Inför: Tottenham - Liverpool

Efter bytet till Wembley har Tottenham tappat i hemmaform jämfört med i fjol, men tack vare fyra raka borta skuggar de i toppen inför mötet med Liverpool. Harry Kane har hittat målformen efter torra augusti.

TOTTENHAM HOTSPUR FC



Truppstorlek: 24 spelare

Medelålder: 26,0 år

Truppvärde: 492 miljoner pund

Utländska spelare: 17 st (71 %)

Landslagsspelare: 18 st



Säsongen 2016-17



Fortfarande femton matcher in på säsongen såg Tottenham ut att bli ett lag som kunde hoppas på en fjärdeplats som bäst. Sju vinster, sex oavgjorda och två förluster hade det blivit, där mederlagen kommit i november och december mot Chelsea och Manchester United. Lägg till kryss mot Everton, Liverpool och Arsenal, och endast 2-0 hemma mot Manchester City antydde att Spurs hade vad som krävdes mot de bästa.



Sex raka vinster kring årsskiftet vände dock på säsongen och skickade upp laget till en andraplats bakom Chelsea. Det blev Tottenham som under samma period satte stopp för Antonio Contes lags svit på tretton raka vinster i ligan, men trots 2-0 mot Chelsea var de senares urstarka första halva av säsongen alltför bra för att ens en uppryckning i form och seger i derbyt skulle få ligaledaren att darra.



Fyra matcher i slutet av januari och början av februari bjöd på oavgjort mot Manchester City och Sunderland samt förlust mot Liverpool, förutom en hemmavinst över Middlesbrough, och i det här läget stod det klart att Tottenham inte skulle kunna komma ikapp Chelsea.



Tottenham gav i princip allt på slutet och vann elva av de tolv sista matcherna, med 6-1 borta mot Leicester och 7-1 borta mot Hull i omgång 37 och 38, men ändå slutade de 7 poäng bakom ligavinnarna Chelsea som vann elva av sina tretton avslutande i Premier League.



En klen tröst kan tänkas, men Tottenham kunde ändå blicka tillbaka mot en riktigt fin säsong, där laget gjorde flest mål (86), släppt in minst antal (26), uppvisade bäst hemmafacit (17 2 0 47-9) och hade ligans främste målskytt i Harry Kane (29, 4 mål bättre än tvåan Romelu Lukaku).



Chelsea var också laget som satte stopp i FA-cupens semifinal. 2-4 slutade matchen på Wembley.



Januariövergångar 2017



IN

Davinson Sánchez, 21 år, försvvarare, Ajaz, £42m

Paulo Gazzaniga, 25 år, målvakt, Southampton, okänd summa

Juan Foyth, 19 år, mittback, Estudiantes La Plata, £12m

Serge Aurier, 24 år, högerback, försvarare, PSG, £23m

Fernando Lorente, 32 år, anfallare, Swansea City, £13,5m



Lån IN

---



UT

Luke McGee, 22 år, målvakt, Portsmouth, okänd summa

Kyle Walker, 27 år, högerback, Manchester City, £50m

Kevin Wimmer, 24 år, Stokke City, £18m

Nabil Bentaleb, 22 år, central mittfältare, FC Schalke 04, £17m

Clinton N’Jie, 23 år, Marseille, £7m

Federico Fazio, 30 år, AS Roma, £3m

Will Miller, 21 år, offensiv mittfältare, Burton Albion, okänd summa



Lån UT

Connor Ogilvie, 21 år, vänsterback, Gillingham, jan 2018

Tom Glover, 19 år målvakt, Central Coast Mariners, apr 2018

Josh Onomah, 20 år, offensiv mittfältare, Aston Villa, säsongslån

Cameron Carter-Vickers, 19 år, mittback, Sheffield United, säsongslån

Vincent Jansson, 23 år, anfallare, Fenerbahce, säsongslån



Säsongen 2017-18



Med fem vinster, två oavgjorda och en förlust skuggar Tottenham Hotspur de båda Manchesterlagen i toppen.



