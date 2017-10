Woodburn har skrivit på nytt kontrakt

Ben Woodburn skrev i dag på ett nytt kontrakt med klubben. Den 18-årige anfallaren har haft ett enastående år bakom sig och säger att Liverpool är en klubb där ungdomar ges chansen och att det finns en tydlig väg mot förstalaget.

När Ben Woodburn i eftermiddags satte pennan till pappret och skrev under ett nytt kontrakt med Liverpool FC krönte det tolv remarkabla månader för ynglingen under vilka han gjorde sin debut i seniorlaget, blev klubbens yngste målskytt någonsin, utnämndes till Säsongens Akademispelare 2016-17 samt nätade för Wales i sin första landskamp som senior.



"Det är en otrolig känsla att ha skrivit under ett nytt kontrakt med Liverpool. Det här är klubben som jag vill stanna hos och jag vill förbli här så länge som möjligt. När jag hörde om det, var allt jag ville att skriva på.



Det känns bra. Nu vill jag bara köra på och visa managern vad jag kan göra. Det finns gott om utrymme för bättringar som till exempel försvarsspelet och att göra några fler mål. Bara det att slå mig in i förstalaget och spela som en förstalagsspelare är också ett mål.



Jag har vuxit som spelare och mognat så väl fysiskt som mentalt och jag har stärkt mitt självförtroende.



Under resten av säsongen är mitt mål att fortsätta på samma sätt och försöka spela så många matcher som möjligt för U19-laget och förstalaget. Förhoppningsvis kan jag få fler framträdande i förstalaget och gå vidare med U19-laget i Champions League.



I den här klubben finns det en tydlig väg utstakad mot förstalaget och du kommer att få dina chanser. Jag har en stark relation med managern och jag upplever det som att han litar på mig. Min känsla är att om han anser att han behöver mig kommer han att sätta in mig i laget. Runt träningsplanen ger han dig high five, en kram eller vad det nu är. Han är bra med oss unga spelare. Om det är något du behöver träna på kommer han att berätta det och hjälpa dig.



Källa: liverpoolfc.com

0 KOMMENTARER 282 VISNINGAR 0 KOMMENTARER282 VISNINGAR MATTIAS HERNER

mattias.herner@liverpoolsweden.se

På Twitter: @liverpoolsweden

2017-10-25 20:42:00

