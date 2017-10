Inför Burnley

Efter urladdningen mot Napoli ställs Manchester City mot svårspelade Burnley

Efter urladdningen mot Napoli i Champions Leauge är det åter dags för spel i ligan mot överaskningen så här långt Burnley hemma på Etihad. Burnley är kända för att vara ett starkt hemmalag och extremt svårslagna på turf moor. Hitills under säsongsupptakten har dock denna sanning fått sig en törn när allt är omvänt. Burnley har varit extremt starka på bortaplan med segrar mot såväl Chelsea och Everton samt två oavgjorda mot Liverpool och Tottenham . Det är med andra ord ett lag med stort självförtroende som åker till Manchester.Burnleys sätt att spela fotboll påminner mig om "The Crazy Gang" från 80-talet det äkta Wimbledon. Laget med hårt arbetade fotbollspelare som skickar upp långbollar för tillbakaspel med efterföljande bollar ut på kanterna och snabba inlägg i boxen mot uppoffrande forwards. För Burnleys del har värvningen av Nya Zeelands stjärnforward Chris Wood varit ett riktigt lyckokast för det är ofta han som den som avslutar anfallen i boxen.Matchbilden kommer givetvis vara självklar med ett City som får ta hand om bollen och ett hårt arbetande Burnley som skickar upp långbollar för omställningar. Burnley är ingen önskemotståndare för City som med stor möda vann bägge matcherna under den förra säsongen med 2-1. Hemmamatchen vann City trots att man spelade med 10 man under större delen av matchen sedan Fernandinho blivit utvisad.City kommer till spel utan de långtidsskadade Kompany och Mendy och frågan är om Guardiola kommer att rotera i startelvan eller om han kommer till spel med exakt samma elva som i de senaste matcherna? De som kan ligga närmast tillhands att få starta är Aguero, Bernardo och Danilo. Det troliga är dock att bänkspelarna erhåller speltid först mot Wolves i ligacupen under tisdag kväll. För egen del ser jag gärna att vi roterar lite mer för att inte slita på de ordinarie spelarna i den utsträckning som sker i nuläget.Troligt lag:EdersonWalker - Stones - Otamendi - DelphFernandinho Kevin De Bruyne - D-SilvaSterling - Jesus - ManeMatchen blir tuffare än många tror men tipset är att City går segrande med 2-1 efter ett sent segermål från Aguero