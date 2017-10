Succé för Brewster i VM

Liverpools 17-årige guldklimp Rhian Brewster tog U17-VM med storm när han släpade sitt England till ett guld. Efter turneringen har han fått idel hyllningar, och med sina åtta mål blev han turneringens bäste målskytt.

Det senaste året har gått i rasande fart för Rhian Brewster. Han har gått från Liverpool s U18 till U23, och börjat göra mål trots att han bara är sjutton år. Men de mest makalösa framstegen kom ändå under den senaste månadens U17-VM. Med ett hattrick i kvartsfinalen, ett hattrick i semifinalen, och ett mål i finalen är det ingen överdrift att påstå att Brewster släpade med sig sitt lag över mållinjen.Sammanlagt blev det åtta mål för Rhian Brewster i turneringen – två fler än näst bästa spelare. Han blev också utnämnd till turneringens tredje bästa spelare efter lagkamraten och City-spelaren Philip Foden (som också hyllats för sin insats), och Barcelonas/Spaniens Sergio Gomez.De som sett Brewsters framfart är väl inte hemskt överraskade över framgångarna med landslaget, men för många är han ännu helt okänd. The Guardians Andy Hunter beskriver Liverpools akademi som grunden för Brewsters utveckling. Enligt Hunter har Steve McManaman hållt särskilda träningar för Liverpools unga anfallare och yttrar, för att fila på deras inläggsspel.Det faktum att så många av Brewsters mål under turneringen handlade just om att rycka ifrån sin försvarare och peta in ett inlägg hålls fram som ett exempel på hur lyckad Liverpools träning varit. Steve Cooper, tidigare akademitränare för Liverpool och numera Englands U17-tränare hade en hel del fint att säga om Brewster.”Det är en otrolig bedrift att göra ett hattrick i kvartsfinalen och i semifinalen. Jag talar inte normalt om individer men detta kräver ändå ett omnämnande. Det finns inget tvivel om det. Han förtjänar det och laget förtjänar det. Om man ser till hur Rhian pratar med resten av spelarna i omklädningsrummet om vilken hjälp han får av dem, det tycker jag säger mycket om honom. det handlar inte bara om hans mål utan om det arbete han gör för laget. Vi vill vinna tillbaka bollen så snart vi kan och vi vill pressa, och det börjar med vår nummer 9.””Rhian är en målgörare, men han är mer än så. Han är en fantastisk karaktär.”Precis som en annan guldbolls-vinnare, Dominic Solanke , kom Rhian Brewster ursprungligen igenom Chelseas ungdomsakademi – då under akademitränaren Michael Beale, som nu är tillbaka i Liverpool efter en misslyckad period som assisterande tränare i Sao Paulo.Beale är en nära vän till Brewsters familj, och framför allt Rhian Brewsters pappa Ian är (enligt Andy Hunter i The Guardian) en stor Liverpoolsupporter. När Brewster tröttnade på Chelsea som 14-åring och Liverpool hörde av sig stöttade hans pappa beslutet, och hänvisade till bristen på möjligheter i Chelsea.”När han var i Chelsea så jag ingen ta sig in i A-laget. Jag frågade Rhian, ’Om du får 10.000 i Chelsea, och 5.000 i Watford , men du får spela framför en stor publik, vad skulle du välja?’ Han sa ’Watford’ direkt. Det sa mig att han ville spela på den högsta nivån, oavsett var.””Han älskar Liverpool och alla älskar honom här. De säger att han alltid ler när han spelar. Jag har alltid sagt åt honom att ha kul när han spelar. Oavsett om han vinner, förlorar eller spelar oavgjort har han gjort mig, sin familj, sina vänner och sitt land stolta.”Än har Brewster inte fått chansen med A-laget, och att han ännu är ung och ganska tanig till växten gör att det inte känns som någon brådska att skicka in honom med de äldre spelarna. Med tanke på att spelare som Ben Woodburn och Harry Wilson allt mer högljutt knackar på dörren till A-laget är konkurrensen stenhård.Klopp har ett i högsta grad angenämt problem. Att Liverpool U23-lag toppar Premier League 2-tabellen får ses som ett bevis för det. Men fortsätter Brewster i samma stil som nu är det inte frågan om, utan när, han slår sig in i A-laget.