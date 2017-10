City gjorde jobbet mot Burnley

Manchester City tog i eftermiddags mot gästade Burnley som visat på fina resultat borta mot topplagen. Något som City valde att sätta stopp för.

Startelvan (4-3-3): derson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, Fernandinho, Bernardo, Silva (K), De Bruyne, Sane, Aguero.



Avbytarbänk: Bravo, Danilo, Mangala, Gundogan, Sterling, Toure, Jesus.



Första halvlek

Ett formstarkt Burnley gästar Etihad Stadium efter att imponerande nog plockat poäng borta hos de andra toppkonkurrenterna under de senaste veckorna. Man märker omgående vad för typ av matchplan som Burnley representerar. Det är ett lag som vill försvara med hela laget genom att ligga kompakt, något som resulterar i att det blir ytterst lite yta centralt. Just det område där City har sina allra mest kreativa spelare, Silva, De Bruyne och Bernardo. Medan Burnley backade hem och låg på kontring var det en helt annan inställning från Manchester Citys sida. City vill och kommer till att styra spelet under den första halvleken, matchens första tio minuter känns som att man nafsar lite försiktigt på Burnley. City hittat inte riktigt sin rytm under den första halvleken men man börjar komma till småchanser. Det kommer däremot att vända efter att man blivit tilldelad en straff när målvakten i Burnley drar ner Bernardo i straffområdet. I den 30:e matchminuten kliver Sergio Kun Aguero fram för att ta straffsparken som kan göra honom historisk. Han gör ingen besviken och placerar enkelt in bollen i mål. Därmed gör han sitt 177:e mål för City och går upp i en historisk ledning tillsammans med en annan legend, Eric Brook. Det hade kunnat bli fler mål för City, men den unge målvakten hos motståndarna står för ett par fina räddningar denna eftermiddag.



City gör långt ifrån sin bästa halvlek, man kontrollerar spelet men kommer inte till allt för mycket chanser. När man väl har gjort det så har chanserna räddats. Därmed bör man ge Burnley en eloge som faktiskt gör det svårt för City. Man kan helt klart förstå varför detta lag har plockat poäng borta mot de andra topplagen.



Andra Halvlek

Inledningsvis är det Burnley som startar halvleken bäst. Man stressar och irriterar fram misstag hos City och därefter ställer man om till kontring. Men City kommer ta sig i kragen och rycka upp. Från att ha slarvat med bollen har man istället återigen börjat vårda den, man spelar med ett stort tålamod och väntar på att Burnley ska ge City en lucka. City öppnar upp Burnley mer och mer och plötsligt finns det yta att arbeta med. Halvlekens första mål kommer efter att Otamendi nått högst på en fint slagen hörna av Sané. Den sistnämnde kommer punktera matchen i den 75:e matchminuten efter en strålande genomskärare av De Bruyne (vem annars).



Efter det sista målet har Burnley inget att komma med. Framöver är det enbart spel mot ett mål och City har flera chanser att göra ytterligare mål. Hade man haft bättre fokus hade troligtvis några till bollar hamnat i mål, tänker framförallt på chanserna som både den inbytte Gabriel Jesus och Sane har. City bryter därmed den fina trend som Burnley visat på bortaplan i matcher mot andra topplag och man gör det på ett imponerande sätt.



Sergio Aguero

July 28, 2011. Manchester City har offentliggjort att man värvat Sergio Kun Aguero från Atletico Madrid. Vi alla minns hans debut hemma mot Swansea, två mål varav ett fantastiskt vackert långskott och en fin framspelning till David Silva. Efter sex år i City har Aguero stått för en målkavalkad efter sina år hos oss. Det allra mest spektakulära är givetvis målet mot QPR som resulterade i att City kammade hem ligan. I eftermiddags smällde han in sitt 177:e mål för klubben och i och med detta kliver han upp tillsammans med Eric Brook som den bästa målskytten för Manchester City. Ett historiskt mål, men Aguero kommer inte nöja sig där. Han har fortfarande chansen att putta ner Brook och ha tronen för sig själv. Något som kommer ske denna säsong. Kanske redan mot Wolverhampton i ligacupen? Återstår att se. Oavsett har det varit en fantastisk ära att se Aguero representera den ljusblåatröjan under de sex år som han varit här.



2017-10-21 18:33:09