Spurs har vunnit samtliga sina bortamatcher (Newcastle, Everton, West Ham och Huddersfield) med sammanlagt 12-2 i målskillnad, men att det i fjol så hemmastarka laget har inlett så svagt inför sina egna fans har föga förvånande fött föreställningen om Wembleyspöket.



I det första poängtappet hemma skulle det gå att skylla på att motståndet var Chelsea med ett avgörande 2-1-mål två minuter före full tid. Men så följde 1-1 mot Burnley och 0-0 mot Swansea City, och laget som tog 53 av 57 möjliga poäng hemma förra säsongen hade inlett med 2 poäng på tre matcher.



I den fjärde hemmamatchen blev det till slut seger, om än knappt, med 1-0 mot Bournemouth. Christian Eriksson sköt in det avgörande målet i upptakten av den andra halvleken.



Tottenham, som undantaget derbyt mot Chelsea, har haft en rätt bekväm resa så här långt får likt Manchester United bekänna färg de kommande veckorna. Efter att Liverpool har kommit på besök väntar en resa till Old Trafford och på andra sidan en hemmamatch mot Crystal Palace är det den 18 november dags för North London Derby mot Arsenal.



På onsdag tar Tottenham emot West Ham hemma i Ligacupen efter att ha besegrat Barnsley med 1-0 i den tredje rundan.



Real Madrid, Borussia Dortmund och APOEL utgör motståndet i en knivig grupp, men Spurs har inlett starkt genom att besegra Dortmund med 3-1 hemma och APOEL med 3-0 borta innan 1-1 bärgades borta mot Real Madrid. Returmatchen mot Los Blancos spelas på Wembley den 1 november.



Tottenham har hållit nollan i fyra av de fem senaste ligamatcherna efter att bara ha hållit bollen från det egna nätat i en av de föregående sju. Erikssons mål har kommit i de fem senaste ligamatcherna att jämföra med att det tog tjugofyra ligamatcher att samla ihop till lika många mål före dess.



Borta bäst för Kane



Harry Kane var traditionsenligt trögstartad och gick mållös genom augusti innan det har lossnat. Totalt 11 mål har det blivit, varav 6 mål i Premier League. Närmast efter kommer Dele Alli och Erikson med sammanlagt 3 mål.



Kane har på hemmaplan den här säsongen haft 28 avslut mot mål, varav tio innanför ramen, utan att näta. På bortaplan har anfallaren samlat ihop till 22 avslut, varav nio på mål, och sex i mål.



Kanes hemma/borta-förvandling blir allra tydligast om den sammanfattas i att hans tretton senaste mål har fallit på bortaplan att jämföra med att de tolv föregående samtliga gjordes på White Hart Lane.



Skador och avstängningar



Ben Davies har givits klartecken att spela och Dele Alli går in i laget igen efter avstängningen mot Real Madrid i veckan.



Victor Wanyama Erik Lamela och Mousa Dembele är dock fortfarande inte klara för spel efter skada.



Tidigare möten (i Liverpools favör)



Totalt i ligan: 69 vinster, 38 oavgjorda och 41 förluster

Totalt Premier League: 23 vinster, 14 oavgjord och 13 förluster



Borta mot Tottenham: 22 vinster, 17 oavgjorda och 34 förluster

Premier League borta mot Tottenham: 7 vinster, 7 oavgjorda och 11 förluster



Efter 3-0 på White Hart Lane siste augusti 2014 blev matchen på Anfield i februari 2015 klart jämnare där Tottenham kvitterade två gånger om innan Mario Balotelli med ett sällsynt ligamål avgjorde i den 83:e minuten.



Säsongen 2015-16 slutade båda matcherna oavgjort, 0-0 på White Hart Lane och 1-1 på Anfield. 1-1 stod även på resultattavlan efter 90 minuter när lagen möttes i London i slutet av augusti 2016.



