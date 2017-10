Avancemang i ligacupen

Efter en tuff match mot Wolverhampton som gick hela vägen till straffsparkar, lyckades City tillslut avgöra matchen och avancera vidare i ligacupen. Wolverhampton som stod för en magnifik insats hade kunnat avgöra matchen under den andra halvleken, men den chilenska väggen satte stop.

Startelvan (4-3-3): Bravo, Danilo, Mangala, Adarabioyo, Zinchenko, Bernardo, Toure, Sterling, Gündogan, Agüero (K), JesusAvbytarbänk: Ederson, Walker, Stones, De Bruyne, Delph, Sané, NmechaNär domaren blåst igång matchen är det ett City som valt att rotera i startelvan. Totalt är det hela nio stycken ändringar jämfört med matchen mot Burnley . Trots den kraftiga rotationen är det ett City som åskådaren är van vid att se. Man tar genast tag i matchen och kontrollerar både bollinnehavet och matchtempot. Det märks omgående att Wolverhampton har problem att hänga med och man pressas omedelbart neråt i planen. Man valde inledningsvis att starta med en trebackslinje, detta kommer istället att utveckla sig till en fembackslinje på grund av den stora press som City sätter på deras försvarslinje.Trots att man pressar Wolverhampton bör man också dela ut beröm för deras halvlek, med det menas försvarsspelet. Någon form av offensiv existerar inte i och med att man knappt får röra bollen, man har haft någon enstaka kontring som uppstår efter klantigt försvarsspel av Mangala, men det är deras enda chans. City kontrollerar matchen och man arbetar hårt för att luckra upp ytor bakom motståndarnas fembackslinje. Man har kommit igenom flera gånger på kanten genom Sterling och Danilo och haft goda samt diverse olika småchanser. Däremot borde City gjort mål i form av Aguero som får stå helt friställd, men tyvärr bränner han ett gyllene läge. Därmed är resultatet vid halvtidspausen 0-0.En halvlek som nästintill är identisk med hur det såg ut i den första. Ett City som pressar tillbaka Wolverhampton som fortsätter att försvarsmässigt imponera. Skillnaden från den första halvleken är att man nu hotar City på det offensiva planet. För Citys del kommer man till småchanser men inga riktigt heta lägen, det har däremot motståndarna gjort. Genom kontring samt slarv i backlinjen bjuds man på lägen. Framförallt är det Mangala som visar på brister i sitt försvarsspel, gång på gång förlorar han sina dueller, vilket resulterar i flera frilägen för motståndarna. Turligt nog kliver Bravo fram flera gånger om för att rädda oss. En fullkomligt briljant insats av Bravo under den andra halvleken.City skulle haft en straff i den 85:e matchminuten. Men av någon absurd anledning väljer Friend att inte peka på straffpunkten. Något som gör mig irriterad i och med att han har en perfekt syn på straffsituationen. Det skall inte vara möjligt att missa en sådan situation, Aguero dras ner i straffområdet och en straff bör blåsas. Under tilläggsminuterna får Wolverhampton ytterligare ett friläge efter misskommunikation bland Cityspelarna. Återigen är det Claudio Bravo som kliver fram och räddar City från en förlust. Helt klart hans bästa match i Citytröjan hittills.Friend blåser av halvleken och förlängning är ett faktum…Pep väljer att genomföra byten. Bland annat har De Bruyne, Stones och Walker klivit in på planen. Man försöker undvika att detta skall gå till straffar. City försöker och försöker under förlängningen. Wolverhampton trycks återigen tillbaka och man vill trycka in det vinnande målet, men det vill sig inte för Citys del. Passningarna hittar inte rätt, löpningarna är inte tajmade korrekt. Vad man än försöker sig på är det helt enkelt inte Citys afton….Friend blåser av förlängningen. Därmed slutar matchen mållös och nu väntar en straffsparksläggning, i åtanke skall man ha att det är två helt slutkörda fotbollslag. Vilja och kyla kommer vara av stor betydelse under straffsparkarna.WolverhamptonFörsta straffen: MålAndra straffen: Bravo räddarTredje straffen: Bravo räddarCityFörsta straffen: Mål – De BruyneAndra straffen: Mål – YayaTredje straffen: Mål – SaneFjärde straffen: Mål – Aguero (Avgörande straffen som skickar City vidare i ligacupen)Han har varit utmålad i media under det senaste året. Journalister, experter och supportrar har sågat honom längs fotknölarna. Men ikväll klev Bravo fram, detta var hans revansch. En fantastiskt genomförd fotbollsmatch av honom, hans står för flera matchavgörande räddningar. När Mangala svajade i defensiven var det Bravo som reparerade med sina magnifika räddningar. Men det tog inte slut där, showen fortsatte under straffsparksläggningen. Under den andra och tredje straffsparken läser han Wolverhamptonspelarna och lyckas därmed rädda två straffar på raken. Samtidigt satte Cityspelarna sina straffar och avancemang blev ett faktum.Bravo gör helt klart sin bästa match i den ljusblåtröjan ikväll och vore det inte för honom så hade inte City avancerat ikväll. Wolverhampton hade kunnat avgöra detta redan i den första och andra halvleken. Men chilenaren kände auran av Gandalf den grå i sig – You shall not pass.Jag känner att ett stycke bör riktas mot Wolverhampton på grund av deras fina insats. Det är av stor relevans att ha i åtanke att Wolves också roterade kraftigt i sin startelva ikväll. Trots detta bjuder man alltså upp till dans. Rent defensivt var man fläckfria, man låg kompakt och rätt konstant, detta leder i sin tur till att City får stora bekymmer med att skapa några farliga målchanser. Likväl är man det lag som skapar de farligaste målchanserna, speciellt under den andra halvleken. Wolverhamptonspelarna märker tydligt att Mangala är svajig, när kontringarna väl sker är det ytan bakom honom som man attackerar. Man fullkomligt pulveriserar fransmannen som hade en mardrömsafton, han stod helt enkelt för en försvarsinsats som kan summeras med ett ord – Liverpool Det räckte inte hela vägen för Wolves som föll på straffar, men hatten bör lyftas på grund av deras insats. Just nu är det ett lag som leder Championship och jag hoppas att det förblir så säsongen ut. Dem har ett spännande projekt på gång och det hade varit kul att återigen se Wolves spela fotboll i premier league.