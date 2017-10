10 matcher - 10 slutsatser

City har nu spelat 10 tävlingsmatcher under säsongen 2017/18





2. De förväntade topp 6 lagen slår lagen på den undre halvan med stora siffror. Avgörande för titeln kommer bli de inbördes mötena med de övriga topplagen. City har spelat två matcher mot



3. Att anfallspelet skulle förbättras denna säsong kändes tämligen givet men att försvarsspelet skulle vara så pass "tight" överaskar verkligen.



4. Nyförvärvet i målet Ederson från Benfica har verkligen imponerat stort. Han är lugn och trygg och skär av skottvinklar, plockar ned inlägg och läser spelet oerhört bra. Att han dessutom kan sätta igång spelet snabbt med med fina kast och extrema långbollar gör honom till en av världens mest spännande unga målvakter.



5. Betydelsen av Kyle Walker kan inte nog betonas. Han gör aldrig en dålig match och är ett av skälen till att både defensiv och offensiv förbättrats.



6.



7. Man måste beundra Fabian Delph som inte fick följa med på träningslägret i somras. Delph tränade på egen hand och väntade på sin chans att ta sig tillbaka till CIty efter alla skador. När han väl fick chansen så tog han verkligen den.



8. Fernandinho har startat denna säsongen lika bra som den förra bara att hoppas att han kan konservera formen under hela säsongen.



9. Ett frågetecken är fortfarande bristen på spelare i de defensiva rollerna. City har 2 renodlade ytterbackar, 1 box-to-box mittfältare och 3 mittbackar att tillgå. Räcker verkligen detta under hela säsongen?



2017-10-01 17:37:00