Efter tre kryss tog Liverpool samtliga poäng när två mål av Sadio Mané inom loppet av tre minuter avgjorde matchen i en av lagets starkaste insatser under fjolårssäsongen. Det var en av endast två matcher Tottenham förlorade under de avslutande tjugotre omgångarna.



Tottenham har inte vunnit någon av de nio senaste matcherna mot Liverpool och läckt hela 22 mål på vägen.



Efter att ha vunnit sina två första möten med Liverpool, då som Southamptonmanager, har Mauricio Pochettino misslyckats i samtliga av de sju efterföljande (0 3 4).



LIVERPOOL FC



Med 1-0 efter tre minuter och 3-0 innan klockan nått tjugo blev bortamötet med Maribor något av en skrattmatch för Liverpool och de tillresta fansen. Ingen inbillar sig att laget är världserövrare på grund av det, men en islossning oavsett motstånd efter en svit av åtta matcher med bara en seger ska inte underskattas som injektion. 7-0 borta i Champions League går ändå inte att snacka bort hur som helst och som en bonus höll laget samtidigt nollan i en andra raka match. I den mån att hålla nollan mot ett José Mourinho-lett lag som spelar borta nu är en merit.



Jag ser fortfarande poängtappen mot Watford och Burnley som det där onödiga slarvet som sänkt Liverpool i tabellen och oavsett att spelet inte alltid har flutit hundra procent efter sommaren är det som skiljer oss mot lagen ovanför, undantaget Manchester City som ser äckligt starka ut.



De ytterligare 4 poängen i den här parallellvärlden hade placerat Liverpool jämsides med Tottenham inför mötet på söndag. Nu befinner sig Liverpool i stället i samma tabellskikt som just Watford och Burnley (förutom Chelsea och Arsenal), och även om vi alla vet att det varje år finns något lag som rivstartar och sedan åker på svår mjölksyra, har det ändå avverkats strax över en femtedel av säsongen. Ge det två eller tre matcher till och vi måste ändå kunna börja tala om att säsongen har satt sig.



Jag tycker inte vi ska lägga alltför stor vikt vid Wembleyfaktorn för Tottenham. Chelsea är ändå Chelsea, och säkrade segern i minut 88, medan Burnley ordnade 1-1 på stopptid. Det snedvrider hemmafacit onödigt hårt efter bara fyra matcher och det här är helt klart en av säsongens svåraste bortamatcher för Liverpool. Om Lukaku framstod som huvudfokus att sudda ut förra helgen, blir Christian Eriksens distansskytt samt Dele Allis bollar fram till Harry Kane två faktorer att neutralisera på söndag.



Tar krafterna slut?



Då och då sedan Klopp tog över dyker den utmanande frågan upp om det inte främst är Liverpool som lider av den intensiva spelstilen och inte motståndarna. En titt på hur målen har fallit den här säsongen visar att Liverpools främsta perioder sett till målskillnad är andra och fjärde kvarten med en tydlig utplaning på slutet där laget bara gjort 6 mål sista halvtimmen inräknat all stopptid. Sammanlagt är målskillnaden i första halvlek 18-10 och i andra 10-10.



Det senaste målet den här säsongen är Daniel Sturridges 4-0 mot Arsenal i den 77:e minuten och av dem som har haft betydelse för poängfördelningen är det Manés vinnare mot Crystal Palace i minut 73.



För att hitta ett mål nätat av Liverpool i minut 80 eller senare i Premier League måste vi tillbaka till Gini Wijnaldums 3-1 mot Arsenal den 4 mars!



SÄSONGEN 2017-18 Minut Liverpool Motståndare 1-15 4 2 16-30 9 4 31-45 5 4 46-60 4 1 61-75 3 3 76-90 3 6

2017-10-21 15:38:34

Efter bytet till Wembley har Tottenham tappat i hemmaform jämfört med i fjol, men tack vare fyra raka borta skuggar de i toppen inför mötet med Liverpool. Harry Kane har hittat målformen efter torra augusti.