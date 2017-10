Kritik mot Klopp från många håll

Jamie Carragher, Peter Schmeichel och Mark Lawrenson var alla kritiska efter Liverpools mycket svaga insats mot Tottenham på Wembley. Carraghar siktade in sig på de uteblivna värvningarna i defensiven, Schmeichel menade att Klopp misslyckades totalt med hur han hanterade Dejan Lovren och Lawrenson anser att det är dags för Danny Ward i målet.

Vid ställningen 2-0 till Tottenham på Wembley twittrade Jamie Carragher: "Problemet under Rodgers var de insläppta målen. Två år senare är fortfarande fyra av de fem spelarna längst bak värvningar som Rodgers gjorde och det kan inte vara rätt."



Ovanstående kan väl sägas vara kritik mot så väl ägarna som Jürgen Klopp, men efter det svidande nederlaget mot Spurs kom ris som riktades mer direkt mot Liverpoolmanagern.



Peter Schmeichel var mycket kritisk till bristen på ledarskap Klopp visade i hanterandet av Lovren i första halvlek.



"Det är viktigt att understryka att Klopp aldrig sa något till Lovren och han har sänkt den spelaren totalt. Faktum är att det inte heller hjälpte. De försvarade sig fortfarande som om det var första gången någonsin de försökte.



Det sätt som de försvarade på i den här matchen och har gjort under hela säsongen är så naivt och Klopp måste ta ansvar. Nu har han lagt över allt ansvar på Lovren som hamnar på löpsedeln och det är orättvist. Det borde vara managern."



Den förre Liverpoolförsvararen Mark Lawrenson vände i stället blickarna mot den aldrig helt cementerade målvaktsfrågan.



"Vi har den här debatten varje dag under veckan, eller hur?



Så Loris Karius kommer in och gör okej från sig och jag anser ändå att Simon Mignolet är en bättre målvakt, men han kan inte fortsätta att begå mistag.



Det är samma sak om och om igen och om du inte byter ut spelare, vad kan du göra då? Sätt in Danny Ward, han kan inte prestera sämre!"



Källor: The Telegraph, insidefutbol.com

0 KOMMENTARER 186 VISNINGAR 0 KOMMENTARER186 VISNINGAR MATTIAS HERNER

mattias.herner@liverpoolsweden.se

På Twitter: @liverpoolsweden

2017-10-23 09:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Liverpool

Liverpool

2017-10-23 09:00:00

Liverpool

2017-10-22 21:07:15

Liverpool

2017-10-22 19:26:00

Liverpool

2017-10-22 18:04:00

Liverpool

2017-10-22 11:00:00

Liverpool

2017-10-21 15:38:00

Liverpool

2017-10-21 01:11:34

Liverpool

2017-10-20 15:12:00

Liverpool

2017-10-20 10:36:18

Liverpool

2017-10-18 10:08:47

ANNONS:

Jamie Carragher, Peter Schmeichel och Mark Lawrenson var alla kritiska efter Liverpools mycket svaga insats mot Tottenham på Wembley. Carraghar siktade in sig på de uteblivna värvningarna i defensiven, Schmeichel menade att Klopp misslyckades totalt med hur han hanterade Dejan Lovren och Lawrenson anser att det är dags för Danny Ward i målet.En märkbart upprörd Jürgen Klopp försökte efter matchen samla tankarna när han mötte pressen. Fokus blev hur Liverpool misslyckades med att hantera enkla situationer som öppnade för stora målchanser för motståndarna.Tottenham är hänsynslösa mot dagens Liverpool och vinner relativt komfortabelt med 4-1. Tottenham behöver varken förta sig eller spela på sin absoluta högstanivå för det räcker med att utnytta de misstag Liverpool gör vilket man gör för ofta över dagens 90 minuter.Baksidan av löpsedeln, motsvarigheten till det sociala skyddsnätet eller en klockren rensning på mållinjen. Det handlar om laget i rött och kommentarerna hålls kort. Rött kort helt enkelt. Underbart är kort.liverpoolsweden.se plockar fram spåkulan, dammsuger nätet på rykten och teorier och kokar ihop det till sin alldeles egna häxblandning. Det här är, elvan klockan elva.Efter bytet till Wembley har Tottenham tappat i hemmaform jämfört med i fjol, men tack vare fyra raka borta skuggar de i toppen inför mötet med Liverpool. Harry Kane har hittat målformen efter torra augusti.För att få spelare att stanna i klubben gäller det enligt Jürgen Klopp att skapa förutsättningar så att de vill hålla sig fast med allt de har. Liverpoolmanagern inser att framtiden för Philippe Coutinho och Emre Can inte är säkrad, men att det inte är något att fokusera på just nu.Liverpools möten med Arsenal, Everton, Swansea och Bournemouth har alla fått antingen ny avsparkstid eller nytt speldatum.Liverpool gjorde en bra match mot Maribor och Coutinho är noga med att påpeka att fler segrar måste följa på den här.Jürgen Klopp var nöjd med både det ena och det andra efter ha satt ett nytt klubbrekord i och med bortavinsten mot Maribor.