först på söndag mot Newcastle före landslagsuppehållet, vilket innebär att det är nästan fem dygn mellan de kommande matcherna. Det gör att Klopp inte behöver parera alltför mycket när det gäller potentiell utmattning inför matchen på St. James’ Park.



Att Sadio Mané går in i offensiven efter avstängningen i ligan tar jag för givet och sedan är det James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain och Daniel Sturridge som i första hand utmanar om att slå sig in från start jämfört med lördagens elva. I fallande ordning av sannolikhet.



Efter en poäng hemma mot Sevilla i premiären kan Liverpool inte lägga sig tillbaka och nöja sig med 1 poäng, men frågan är hur offensivt Klopp vågar balansera laget. Tar han ut den vanliga fronttrion och spelar Philippe Coutinho som offensiv mittfältare bakom eller placeras han längre upp på bekostnad av någon av de offensiva topparna. Jag tror att vi för första gången den här säsongen får se Coutinho, Mané, Roberto Firmino och Mohames Salah på planen samtidigt.



Mané Firmino Salah

Coutinho

Can Henderson

Moreno Matip Klavan Alexander-Arnold

Karius



Källor: BBC Sports, Liverpool Echo, en.wikipedia.org

mattias.herner@liverpoolsweden.se

På Twitter: @liverpoolsweden

2017-09-25 21:35:25

